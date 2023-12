Falešná dekolonizace: Expanzivní ambice Venezuely v přestrojení

13. 12. 2023

Není žádným tajemstvím, že v některých levicových, socialistických a antiimperialistických kruzích je Venezuela v současné době vykreslována jako oběť americké politiky, jako novodobý David bojující s Goliášem nadnárodního extraktivismu a amerického imperialismu, píše Nastassia Rambarran. Není žádným tajemstvím, že v některých levicových, socialistických a antiimperialistických kruzích je Venezuela v současné době vykreslována jako oběť americké politiky, jako novodobý David bojující s Goliášem nadnárodního extraktivismu a amerického imperialismu,

V atmosféře, kdy Guyana podporuje ropné společnosti z USA a zdá se, že je této zemi různými způsoby zavázána, může toto vnímání Venezuely snadno vést k tomu, že se v otázce hranice mezi Guyanou a Venezuelou postavíte na její stranu. To je posíleno narativem, že Venezuela se snaží jednoduše napravit jeden z nesčetných prohřešků britského kolonialismu a prosazuje antikoloniální postoj. Vzhledem k tomu, že se události vyvíjejí rychlým tempem, si však tato tvrzení a dojmy zaslouží rozebrat.

Za prvé, stejně jako u každého zkoumání kolonialismu je důležitý a nezbytný historický kontext.

Zatímco se evropští kolonizátoři – Španělé, Holanďané, Francouzi a Britové – přeli o Essequibo, území, které si nárokuje Venezuela a které je v současné době jedním ze tří guyanských provincií, to vždy bylo a stále je domovem domorodých národů. To je důležité, protože, jak poukázal historik Andrew Campbell, tamní domorodí obyvatelé odolávali španělské invazi do oblasti od roku 1600 a místo toho se rozhodli obchodovat s Holanďany. Právě tuto aktivní přítomnost a preferenci vzal v úvahu německý zeměměřič Robert Schomburgk v roce 1840 při kreslení mapy nově sjednocených kolonií, kterou Británie obdržela od Holanďanů. Venezuelské námitky proti zahrnutí oblasti západně od řeky Essequibo zůstaly Británií nějakou dobu bez povšimnutí, až do roku 1887, kdy se Venezuela obrátila na USA, vzhledem k jejímu rodícímu se pocitu oprávněnosti rozhodovat o záležitostech v regionu. To je ironické, vzhledem k tomu, že Venezuela v současné době kritizuje Guyanu za to, že se dovolávala americké podpory, když před sto lety udělala přesně to, co udělala. Pro nyní slavný tribunál z roku 1899 si Venezuela vybrala dva americké soudce, čtyři americké právníky a nula Venezuelanů, aby zastupovali jejich zájmy. Výsledky tribunálu stanovily současné hranice a nakonec byly přijaty všemi stranami jako "úplné, dokonalé a konečné" a zůstaly hotovou záležitostí na dalších čtyřicet let.

V roce 1949 posmrtné memorandum jednoho z amerických právníků, kteří se podíleli na urovnání sporu, tvrdilo, že výsledek tribunálu byl ovlivněn dohodami uzavřenými s Ruskem. Žádné konkrétní důkazy, které by toto tvrzení podpořily, nebyly nikdy nalezeny. Poskytlo by to však Venezuele příhodnou záminku k opětovnému otevření uzavřené záležitosti. Významný odborník na hraniční otázku Ishmael Odeen identifikoval dva faktory, které motivovaly toto znovuotevření: Objev ropy a minerálů v oblasti sousedící s Essequibem; a blížící se nezávislost Guyany. U prvního z nich bylo logické, že podobně velká ložiska ropy a minerálů budou i v Essequibu, a proto anulování dohody z roku 1899 představovalo příležitost k rozšíření venezuelského bohatství.

Tento úhel pohledu byl podpořen americkými zájmy na přehodnocení kauzy a skutečností, že americké společnosti byly těmi, kdo vedli těžbu ropy a nerostů ve Venezuele. Pokud jde o posledně jmenovaný faktor, je nyní všeobecně známo, že USA a Velká Británie se postavily proti marxistické PPP, která vedla Guyanu k nezávislosti. USA povzbuzovaly Venezuelu, aby prosazovala své obnovené nároky, stejně jako podněcovala nepokoje, přičemž odtajněné dokumenty ukazují, že Venezuela byla připravena podpořit převrat s cílem svrhnout PPP. To vše bylo prováděno v naději, že se obyvatelé Guyany vyděsí, aby si zvolili vládu – ale rozhodně ne PPP –, která by dokázala získat podporu USA a Velké Británie proti jakékoli venezuelské agresi. Stojí za povšimnutí, že oba tyto faktory zahrnovaly venezuelskou tajnou dohodu s americkými zájmy.

Když Venezuela v roce 1962 formálně předložila svůj obnovený spor OSN, jedním z bodů bylo, že v tribunálu z roku 1899 nebylo žádné venezuelské zastoupení, a pohodlně zapomněli, že to byli oni, kdo se rozhodl pro zcela americkou delegaci. Navzdory námitkám Cheddiho Jagana se vláda vládnoucí koalice PNC zúčastnila konference v Ženevě několik dní před vyhlášením nezávislosti a podepsala Ženevskou dohodu mezi Británií, Britskou Guyanou a Venezuelou.

Dohoda byla dočasná, což signalizovalo potřebu trvalejšího řešení. To se nakonec nepodařilo, ale představuje významný milník v hraniční záležitosti. Článek I dohody uváděl, že "bude zřízena smíšená komise, jejímž úkolem bude hledat uspokojivá řešení pro praktické urovnání sporu mezi Venezuelou a Spojeným královstvím, který vznikl v důsledku venezuelského tvrzení, že rozhodčí nález z roku 1899 o hranici mezi Britskou Guayanou a Venezuelou je neplatný". Význam této věty je zcela zřejmý, ale Venezuele se ho nějakým způsobem podařilo v průběhu času překroutit do falešného tvrzení, že podpisem Ženevské dohody Guyana souhlasila s tím, že nález z roku 1899 je neplatný.

Následně došlo k několika neúspěšným pokusům různých orgánů zprostředkovat nebo vyřešit otázku hranic, přičemž obě země ji v různých okamžicích využívaly jako politický fotbalový míč ve svých národních arénách. Zajímavé je, že Venezuela trvala na návratu k více než 50 let staré Ženevské dohodě (která měla být dočasným nástrojem) jako výchozímu bodu pro vyjednávání a bránila se tomu, aby se tato záležitost dostala k Mezinárodnímu soudnímu dvoru (ICJ). V období mezi Ženevskou dohodou a dneškem se úzké vztahy Venezuely s USA zhroutily, když USA uvalily sankce (které byly zmírněny teprve v posledních několika měsících).

Venezuelský petrostát trpí extrémně špatným hospodařením, které částečně vede k vážným ekonomickým a humanitárním krizím, a politické vedení je charakterizováno jako diktatura. Na druhou stranu v Guyaně, která zažila diktaturu, vážné ekonomické těžkosti a značnou emigraci, se nedávno zlepšily finanční vyhlídky, které posílil objev ropy v roce 2015. To je současná situace, na jejímž základě venezuelský prezident Nicolás Maduro zintenzivnil své kroky, když nedávno uspořádal referendum, kterého se nezúčastnili lidé, kteří v současné době žijí v Essequibu, a vyhlásil svůj záměr pokročit v anexi regionu. Tento vývoj se časově shoduje se zahájením těžby ropy v Guyaně, v jejímž čele stojí americká nadnárodní společnost Exxon Mobil. Exxon má dlouhodobé spory s vedením Venezuely, včetně toho, že požaduje miliardy dolarů jako kompenzaci za privatizaci ropného sektoru.

Nyní se vraťme k tvrzení, že Venezuela "napravuje" koloniální hranice stanovené Británií. To záměrně ponechává nevyřčenou druhou část, a to, že v boji proti britské koloniální hranici ve skutečnosti bojují za koloniální hranici španělskou. Ať už bylo "vlastnictví" určeno stejně nepříjemnými opatřeními, která jej dala Španělsku prostřednictvím dekretu vydaného v Evropě, nebo Holanďanům (a pak Britům) prostřednictvím osadnického kolonialismu, lze souhlasit, že by to mělo negovat jakýkoli antikoloniální postoj. Argument, že by jedna koloniální hranice měla být přeměněna v antikoloniální odpor, je výsměchem tomuto odporu.

A stává se to obzvláště nehorázným, když vezmeme v úvahu, že toto zakrývání ignoruje vůli domorodých správců půdy, kteří se spojili s Guyanou jak v historické, tak v současné době. Například okresní rada Jižní Rupununi, která zastupuje 21 převážně wapičhanských komunit, vydala 3. prosince tiskové prohlášení, v němž uvádí, že Venezuela "historicky nemá s těmito zeměmi žádné spojení, její motivace k anexi těchto území je poháněna skutečností, že tyto země jsou bohaté na nerostné zdroje". Skutečnost, že bezprostřední reakcí venezuelského prezidenta Madura na referendum bylo, že udělil provozní licence na průzkum nerostných surovin a ropy v regionu, a jeho ultimátum, že ostatní společnosti by měly odejít do tří měsíců, jasně ukazuje, že se skutečně jedná o využívání půdy a další těžbu.

Je třeba zdůraznit, že anexe by neznamenala pouhé posunutí hranic, ale že i bez jakéhokoli vojenského konfliktu by znamenala násilné vysídlení (pro ty, kteří odmítají venezuelské občanství), nezákonné zabírání půdy, ignorování autonomie domorodých komunit a odhození kulturních aliancí a preferencí. Spor také ignoruje dlouhodobou poréznost hranic, která usnadnila pohyb a spojení mezi oběma zeměmi, aby vytvořila reduktivní a rozdělující binární systémy a antagonismus. Jedno z těchto rozdělení čerpá z koloniální příručky, která zpochybňuje, zda jsou černí, hnědí a domorodí lidé (kteří tvoří většinu Guyany ve srovnání s velkým počtem potomků Evropanů ve Venezuele) schopni vést svou vlastní zemi a mít nějakou svobodu jednání. Projevilo se to v on-line i osobních výměnách jako protičernošské rasové urážky a odmítání Guyanců na základě jejich otrockého původu nebo původu mezi nucenými sluhy prodanými na příslušný počet let (tzv. indentured servants). Zde stojí za zmínku, že protičernošský rasismus je celosvětovým fenoménem a že Guyana rozhodně zažívá svůj vlastní podíl protičernošského a mezietnického konfliktu, stejně jako fanatismu vůči Venezuelanům.

Je možné, že indoktrinace Venezuelanů prostřednictvím propagandy ve vzdělávacím systému od nejmladšího věku přispívá k tomuto narativu, stejně jako přispěla k nacionalistickému sjednocení kolem otázky hranic, i když v jejím čele stojí do značné míry nepopulární prezident.

Světové události a akce států nejsou statické. To, že je Venezuela v posledních letech vnímána jako symbol protiamerického imperialismu, neznamená, že pod vedením Nicoláse Madura země nyní nenatahuje svá vlastní expanzivní chapadla tím, že oznamuje záměry anektovat region suverénního státu i přes námitky obyvatel tohoto regionu. Nic z toho nemá za cíl vykreslit guyanskou vládu jako nehodnou námitek, ctnostnou nebo nevinnou, co se týče vnitřního útlaku a špatného zacházení s občany i životním prostředím. Whataboutismus však nemůže být použit k odvedení pozornosti od šikany ze strany větší země, dříve jedné z nejbohatších zemí na kontinentu, vůči jedné z dříve nejchudších zemí na stejném kontinentu.

Dále nelze dovolit, aby tato nespravedlnost byla mylně interpretována jako antiimperialistický a dekolonizační projekt. Vrcholným paradoxem je, že kroky Venezuely nejen podporují expanzivní ambice prezidenta Madura, ale také nepřímo rozšiřují americký imperialismus. Je tomu tak proto, že s mnohem menšími zdroji, vojenskou silou a počtem lidí se Guyana obrátila na USA s žádostí o podporu a rozšíření již tak významné přítomnosti a vlivu v regionu. Lidé, kteří kritizují rozhodnutí Guyany, aniž by si uvědomovali, jak byly tyto události uvedeny do pohybu, záměrně a nebezpečně ignorují historii a potenciální důsledky.

Zdroj v angličtině: ZDE

