BBC: Polská popcornová chvilka: proevropský politik Donald Tusk se vrací k moci

12. 12. 2023

čas čtení 8 minut



Říkají tomu "Sejmflix".



Živý přenos z polského parlamentu, Sejmu, se stal internetovým hitem, který na každé zasedání přiláká statisíce diváků. Někde je to až milion.



Brzy se nejnovější povinný seriál přesune na velké plátno. Poptávka po sledování klíčových jednání příští týden je tak vysoká, že jedno z hlavních varšavských kin, Kinoteka, je promítá celé a nabízí politiku s popcornem.



Koalice vedená Donaldem Tuskem, má v Sejmu většinu křesel.



Pokud nedojde k žádnému velkému překvapení, mělo by Polsko mít nový kabinet do poloviny týdne.



Demokracie je zde v módě, zvláště se angažují ženy a mladí lidé.



Mnohé z nich motivovala k volbám ostrá varování opozice, že Polsko pod vládou pravicové strany Právo a spravedlnost (PiS) ustupuje od některých základních principů demokracie.



Stovky tisíc lidí sledují živě přenos z polského parlamentu, kde se dozvídají o všech nejnovějších politických zvratech.



Tím velkým je právní stát.



EU stále zadržuje více než 30 miliard eur z fondů na obnovu Covidu kvůli obavám z politizace polských soudů.



Donald Tusk a jeho koaliční partneři slíbili, že obnovení nezávislosti systému bude jejich prioritou. Jejich ambice se však zadrhly.



PiS získala ve volbách více hlasů než kterákoli jiná strana, což jí dalo první šanci na sestavení vlády, a bere si na to maximální povolený čas.





Ale osm let, kdy populistická strana vedla Polsko, se chýlí ke konci.





PiS tvrdí, že její reformy - které se týkají způsobu jmenování soudců a jejich disciplíny - měly za cíl otřást starými elitami a zvýšit efektivitu.

"Ale musí se to vyřešit," trvá na svém soudce Gaciarek. "Přirovnávám to k tomu, jako když jdu k lékaři a přemýšlím, jestli je chirurg oprávněn mě ošetřit. Musím věřit, že soudní systém funguje legálně."









Varovné signály se objevily již dříve.





"Ve veřejnoprávním rozhlase to není tak, že byste nemohli zmínit protivládní protest," říká. "Jen si musíte dát pozor, abyste řekli, že je tam málo lidí."





Diváci tam i v celém Polsku nechtějí být zklamáni.







Podrobnosti v angličtině ZDE

