Proč vláda neřekne, kdo a kolik vydělal na vysoké ceně potravin

12. 12. 2023 / Boris Cvek

čas čtení 2 minuty

Zdá se, že debata o ceně potravin získává opět na síle. Ministr zemědělství si nechal vysvětlit od obchodních řetězců chystané zvyšování cen potravin. Nejde náhodou o kartel? Šéf úřadu pro boj s monopoly se proto šel za ministrem optat, co mu řetězce vlastně řekly. Kromě toho upozornil veřejnost, že jeho úřad nemůže jednat jen tak pro nic za nic, ale musí mít důkazy stejně jako policie. To jistě veřejnosti přineslo velkou úlevu.

A pak tu máme výrok pana Prouzy, prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu, který tvrdí: „To, co je klíčové a co já nechápu, proč pan ministr Výborný takto zamlčuje, je, že obchody měly loni nižší ziskovost než v průměru za posledních pět let. Část zdražování si vzaly na úkor svého zisku.“

Konečně to někdo řekl: firmy by měly část ekonomické krize, způsobené inflací, nést na úkor svých zisků. Jenže ty zisky jsou rekordně vysoké, takže firmy vlastně jen živily inflaci, aby z ní mohly týt. Jak je tomu ve skutečnosti u obchodníků?

Na Seznamu čteme, že řetězci Albert vzrostl meziročně zisk o 87 procent. To je to, co má pan Prouza mysli? Proč vlastně vláda nezpracuje přehlednou tabulku zisků zemědělců, potravinářů a obchodníků? Hned bychom viděli, kde je vlastně problém. A možná bychom měli odpovědět i na to, proč byla u nás tak strašná inflace a proč v Německu jsou levnější potraviny.

Asi by se mohlo ukázat, že stát příliš málo daní, že mantra o neustálých škrtech reálně znamená, že lidi musí platit vysoké ceny, hlavně ti chudí, propadají se jim historicky příjmy, ale u firem se hromadí pohádkové bohatství, na které se samozřejmě nesáhne, vždyť by to mohlo vést, nedej Bože, třeba k vyrovnanému rozpočtu. A pak už by se nemuselo škrtat. Raison d'être existence této vlády by zmizel. Najednou by se všechno zhroutilo.



Rozhovor s panem Prouzou: https://www.irozhlas.cz/ekonomika/ekonomika-rust-cen-dodavatele-prodejci-obchod_2312112006_elev

Zpráva o zisku řetězce Albert: https://www.novinky.cz/clanek/ekonomika-retezci-albert-vzrostl-zisk-o-87-procent-40453381

