X bude vyšetřován kvůli údajnému porušení zákonů EU o nenávistných projevech a falešných zprávách

19. 12. 2023

EU zahájila řízení proti platformě sociálních médií Elona Muska podle nového zákona o digitálních službách





Platforma sociálních médií X, dříve Twitter, je vyšetřována kvůli údajnému porušování zákonů EU o dezinformacích, nezákonném obsahu a transparentnosti, oznámila Evropská komise.



Rozhodnutí zahájit proti společnosti, kterou vlastní americký miliardář Elon Musk, formální řízení pro porušení právních předpisů přichází několik týdnů poté, co byla společnost X vyzvána, aby předložila důkazy o dodržování nových zákonů, jejichž cílem je eliminovat nenávistné projevy, rasismus a falešné zprávy z platforem v EU.

Podle zákona o digitálních službách, který vstoupil v platnost v srpnu, může být firmě X uložena pokuta ve výši 6 % jejích celosvětových příjmů nebo jí může být zakázáno působit v celé EU, pokud se zjistí, že zákon porušila.



Thierry Breton, komisař EU odpovědný za prosazování DSA, potvrdil vyšetřování v příspěvku na Muskově platformě.



"Dnes zahajujeme formální řízení o porušení povinnosti proti @X," napsal s tím, že důvodem tohoto kroku je "podezření z porušení povinností v oblasti boje proti nelegálnímu obsahu a dezinformacím; podezření z porušení povinností v oblasti transparentnosti a podezření z klamavého designu uživatelského rozhraní".



Vyšetřování "klamavého designu" se týká používání značek "modré kontroly", které jsou nyní dostupné pouze těm, kteří zaplatí. Před Muskem uděloval Twitter modrá zaškrtávátka ověřeným uživatelům z řad veřejnosti, včetně ministrů a celebrit.



Dnes zahajujeme formální řízení o porušení práva proti @X :



⚠️ Podezření na porušení povinností v oblasti boje proti #IllegalContent a #Disinformation.



⚠️ Podezření na porušení povinností v oblasti #Transparentnosti.



⚠️ Podezření na #klamavýDesign uživatelského rozhraní#DSA

- Thierry Breton (@ThierryBreton) 18. prosince 2023





V červnu po setkání s Bretonem v Kalifornii Musk trval na tom, že bude dodržovat zákon. Kritici Muskovy platformy však odsoudili údajnou přítomnost falešných zpráv a nenávistných projevů na X, zejména po útoku Hamásu na Izrael 7. října a následném izraelském bombardování Gazy.



Dne 10. října zaslala EU společnosti X formální dopis kvůli "náznakům", že platforma byla "používána k šíření nezákonného obsahu a dezinformací v EU" v souvislosti s útokem Hamásu na Izrael.



V reakci na to Linda Yaccarino, výkonná ředitelka společnosti X, napsala Bretonovi, že společnost "aktivně pracuje na řešení operativních potřeb tohoto rychle se vyvíjejícího a rozvíjejícího se konfliktu".



"Společnost X je odhodlána sloužit veřejné konverzaci, zejména v kritických okamžicích, jako je tento, a chápe, že je důležité řešit jakýkoli nezákonný obsah, který může být šířen prostřednictvím platformy. Na platformě X není místo pro teroristické organizace nebo násilné extremistické skupiny a my takové účty nadále odstraňujeme v reálném čase, včetně proaktivního úsilí," uvedla.



Evropská komise ve svém prohlášení uvedla, že rozhodnutí zahájit řízení proti X přijala na základě "předběžného šetření", které se údajně týkalo "šíření nezákonného obsahu v souvislosti s teroristickými útoky Hamásu na Izrael".



"Máme podezření, že tato zmírňující opatření nejsou kolektivně účinná," uvedl úředník. Dodali, že s Bretonem, Muskem a Yaccarinovou proběhla řada dvoustranných výměn názorů a pondělní opatření "nemusí být zcela překvapivá".



EU bude vyšetřovat, zda vyhledávání na X posiluje modré účty a šíří obsah, který by uživatelé mohli mylně považovat za obsah z ověřených zdrojů ve službě před Muskem.



Obává se také, že X neinvestuje dostatečně do dodržování předpisů v evropských jazycích, a to na pozadí zpráv, že má pouze jednoho moderátora obsahu v Nizozemsku.



Úředníci tvrdí, že se chystají vydat nové pokyny pro všechny sociální platformy před parlamentními volbami v EU v příštím roce.



EU uvedla, že neexistuje žádný časový harmonogram řízení a že vyšetřování bude trvat tak dlouho, jak bude potřeba, ale v případě potřeby by mohla před ukončením vyšetřování uplatnit blíže nespecifikovaná" předběžná opatření.



Na otázku, co by se stalo, kdyby společnost X stáhla své služby z EU, úředníci trvali na tom, že právní kroky budou stále platit.



Evropská komise uvedla, že řízení se zaměří na fungování mechanismu upozornění a opatření v případě nezákonného obsahu, který zahrnuje právní příkazy policie nebo jiných orgánů v EU ke stažení obsahu do jedné hodiny.



Rovněž se bude zabývat účinností "komunitních poznámek" X, které umožňují veřejnosti vyjádřit se k pravdivosti nebo zákonnosti příspěvků.



Začátkem tohoto roku se Facebook, TikTok a technologické společnosti Google a Microsoft přihlásily ke kodexu chování stanovenému EU v rámci přípravy na nové zákony v DSA.



V květnu však Twitter od kodexu chování odstoupil, což vyvolalo Bretonovo varování, že "můžete utéct, ale nemůžete se schovat".





"Kromě dobrovolných závazků bude boj proti dezinformacím zákonnou povinností.







