Válka mezi Izraelem a Gazou: Hamás varuje ohledně životů rukojmích; Valné shromáždění OSN pořádá mimořádné zasedání

11. 12. 2023

čas čtení 14 minut



Hamás varuje, že Izrael nedostane rukojmí živé, pokud nesplní jeho požadavky; zasedání OSN se koná poté, co USA minulý týden vetovaly v Radě bezpečnosti rezoluci o příměří

Tisková kancelář Associated Press hovořila s obyvateli Gazy v městě Chán Junis:



"Situace je extrémně obtížná," řekl Hussein al-Sayyed, který po útěku z města Gazy na začátku války zůstává u příbuzných v KChán Junis.. „Mám děti a nevím, kam jít. Žádné místo není bezpečné."



On a jeho tři dcery bydlí v třípatrovém domě s asi 70 dalšími, z nichž většina uprchla ze severu a řekli, šetří jídlo už celé dny. „Po mnoho dní jsem jedl jen jedno jídlo denně, abych ušetřil jídlo pro dcery. Jsou ještě malé,“ řekl.



Další obyvatel Chán Junis, Radwa Abu Frayeh, byl svědkem těžkých izraelských úderů v okolí evropské nemocnice, kde podle humanitárního úřadu OSN hledaly úkryt desítky tisíc lidí. Řekl, že letecký úder v neděli večer zasáhl dům blízko jeho domu.



"Budova se otřásla," řekl. "Mysleli jsme, že je konec a zemřeme."





- Haaretz uvádí, že v pondělí ráno bylo detekováno osm odpalů raket z Libanonu směrem k západní Galilei v Izraeli, z nichž šest bylo zachyceno a dvě dopadly do otevřených oblastí.



- Mluvčí Hamásu vydal varování ohledně životů rukojmích, kteří jsou stále zadržováni v Gaze. V televizním prohlášení mluvčí Hamásu uvedl, že Izrael nedostane "své vězně živé bez výměny a vyjednávání a splnění požadavků odboje"," informuje agentura France-Press. Izrael uvádí, že v Gaze je stále 137 rukojmích, zatímco podle aktivistů je v izraelských věznicích asi 7 000 Palestinců.



- Valné shromáždění OSN, které tvoří 193 členských států, bude pravděpodobně v úterý hlasovat o návrhu rezoluce vyzývající k okamžitému humanitárnímu příměří ve válce mezi Izraelem a Gazou, uvedli v neděli podle agentury Reuters diplomaté. Případné hlasování bude následovat po tom, co Spojené státy americké vetovaly rezoluci Rady bezpečnosti OSN vedenou Spojenými arabskými emiráty, která v pátek vyzvala k příměří v Gaze.

- V pondělí měl hranici mezi Egyptem a Pásmem Gazy navštívit tucet vyslanců Rady bezpečnosti OSN, informuje agentura Reuters. Cestu do Rafáhu - kudy do Gazy prochází omezené dodávky humanitární pomoci a pohonných hmot - zorganizovaly Spojené arabské emiráty. " informuje agentura France-Press. Izrael uvádí, že v Gaze je stále 137 rukojmích, zatímco podle aktivistů je v izraelských věznicích asi 7 000 Palestinců.sti OSN, informuje agentura Reuters. Cestu do Rafáhu - kudy do Gazy prochází omezené dodávky humanitární pomoci a pohonných hmot - zorganizovaly Spojené arabské emiráty.

- Itálie, Francie a Německo vyzývají EU, aby zavedla „režim ad hoc sankcí“ proti Hamásu



Itálie, Francie a Německo vyzývají EU, aby uvalila ad hoc sankce na Hamás a jeho příznivce, napsali ministři zahraničí tří zemí ve společném dopise šéfovi zahraniční politiky EU Josepu Borrellovi.



"Vyjadřujeme naši plnou podporu návrhu... na vytvoření režimu ad hoc sankcí proti Hamásu a jeho příznivcům," uvedl dopis.





- Francie také zvažuje uvalení národních sankcí na osoby zapojené do nelegálních izraelských osad na okupovaném Západním břehu Jordánu, uvedla francouzská ministryně zahraničí Catherine Colonna.



- Na okupovaném Západním břehu Jordánu v pondělí probíhá generální stávka na protest proti izraelské válce v Gaze. Informuje o tom palestinská tisková agentura Wafa:



Místní stávka, kterou vyvolaly národní a islámské síly na Západním břehu Jordánu, ochromila všechny aspekty života, včetně veřejné dopravy, školství, finančního sektoru, obchodů a všech druhů podniků, uprostřed volání masových protestů ve všech městech.







- Americký ministr zahraničí Antony Blinken vyzval Izrael, aby ve válce s Hamásem více chránil palestinské civilisty. Dva dny poté, co USA vetovaly navrhovaný požadavek OSN na okamžité humanitární příměří, řekl Blinken televizi CNN, že Izrael musí klást "důraz" na ochranu civilistů v Gaze a zajistit, aby se humanitární pomoc dostala k těm, kteří ji potřebují.

.- Hizballáh vypustil na izraelské pozice bezpilotní letouny s výbušninami a silné rakety a izraelské nálety otřásly několika městy a vesnicemi na jihu Libanonu, uvedla agentura Reuters. Izraelský nálet na město Ajtarún zničil pět domů a mnoho dalších poškodil, uvedl místní představitel Alí Hidžazí. Izraelská armáda na žádost o komentář bezprostředně nereagovala. Izraelská armáda však dříve uvedla, že "podezřelé vzdušné cíle" přeletěly z Libanonu a dva byly zachyceny. Izraelské stíhačky provedly "rozsáhlou sérii úderů na teroristické cíle Hizballáhu na libanonském území", uvedla. V Izraeli se na několika místech u hranic rozezněly sirény.



- Izrael provedl v neděli pozdě večer nálety poblíž syrského hlavního města Damašku, uvedla syrská státní tisková agentura Sana. Izraelská armáda se k incidentu odmítla vyjádřit, ale samostatně uvedla, že v neděli večer byla z Libanonu směrem k severnímu Izraeli vypálena střelba.



- Palestinská společnost Červeného půlměsíce na sociálních sítích uvedla, že boje probíhají v blízkosti nemocnice Al-Amal v Chán Júnisu na jihu pásma Gazy:



V této zprávě se píše:



Dnes za úsvitu zahájila okupační letadla několik násilných náletů v blízkosti nemocnice Al-Amal a pokračovalo dělostřelecké ostřelování centra města a severních oblastí sídla sdružení, kde je umístěno 13 000 vysídlených osob.



- Izraelská armáda zveřejnila aktuální operační zprávu, v níž uvedla, že se dostala pod palbu uvnitř pásma Gazy od osob "vyzbrojených raketami odpalovanými z ramene". Píše, že na bojovníky byl poté proveden letecký útok.



V oblasti Jabaliya vojáci našli výbušná zařízení, pušky AK-47 a RPG, které byly ukryty v pytlích označených UNRWA v civilním obydlí. Nákladní auto obsahující dálkové rakety bylo nalezeno také poblíž školy v této oblasti.



Při činnosti zaměřené na vyčištění oblasti v Džabalíji od nebezpečí tunelových šachet a výbušných zařízení nalezli vojáci IDF soustruh používaný k výrobě zbraní a také odpalovací stanoviště Hamásu obsahující přibližně 50 střel, z nichž některé byly nabité a připravené k odpálení.



Během uplynulého dne pozemní jednotky IDF rovněž vedly letecké údery na desítky teroristů v pásmu Gazy. Při jednom z incidentů zasáhly IDF ozbrojené teroristy, kteří byli spatřeni, jak během operační činnosti vycházejí z lékařské kliniky.



Žádné z těchto tvrzení nebylo nezávisle ověřeno.





- Zde je několik podrobnějších informací o zasedání Valného shromáždění OSN, které je naplánováno na úterý.



Mimořádné zasedání valného shromáždění svolali zástupci Egypta a Mauritánie "ve svých funkcích předsedy arabské skupiny a předsedy Organizace pro islámskou spolupráci", uvedl mluvčí předsedy shromáždění.



Podle diplomatických zdrojů by valné shromáždění, jehož rezoluce jsou nezávazné, mohlo na zasedání hlasovat o textu rezoluce o příměří, uvádí agentura France-Presse.



Návrh textu, který viděla agentura AFP, úzce navazuje na znění páteční vetované rezoluce Rady bezpečnosti, která "vyjadřuje vážné znepokojení nad katastrofální humanitární situací v pásmu Gazy".



Vyzývá k "okamžitému humanitárnímu příměří" a také k "okamžitému a bezpodmínečnému propuštění všech rukojmích".



USA v pátek zablokovaly rezoluci o příměří, která přišla poté, co generální tajemník OSN António Guterres svolal mimořádné zasedání Rady bezpečnosti a nasadil zřídka používaný článek 99 Charty OSN, aby upozornil radu na "jakoukoli záležitost, která podle jeho názoru může ohrozit udržení mezinárodního míru a bezpečnosti".



- V pondělí měl hranici mezi Egyptem a Pásmem Gazy navštívit tucet vyslanců Rady bezpečnosti OSN, informuje agentura Reuters. Cestu do Rafáhu - kudy do Gazy prochází omezené dodávky humanitární pomoci a pohonných hmot - zorganizovaly Spojené arabské emiráty.



Podle agentury Reuters se tak stalo v době, kdy patnáctičlenná rada jedná o rezoluci vypracované SAE, která požaduje, aby válčící strany "umožnily využití všech pozemních, námořních a leteckých tras do Gazy a přes ni" pro pomoc.



Velvyslankyně Spojených arabských emirátů v OSN Lana Nusseibehová uvedla, že cílem návštěvy je:



Cílem návštěvy bylo zjistit z první ruky, co je potřeba pro rozšíření humanitárních operací, které by odpovídaly potřebám palestinského lidu v Gaze.



Poznamenala, že se nejedná o oficiální návštěvu Rady bezpečnosti.



Spojené státy na tuto cestu nevysílají svého zástupce. Nate Evans, mluvčí americké mise při OSN, uvedl:











- Francie a Gabon také neposílají své zástupce na cestu do Rafahu. Francouzská mise OSN na žádost o komentář okamžitě nereagovala.



- Americký prezident Joe Biden pořádá v pondělí recepci Bílého domu u příležitosti svátku Chanuka, který tento svátek slaví, protože nadále odsuzuje rostoucí antisemitismus v USA i v zahraničí, uvádí Associated Press.



Recepce se zúčastní prezident, první dáma Jill Biden a druhý gentleman Doug Emhoff. Chanuka pokračuje do pátku.



Manžel viceprezidentky Kamaly Harrisové Emhoff je první židovskou osobou, která se stala manželkou jednoho z celostátně zvolených vůdců země. Minulý týden předsedal slavnostnímu zapálení masivní menory před Bílým domem u příležitosti první noci Chanuky a řekl, že se američtí Židé „cítí osamoceni“ a „v bolesti“.



Bidenova administrativa v květnu oznámila to, co nazvala vůbec první národní strategií boje proti antisemitismu.



Mezitím lidé, kteří přežili holocaust z celého světa, zahájí pátý den Chanuky společně s virtuálním obřadem.



Přeživší se mohou v pondělí večer připojit k online ceremonii rozsvícení menory, aby vzdali hold 6 milionům evropských židů zabitých nacisty během druhé světové války, uvádí Associated Press.



- Obyvatelé Chán Junis uvedli, že tanky dosáhly hlavní severojižní silnice přes město v neděli po intenzivních nočních bojích, které zpomalily izraelský postup z východu. Válečná letadla údajně bušila do oblasti západně od útoku.



- Několik stovek členů fakulty na Harvardské univerzitě v neděli podepsalo petici, v níž žádají školní administrátory, aby se nepodléhali politickému tlaku a nepropouštěli prezidentku školy kvůli jejímu kongresovému svědectví o antisemitismu na akademické půdě.



Agentura Reuters uvádí, že petici podepsalo nejméně 570 profesorů a byla doručena v neděli večer 13členné Harvardské korporaci, která má pravomoc vyhodit prezidentku univerzity Claudine Gay.



Prezidenti tří nejlepších univerzit v zemi čelí intenzivnímu odporu, včetně Bílého domu, poté, co byli obviněni, že se během slyšení v Kongresu vyhýbali otázkám, zda by výzvy studentů ke genocidě židů představovaly podle školních kodexů nepřípustné chování.



Podrobnosti v angličtině

Spojené státy si jsou velmi dobře vědomy velmi obtížné situace v Rafáhu a nepřetržitě pracují na tom, aby se pokusily situaci na místě zlepšit. Uvedl, že americká diplomacie "i nadále přináší výsledky" a že Washington "má jasno v tom, že je zapotřebí více pomoci, a nadále podporuje humanitární přestávky, během nichž mohou být propuštěni rukojmí a může být navýšena pomoc".Francouzská mise OSN na žádost o komentář okamžitě nereagovala.uvádí Associated Press.Recepce se zúčastní prezident, první dáma Jill Biden a druhý gentleman Doug Emhoff. Chanuka pokračuje do pátku.Manžel viceprezidentky Kamaly Harrisové Emhoff je první židovskou osobou, která se stala manželkou jednoho z celostátně zvolených vůdců země. Minulý týden předsedal slavnostnímu zapálení masivní menory před Bílým domem u příležitosti první noci Chanuky a řekl, že se američtí Židé „cítí osamoceni“ a „v bolesti“.Bidenova administrativa v květnu oznámila to, co nazvala vůbec první národní strategií boje proti antisemitismu.Mezitím lidé, kteří přežili holocaust z celého světa, zahájí pátý den Chanuky společně s virtuálním obřadem.Přeživší se mohou v pondělí večer připojit k online ceremonii rozsvícení menory, aby vzdali hold 6 milionům evropských židů zabitých nacisty během druhé světové války, uvádí Associated Press.- Obyvatelé Chán Junis uvedli, že tanky dosáhly hlavní severojižní silnice přes město v neděli po intenzivních nočních bojích, které zpomalily izraelský postup z východu. Válečná letadla údajně bušila do oblasti západně od útoku.Agentura Reuters uvádí, že petici podepsalo nejméně 570 profesorů a byla doručena v neděli večer 13členné Harvardské korporaci, která má pravomoc vyhodit prezidentku univerzity Claudine Gay.Prezidenti tří nejlepších univerzit v zemi čelí intenzivnímu odporu, včetně Bílého domu, poté, co byli obviněni, že se během slyšení v Kongresu vyhýbali otázkám, zda by výzvy studentů ke genocidě židů představovaly podle školních kodexů nepřípustné chování.Podrobnosti v angličtině ZDE

0

403

Blinken dodal: "Až skončí hlavní vojenská operace ... musíme se ujistit, že jsme na cestě k trvalému a udržitelnému míru. Z našeho pohledu, a myslím, že z pohledu mnoha lidí na celém světě, to musí vést k vytvoření palestinského státu."uvedl v neděli katarský premiér. "Naše úsilí jako katarského státu spolu s našimi partnery pokračuje. Nehodláme se vzdát," řekl šejk Mohammed bin Abdulrahman al-Thani na fóru v Dauhá a dodal, že "pokračující bombardování nám toto okno jen zužuje"., Hamás vydal nové požadavky na propuštění palestinských vězňů a zároveň ohrožuje životy rukojmích, které nadále zadržuje.Ghebreyesus rovněž uvedl, že WHO a jejím partnerům v Gaze se podařilo dodat do nemocnice al-Ahli v Gaze základní traumatologický a chirurgický materiál, který pokryje potřeby 1 500 lidí, a také převézt 19 kritických pacientů.34 zemí výkonné rady WHO přijalo konsensuálně rezoluci vyzývající k "okamžitému, trvalému a neomezenému průchodu humanitární pomoci" do Gazy, informovala agentura France-Presse.V nedělním projevu, o němž informovala agentura France-Presse, izraelský premiér řekl: "Válka stále pokračuje, ale je to začátek konce Hamásu. Říkám teroristům z Hamásu: Říkám jim: Je konec. Neumírejte pro [Jahjá] Sinvara. Vzdejte se hned," s odkazem na šéfa Hamásu v Gaze.