Paříž říká "ne" pekelné krajině supervelkých aut v americkém stylu - a stejně tak by to měla udělat celá Evropa

16. 12. 2023

čas čtení 3 minuty

Foto: Parkování v Praze...





Trend stále větších SUV je katastrofou - od emisí až po úmrtí na silnicích. Potřebujeme regulaci, aby se automobilový průmysl vrátil k menším vozidlům, píše Alexander Hurst.



Když se auto svým rozměrem ani nevleze do parkovací zóny, může tam vlastně parkovat? 🤔😎 pic.twitter.com/67sy4sfHXp — RadeG 🇨🇿🇪🇺 (@sunicko) December 14, 2023



Spojené státy se nacházejí uprostřed krize. V letošním roce činila průměrná hmotnost nového automobilu v USA více než 2 000 kg - o celých 450 kg více než v roce 1980. Nejde jen o to, že se lidé rozhodují pro větší modely, ale i samotné modely se zvětšily. Nejzřetelněji je tento vývoj vidět u pickupů. Vezměme si například ikonický Ford F-150. Od roku 1970 se tento vůz postupně zvětšoval.

Mělo by být zřejmé, že větší a těžší auta jsou ekologickou katastrofou. Nebýt trendu stále větších a větších vozů SUV, celosvětové emise automobilového průmyslu by v letech 2010 až 2022 klesly o 30 %. A i když je těžší elektromobil (EV) z hlediska emisí stále výhodnější než lehčí vozidlo s benzinovým motorem, lehčí EV je samozřejmě efektivnější než těžší. Čím těžší vozidlo, tím větší baterii potřebuje - a s ní i více kritických kovů a více elektřiny potřebné pro každé nabití. Mělo by být zřejmé, že větší a těžší auta jsou ekologickou katastrofou. Nebýt trendu stále větších a větších vozů SUV, celosvětové emise automobilového průmyslu by v letech 2010 až 2022 klesly o 30 %. A i když je těžší elektromobil (EV) z hlediska emisí stále výhodnější než lehčí vozidlo s benzinovým motorem, lehčí EV je samozřejmě efektivnější než těžší. Čím těžší vozidlo, tím větší baterii potřebuje - a s ní i více kritických kovů a více elektřiny potřebné pro každé nabití.



Závody ve velikosti vozidel jsou také bezpečnostní katastrofou, a to jak pro ostatní řidiče, tak pro chodce. Individuální logika dává smysl: chtěli byste jet po stejné dálnici jako Dodge Ram o hmotnosti 3 175 kg, pokud jedete v Mini? Jistěže ne - při srážce by vás Ram pravděpodobně prostě přejel. A řidič podobně velkého vozidla by ani z blízka neviděl malé dítě před sebou. Účinky na makroúrovni jsou smrtící. V USA vzrostl počet úmrtí při autonehodách mezi lety 2011 a 2021 o 33 %, zatímco počet úmrtí chodců se od roku 2010 zvýšil o 77 %.



Starostka Paříže Anne Hidalgová nyní navrhla ztrojnásobit sazby za parkování pro vozy SUV v centru Paříže na 18 eur za hodinu a 12 eur za hodinu pro zbytek města. Opatření, které by se týkalo i hybridů a elektromobilů nad určitý hmotnostní limit - ovšem s výjimkou pro parkování rezidentů Paříže - by se týkalo zhruba 10 % automobilů ve městě. A mimo Paříž se Cybertruck společnosti Tesla o hmotnosti 3 080 kg do Evropy pravděpodobně vůbec nedostane, protože při této hmotnosti vyžaduje k řízení řidičský průkaz pro nákladní dopravu (to píšu s úlevou).



Administrativa Hidalgové prezentovala zvýšené parkovné jako formu sociální spravedlnosti (zdanění majitelů drahých aut) a také jako způsob, jak podpořit využívání veřejné dopravy. Je to dobrý začátek, ale potřebujeme odvážnější regulaci, která by přesměrovala automobilový průmysl k menším, a ne větším vozům, stejně jako Evropa jasně motivovala průmysl k odklonu od plastů: progresivní daň z hmotnosti vozidel.





Některé země EU to již dělají, například Francie, která uplatňuje daň 10 eur/kg nad 1,8 tuny. Nejsem si jistý, zda je to dostatečné k tomu, aby se zamezilo trendu zvyšování velikosti, pokud jde o luxusní vozidla. A v současné době jsou od daně z hmotnosti osvobozeny elektromobily, což je teoreticky dobře, protože v ideálním případě by elektromobily měly být vždy úspornější než spalovací motory ve všech třídách vozidel. Ale elektromobily nejsou ze své podstaty vyňaty z inflace velikosti, a tak se progresivní hmotnostní daň pro elektromobily - jen odstupňovaná níže než daň pro automobily se spalovacími motory - jeví jako logická věc.







Podrobnosti v angličtině ZDE

0