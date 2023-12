Útoky Húsiů představují velkou hrozbu pro globální obchod

20. 12. 2023

Zpoždění příchodu klíčového zboží by mohlo vést k jeho nedostatku a inflaci, upozorňuje Philip Pilkington. Zpoždění příchodu klíčového zboží by mohlo vést k jeho nedostatku a inflaci,

Útoky Húsiů na komerční lodě v Rudém moři nyní dosáhly kritického bodu, kdy mnoho globálních lodních společností zastavilo pohyb v této oblasti. Rozhodnutí jako první přijaly dánský přepravní gigant Maersk a německá Hapag-Lloyd, nyní následované francouzskou společností CMA CGM. Společnosti se rozhodly zastavit plavbu Rudým mořem poté, co byla kontejnerová loď MSC Palatium III v pátek napadena sebevražedným dronem Húsiů.

Situace v Rudém moři se již nějakou dobu vyhrocuje. Minulý měsíc se Húsiové, kteří ovládají většinu Jemenu a jsou podporováni Íránem, zmocnili lodi Galaxy Leader a uvěznili posádku. Húsiové uvedli, že se zaměří na jakoukoli loď spojenou s Izraelem, aby podpořili Hamás. Od té doby se zdá, že skupina rozšířila svou síť a nyní se snaží narušit globální přepravní toky.

Bidenova administrativa se snažila neupozorňovat na problémy v Rudém moři, protože si uvědomovala, že by to riskovalo zatažení Spojených států do toho, co by se mohlo stát regionálním konfliktem na Blízkém východě. Administrativa také ignoruje stále častější útoky na americké základny v regionu: Nedávné zprávy naznačují, že od 17. října došlo k 92 takovým útokům.

Útoky na lodě však nyní zjevně hrozí vsypat písek do soukolí globálního obchodu. Úzké hrdlo Báb al-Mandab v Rudém moři představuje 10 % celosvětových toků ropy přepravované po moři a také velké množství zkapalněného zemního plynu. Alternativní trasa, která zahrnuje obeplutí celého afrického kontinentu, prodlužuje vzdálenost plavby o 40 %.

Hlavním ekonomickým rizikem, které to přináší, je zpoždění příchodu klíčového zboží, což by vedlo k nedostatku a inflaci. Podobně se stalo, když pandemie v roce 2020 přerušila globální dodavatelské trasy. To bude představovat obtížné problémy pro Federální rezervní systém, který minulý týden překvapil trhy prohlášením, že v roce 2024 sníží úrokové sazby. To byla dobrá zpráva pro prezidenta Bidena, který v průzkumech zaostává za Donaldem Trumpem kvůli silnému ekonomickému pesimismu mezi voliči.

Zdá se, že to pravděpodobně ovlivní i trhy s ropou. Obchodníci s ropou již několik týdnů tlačí ceny energií dolů, přestože OPEC+ signalizuje, že sníží produkci a zvýší napětí na Blízkém východě. Zdá se, že velká část z toho byla způsobena převahou algoritmického obchodování na trhu. Je jistě možné, že trhy s ropou budou i nadále ignorovat realitu nabídky a poptávky, ale bude to stále obtížnější, protože globální lodní doprava bude narušena. I to bude mít dopad na Bidenovu šanci na znovuzvolení, protože ceny energií jsou v Americe horkým politickým tématem.

Stejně jako v 70. letech 20. století hrozí, že konflikt na Blízkém východě povede k chaosu na energetických trzích a rostoucí inflaci. Bidenova administrativa nemá na stole žádné snadné možnosti. Přímé zasahování v regionu zatáhne Spojené státy do konfliktu, který si prostě nemohou dovolit. Neschopnost zasáhnout však bude mít za následek nejen ekonomické tlaky, ale i to, že další země zpochybní životaschopnost amerických bezpečnostních záruk.

