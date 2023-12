Joe Biden říká, že Ukrajina již vyhrála. Má pravdu

14. 12. 2023

Na úterní večerní tiskové konferenci s prezidentem Zelenským pronesl prezident Biden jeden výrok, který byl jednak zcela pravdivý, jednak je potenciálním základem nového přístupu USA ke konfliktu na Ukrajině. Řekl, že Ukrajina již ve válce dosáhla velkého vítězství - tím, že porazila původní ruský plán na podmanění celé Ukrajiny, soudí Anatol Lieven.

Pokud by si Bidenova vláda a washingtonský establishment uvědomily důsledky této skutečnosti, mohly by vytvořit nový narativ, který by jim i ukrajinské vládě umožnil prezentovat kompromisní mír jako ukrajinské vítězství a ruskou porážku - i když ne úplnou.

Ve skutečnosti bylo ukrajinské vítězství v roce 2022 ještě větší. Za současného stavu, kdy se podařilo zachovat nezávislost a západní orientaci 80% bývalé sovětské Ukrajiny, ukrajinské síly s pomocí Západu zvrátily více než 300 let historie, během níž byla Ukrajina tak či onak ovládána z Ruska.

Jak v úterý v Quincyho institutu řekl významný ukrajinský historik Sergej Plohij, tento úspěch je ozvěnou úspěchu Finů za druhé světové války, kdy jejich hrdinný odpor přesvědčil Stalina, že dobýt celé Finsko a přeměnit ho v komunistický stát by způsobilo moře problémů. Finsko tak bylo jedinou částí bývalého ruského impéria, která nebyla začleněna do Sovětského svazu nebo přeměněna v komunistický klientský stát.

Vzhledem k síle a jednotě ukrajinského nacionalismu, kterou tato válka prokázala, si nelze představit, že by celá Ukrajina mohla být někdy znovu na dlouhou dobu pod vládou Moskvy. Přežití Finska jako demokratického státu však mělo svou cenu. Finsko se muselo vzdát části svého území a podepsat smlouvu o neutralitě. Mělo by však být zřejmé, že to byla mnohem lepší alternativa než sdílet osud Polska, natož pobaltských států.

Prezident Zelenskij ve svém vlastním vystoupení na tiskové konferenci kategoricky vyloučil jakékoli postoupení území Rusku. Je skutečně velmi obtížné si představit, že by jakákoli ukrajinská vláda formálně a právně souhlasila s ruskou anexí. Na druhou stranu se prezident Zelenskij podřídil vojenské realitě a radám svých vojenských velitelů a nyní nařídil ukrajinské armádě, aby přešla do defenzivy a opevnila své stávající pozice.

Pokud toto bude ukrajinská strategie, pak implicitně zůstane území, které nyní drží Rusko, pod faktickou ruskou kontrolou. Vzhledem k nepoměru sil a prostředků mezi Ukrajinou a Ruskem je velmi obtížné si představit, že by budoucí ukrajinská ofenzíva byla úspěšnější než ta letošní.

I kdyby Bidenova administrativa přesvědčila republikány v Kongresu, aby souhlasili s dalším rozsáhlým balíčkem pomoci Ukrajině, může si někdo vážně myslet, že budoucí vlády budou schopny zajistit takovou americkou pomoc v příštím roce a v dalším roce na neurčito? Přitom právě to bude nutné, má-li Ukrajina svůj boj ustát. A až se pomoc zastaví, Ukrajina bude poražena.

Bidenova vláda a její spojenci z NATO prohlásili, že jejich cílem ve válce je pomoci Ukrajině dosáhnout lepšího postavení u jednacího stolu. Pravdou však je, že Ukrajina pravděpodobně nikdy nebude v lepší pozici, než je dnes. Mohla by být mnohem horším postavení.

Nakonec Biden řekl něco, co bylo pravděpodobně jen vyhýbavou frází, ale co by se dalo přetavit v nový diplomatický přístup. Na otázku ohledně členství Ukrajiny v NATO odpověděl, že "NATO bude součástí budoucnosti Ukrajiny". NATO bude v dobrém i zlém součástí budoucnosti nás všech. To neznamená, že se všichni staneme členy NATO.

