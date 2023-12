Velitelství sil OSN: Vojáci na jihokorejské straně pohraniční bezpečnostní zóny začnou nosit zbraně

22. 12. 2023

čas čtení 2 minuty

Vojáci na jihokorejské straně Společné bezpečnostní zóny na hranici se Severní Koreou dostali povolení nosit zbraně, uvedlo v úterý velitelství OSN poté, co tam vojáci Pchjongjangu údajně začali nosit zbraně minulý měsíc. Vojáci na jihokorejské straně Společné bezpečnostní zóny na hranici se Severní Koreou dostali povolení nosit zbraně, uvedlo v úterý velitelství OSN poté, co tam vojáci Pchjongjangu údajně začali nosit zbraně minulý měsíc.

Vojáci z obou zemí se střetávají v oblasti severně od Soulu, na kterou dohlíží velitelství OSN pod vedením USA.

Severní a Jižní Korea se dohodly na odzbrojení svých jednotek v rámci vojenského paktu z roku 2018, ale severokorejské jednotky údajně nosí zbraně od listopadu poté, co se dohoda začala hroutit.

Minulý měsíc Soul částečně pozastavil pět let starou dohodu poté, co Pchjongjang vypustil špionážní satelit.

Severní Korea reagovala úplným zrušením paktu a zavázala se, že podél hranice rozmístí silnější ozbrojené síly a nové zbraně.

Rozhodnutí povolit jednotkám UNC nosit zbraně přišlo poté, co severokorejští vojáci obnovili "ozbrojený bezpečnostní postoj", uvedla UNC ve svém prohlášení.

"UNC pověřila vycvičené a kvalifikované členy strážních sil na straně UNC JSA, aby se přezbrojili na ochranu civilního i vojenského personálu," dodala.

"Tato akce byla podniknuta z velké opatrnosti, ale UNC také informovala jihokorejskou vládu a KPA o svém postoji, že odzbrojená JSA je bezpečnější a mírumilovnější."

Většina hranice mezi oběma Korejemi je silně opevněna. Ale v JSA je hranice vyznačena pouze nízkou betonovou přepážkou a je typicky mírumilovná navzdory přetrvávajícímu nepřátelství mezi oběma stranami.

Je také oblíbeným turistickým místem, kde si jihokorejskou stranu každý den prohlédnou stovky návštěvníků.

Zájezdy do Jižní Koreje však byly pozastaveny poté, co americký voják v červenci přeběhl hranici do KLDR. Travis King byl v září propuštěn Severní Koreou a později obviněn americkou armádou z dezerce.

Prohlídky byly částečně obnoveny minulý měsíc, ale byly rychle pozastaveny kvůli obavám o bezpečnost poté, co Severní Korea znovu vyzbrojila své vojáky, uvedla tisková agentura Jonhap.

V roce 2017 severokorejský voják přijel vojenským džípem a poté pěšky přeběhl demarkační linii u JSA.

Uprchlík byl několikrát postřelen svými severokorejskými spolubojovníky, ale přežil.

V roce 1976 byli dva američtí vojáci zabiti Severokorejci sekerami v JSA, kvůli sporu o strom.

Zdroj v angličtině: ZDE

0