Haaretz: Snahou ponížit Gazu až do morku kostí se ponižuje Izrael

12. 12. 2023

čas čtení 4 minuty





Jako by to všechno nestačilo - tisíce mrtvých dětí, počet obětí blížící se 20 000, statisíce lidí vyhnaných ze svých domovů, desetitisíce zraněných a hlad, nemoci a zkáza v Gaze - k tomu všemu musí být ještě ponižováni. Poníženi až do morku kostí, aby se poučili, píše izraelský deník Haaretz.



Musíme jim (a sobě) ukázat, kdo jsou oni (a kdo jsme my). Ukázat, jak silní jsme my a jak slabí jsou oni. Je to dobré pro morálku. Je to dobré pro vojáky. Je to dobré pro domácí frontu. Chanukový dárek - ponížení Palestinci: Co může přinést větší radost? Jako by to všechno nestačilo - tisíce mrtvých dětí, počet obětí blížící se 20 000, statisíce lidí vyhnaných ze svých domovů, desetitisíce zraněných a hlad, nemoci a zkáza v Gaze - k tomu všemu musí být ještě ponižováni. Poníženi až do morku kostí, aby se poučili,Musíme jim (a sobě) ukázat, kdo jsou oni (a kdo jsme my). Ukázat, jak silní jsme my a jak slabí jsou oni. Je to dobré pro morálku. Je to dobré pro vojáky. Je to dobré pro domácí frontu. Chanukový dárek - ponížení Palestinci: Co může přinést větší radost?





Není většího důkazu, že jsme sešli z cesty, než podlé pokusy ponížit Palestince, aby to všichni viděli. Není většího důkazu morální slabosti než potřeba ponížit je při jejich porážce.



Jsme jako Hamás; pokud jsou oni takovými zrůdami, pak jimi můžeme být i my, jen trochu. Poté, co jsme zlikvidovali životy Gazanů, jejich majetek, domovy a děti, rozdrtíme nyní i zbytky jejich důstojnosti. Přinutíme je klečet na kolenou, dokud se nevzdají.



Obrázky a videa z minulého týdne: desítky mužů na kolenou, na sobě jen spodní kalhotky, ruce svázané za zády, oči zavázané páskou, sklopené pohledy. Jedna skupina je na srovnané ulici, další v pískovně, vojáci stojí nad nimi.



Bingo, vítězný snímek. Několik vojáků je maskováno; možná se za své chování stydí - můžeme jen doufat. Jejich oběti jsou mladí muži, ale i starší; někteří jsou tlustí, s bříšky, jiní vyzáblí, někteří mají bledou pleť a jiní jsou spálení válečnými útrapami. Možná je sledovaly jejich děti, možná jejich manželky; to by umocnilo úspěch.





Podle zpráv byli odvedeni z útulku Agentury OSN pro pomoc a práci v Bejt Lahii a zadrženi k výslechu. Nikdo s jistotou neví, zda někdo z nich byl dokonce členem Hamásu. Po vítězné fotografii byli odvezeni na neznámé místo, jejich osud je nejasný. Koho to vůbec zajímá, kromě jejich blízkých?





Ale ani toto veřejné svlékání je v této prokleté válce dostatečně neponížilo. Dva týdny po vypuknutí války obsadily bezpečnostní složky IDF a Šin Bet dům vysokého představitele Hamásu Sáliha al-Arouriho ve vesnici Aroura na Západním břehu Jordánu - Arouri nyní sídlí v Libanonu - a připevnily na jeho fasádu obrovský transparent v arabštině s nápisem: "Zde byl Arouriho dům, který se stal sídlem Abú al-Nimra ze Šin Bet." Chudák agent Abú al-Nimr: jeho velitelství bylo o několik dní později zničeno a s ním i tato velkolepá exhibice, ale pachuť infantilního ponížení zůstala.

Komentátoři vysvětlují, že se možná jedná o kreditní kartu někoho se stejným jménem: Náš Haníja tu už dlouho nežije. Ale žije tu Haníjův syn a mluvčí IDF neodpočívá ani nespí: Tady jsou účtenky, které dokazují, že si koupil šperky.





Velké vítězství je blíž než kdy jindy.







Podrobnosti v angličtině ZDE

0

204

K čemu je to dobré? Není to poprvé, co izraelská armáda takto svlékla Palestince, aby je ponížila. Podobné "procházky hanby" se v minulosti konaly v Pásmu Gazy, na Západním břehu Jordánu a v Libanonu. Hledaní a nechtění muži ve spodním prádle, aby je všichni viděli.Tak to Izrael dělá a je důležité tuto událost zaznamenat a snímky šířit. Pravdou však je, že tyto snímky ponižují Izraelské obranné síly mnohem více než jejich nahé oběti.V Gaze naše jednotky zničily budovu parlamentu a soudu. Proč? Proč ne? V uprchlickém táboře Dženin na Západním břehu Jordánu rozbily všechny památky včetně "klíče návratu" u jeho vchodu.Armáda také zničila a uloupila velkého plechového koně u vchodu do nemocnice, postaveného německým sochařem z trosek zničených palestinských sanitek, pomník mrtvým. V Tul Karmu zdemolovala památník Jásira Arafata. Brzy spálíme i jejich vědomí.A vrchol grotesky: Velitel 932. praporu pěší brigády Nahal se na videu jednotky mluvčího IDF chlubí kreditní kartou Ismaila Haníji, jejíž platnost skončila v roce 2019. Pochvala pro IDF. "Utíkali jste jako zbabělci a my jsme se dostali i k vaší kreditní kartě," blábolí důstojník.