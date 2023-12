OSN: Celé dva miliony lidí v Gaze jsou akutně ohroženy hladem

22. 12. 2023

Moderátorka, Channel 4 News, čtvrtek 21. prosince 2023, 19 hodin: OSN uvádí, že v důsledku války v Gaze nyní hladoví více než 570 000 lidí a celá 2,3milionová populace čelí krizovému stavu hladu. Na severu Gazy nezůstaly žádné funkční nemocnice. Světová zdravotnická organizace uvádí, že z poslední nemocnice v Alaki zbyla jen skořápka. Boje pokračují, Izrael bombarduje sever a jih a Hamás odpaluje další rakety na Tel Aviv, i když obě strany jednají o novém příměří.



Reportérka: Světová zdravotnická organizace ziskala mimořádný přístup do poslední fungující nemocnice v severní Gaze. Ta je nyní v havarijním stavu. Zůstává zde 80 pacientů, kteří se ukrývají v kostele na místě. Z kostelních lavic se stala nemocniční lůžka. Modlí se za vodu a jídlo. A léky proti bolesti. Modlitby zůstávají nevyslyšeny. WHO říká, že nemocnice na severu jsou nyní hospice, kde lidé jen čekají na smrt. A není bezpečné pohřbívat mrtvoly.







Sean Casey, WHO: Nemají specialisty. Nemají chirurgy. Nemají elektřinu. Nemají vodu, nemají jídlo. Přivezli jsme nějaké léky a zdravotnický materiál. Dnes dělají, co mohou, s velmi malým týmem, kdy v této nemocnici zůstalo jen asi 10 klinických pracovníků.





Reportérka: Venku ředitel nemocnice Al Alda nedávno varoval, že jeho instituce je zde pod izraelskou palbou, ale že ji udrží v chodu. Před několika dny byl však zatčen.





Lékař: "Po leteckém útoku na nemocnici vnikli dovnitř a zatkli ředitele nemocnice, doktora Ahmeda Mohana. Druhý den zatkli dvanáct lidí z řad zaměstnanců nemocnice."





Zaměstnanci nemocnice říkají, že jsou v obležení už 16 dní. Uvnitř je stále uvězněno 240 lidí bez jídla a vody.





Reportérka: IDF nám sdělily, že operují v oblasti nemocnice, ale popírají, že by do ní vstoupily. Tvrdí, že zatkli 13 údajných podezřelých z terorismu, včetně ředitele doktora Mohanny.





V jiné části Gazy IDF oznámily objev rozsáhlé sítě tunelů Hamásu s dírami v zemi, které vedou k důmyslné podzemní síti s místnostmi ukrytými za dveřmi po výbuchu. Tvrdí, že nalezli úkryty nejvyšších vůdců skupiny, včetně Jahji Sinwara a Ismaila Haniji, který se nyní v Káhiře snaží dohodnout novou dohodu o příměří s Izraelem. Rozhovory se však nepohnuly z místa. Izrael není připraven přestat bombardovat. Hamás tvrdí, že dokud válka neskončí, rukojmí nebudou.









Mluvčí Hamásu: "Všechny strany jsme informovali o jasném a konkrétním postoji, že před zastavením agrese nebudou žádná jednání o otázce vězňů. Tento postoj byl sdělen všem stranám a my k němu nemáme co dodat."

Reportérka: Uprostřed bojů obyvatelé Gazy hladoví. Nikdo nemá dostatek jídla. Britský ministr zahraničí dnes navštívil hraniční přechod Rafáh, zatímco v Radě bezpečnosti OSN pokračovala snaha dosáhnout rezoluce o navýšení pomoci, a přestože David Cameron hovořil o potřebě jejího navýšení, nechtěl potvrdit, zda bude Spojené království hlasovat pro.





"To, co budeme dělat, je dělat to, co považujeme za správné, ale snažíme se dosáhnout konsensu pro rezoluci, která skutečně něco změní, a to má, víte, stále je třeba pracovat na tom, aby se rezoluce dosáhlo. Každý se může postavit za to, že dostane pomoc správným způsobem. To je to, o co usilujeme."







Po několikadenních jednáních je nyní sporným bodem to, kdo bude kamiony kontrolovat? OSN, nebo Izrael? To Haney, která říká, že její děti jsou nemocné hlady, nepomůže. Včera jí někdo dal plechovku hrášku, jediné jídlo, které její rodina má.





Moderátorka: A nemocnice al Alda, o níž se hovoří v této reportáži, , před chvílí uvedla, že jeden z jejích zaměstnanců byl dnes na půdě nemocnice zabit.









Z Jordánska se ke mně nyní připojuje Tamara Alrifaiová, která je ředitelkou vnějších vztahů a komunikace v humanitární agentuře OSN v Gaze. Zajímalo by mě, jestli byste se mohla zamyslet nad vývojem krize, pokud jde o míru hladu, co, co slyšíte a vidíte?





Tamara Alrifai: Slyším velmi podobné příběhy jako ten, který jste právě odvysílali s hráškem. Minulý týden jsem byla v Gaze a moje kolegyně, jedna z mých kolegyň, mi řekla, že aby mohla nakrmit své děti, žádá je, aby předstírali, že je svatý měsíc Ramadán a oni mohou jíst jen jednou denně a to, co snědí, musí zůstat velmi lehké, aby se v noci necítili příliš těžcí a druhý den ráno zase mohli držet půst. Přesně takové příběhy slýchám od svých zaměstnanců a vlastně i ten příběh, který jste právě ukázala o jedné plechovce hrášku. Slyšel jsem to také od rodin, s nimiž jsem v Gaze komunikovala a které mi řekly, že skutečně dostávají nějaké potraviny od UNRWA, největší agentury OSN v Gaze, ale je to skutečně jedna plechovka hrášku nebo fazolí každé tři nebo čtyři dny pro rodiny o čtyřech a pěti nebo šesti lidech.





Moderátorka: Takže je jasné, že pokud to bude takhle pokračovat, dojde ke katastrofě.





Tamara Alrifai: Rozhodně. A katastrofou je, že lidé buď zemřou hlady, tedy pokud nezemřeli na válku, bombardování, nebo mohou začít umírat i na nemoci kvůli přeplněnosti krytů a přeplněnosti přímo před kryty. Takže už jsme začali pozorovat propuknutí různých nemocí, respiračních, kožních a také několik případů žloutenky. Takže lidé v Gaze umírají různými způsoby.





Moderátorka: Změní tedy něco otevření tohoto koridoru pomoci z Jordánska? Víte, přijde dostatečně brzy na to, aby odvrátilo tuto katastrofu?







Tamara Alrifai: Rozhodně nepřijde dost brzy. Již více než 70 dní trvá tento konflikt a každý den sem proudí 40 až 100 nákladních aut s humanitární pomocí, jen pro představu, Gaza má 2,2 milionu obyvatel. To je, řekněme, jako počet obyvatel Birminghamu. Leedsu a Liverpoolu dohromady, 40 kamionů sotva stačí na jeden obchod s potravinami, 1 Tesco. Pokud tedy nebude přicházet skutečně podstatná pomoc, zvýšení zpět na předválečnou úroveň 500 kamionů denně, a pokud tyto kamiony nebudou obsahovat také obchodní zboží, které si lidé budou moci koupit, dosáhne katastrofální situace v Gaze apokalyptických rozměrů.





Moderátorka: Jak tedy vnímáte Netanjahuovo odmítnutí příměří? Na druhé straně, ale také prohlášení Hamásu, že neuvažují o částečném propuštění rukojmích. Chtějí úplné příměří. Chci říct, že tato neústupnost je srdcervoucí, že?





Tamara Alrifai: Je nesmírně srdcervoucí, že politika stojí v cestě přežití 2,2 milionu lidí v Gaze, civilistů, žen, dětí, nemocných a starých lidí. Naše stanovisko UNRWA jako největší humanitární agentury v Gaze je takové, že je třeba okamžitě uzavřít humanitární příměří a zajistit přísun humanitární pomoci a obchodního zboží a že by to nemělo být podmíněno pokrokem v politických jednáních, nemělo by to být podmíněno politickými jednáními ani jednou ze stran.







Z Washingtonu se k nám nyní připojuje Frank Lowenstein, který působil jako zvláštní vyslanec pro izraelsko-palestinská jednání a hlavní poradce ministra zahraničí za prezidenta Obamy. Slyšíme tady o humanitární katastrofě, která se odehrává v tom smyslu, že politika a politický rozklad stojí v cestě záchraně životů civilistů, Rada bezpečnosti OSN jedná už měsíc. To stojí životy civilistů každý den, že? Ta neschopnost dohodnout se na nějaké rezoluci o příměří.





Frank Lowenstein: Ano, a myslím si, že je to velký problém pro Bidenovu administrativu, která je pod domácím tlakem, aby něco udělala s katastrofální humanitární situací, a je naprosto izolovaná v OSN, kde vetuje rezoluce požadující zvýšení humanitární pomoci.





To je pro Bidena neudržitelná pozice, a myslím, že to je důvod, proč jste v posledních dnech viděli zpoždění toho hlasování. Snaží se upřesnit jazyk, který bychom mohli tolerovat, aby to mohlo projít, a Izraelci zřejmě nabídli týdenní humanitární pauzu výměnou za propuštění 40 rukojmích.





Takže si myslím, že doufáme, že možná tato jednání získají nějaký náboj a rezoluce už nebude nutná.







Ale v každém případě si myslím, že největší výzvou pro Spojené státy je dát Izraelcům jasně najevo, že nehodláme tolerovat takovouto pokračující lhostejnost k tamnímu humanitárnímu utrpení. Takže si myslím, že je zde základní vzkaz Izraelcům, že vás nebudeme nadále bránit, pokud nehodláte podniknout mnohem aktivnější kroky k řešení humanitárního problému.







Moderátorka: Ale slyšeli jsme, jak Netanjahu to paušálně odmítá. Neposlouchá Bidena, že ne?







Frank Lowenstein: No, Biden tady volá po humanitární pauze, ale Biden nechce delší pauzu, protože, víte, myslí si, že to umožní Hamásu zůstat u moci. A myslím, že to odpovídá tomu, v jakém stavu se nachází Bidenova administrativa. Myslím, že se soustředíme na kratší humanitární pauzu, abychom umožnili skutečně zoufale potřebnou humanitární pomoc. A tak si nejsem jistý, že existuje velká propast mezi tím, kde jsme my a kde jsou Izraelci. Ohledně této konkrétní otázky.





Moderátorka: Takže jak se jak se dostaneme z této patové situace v OSN? Chci říct, existuje nějaká cesta, jak z toho ven? Například, víte, zdá se, že obavy se týkají pomoci a toho, zda by se tam mohly pašovat zbraně. Existuje nějaká cesta přes tuto překážku?





Frank Lowenstein: Víte, já si myslím, že ano. Zdá se, že se dohadují o mechanismu kontroly humanitární pomoci předtím, než se dostane do pásma Gazy. A myslím, že když se podíváte na tlak, který Izraelci pravděpodobně cítí ze strany Spojených států, aby umožnili větší humanitární pomoc, dovedu si představit, že technické otázky, jako je, jak se toto zboží kontroluje, by se pravděpodobně mohly vyřešit.





Ale tam jsou větší problémy, a to je to, že Izraelci budou bojovat proti čemukoliv ve Spojených státech, co oni nepovažují za vyvážené mezi, víte, svou rolí a rolí Hamásu. A myslím si, že to je velmi obtížná pozice pro Spojené státy, aby se bránily ve světle toho, že celý svět to do značné míry vidí opačně, ale Izrael se zdá odhodlaný pokračovat v boji.





Moderátorka: Takže jak dlouho ještě má Izrael čas, než USA ztratí trpělivost a začnou rušit podporu Izraeli způsobem, který jsme viděli, víte, například Francie je teď mnohem kritičtější vůči Izraeli?





Frank Lowenstein: Řekl bych, že tři nebo čtyři týdny. To je v podstatě to, co Bidenova administrativa řekla Izraelcům, že ta fáze vojenské operace, kdy mají velké množství pozemních jednotek zapojených do invaze, která se snaží udržet území, že si myslím, že jim na to dávame ještě tři nebo čtyři týdny. A potom očekáváme, že přejdou na mnohem cílenější přístup, který se bude mnohem více starat o civilní oběti a umožní mnohem větší humanitární pomoc, takže to je zhruba ten časový rámec, na kterém pracujeme.





Uvidíme ale, jestli na to Izraelci přistoupí, protože podle mých zkušeností oni udělají to, co si myslí, že je nejlepší pro jejich vlastní národní bezpečnost, bez ohledu na to, co si myslí někdo jiný. Takže v příštích týdnech by mohlo dojít k menšímu konfliktu mezi Spojenými státy a Izraelem.





Moderátorka: Ale chci říct, že tady sedíme, víte, vy a váš pokoj obložený knihami a já a moje teplé studio, a mluvíme o třech nebo čtyřech týdnech. Víte, že je tu katastrofální hlad, riziko hladomoru civilisté umírají v desítkách tisíc víte, že je to pro lidi těžké strávit nelze mluvit o třech nebo čtyřech týdnech.





Frank Lowenstein: Ano, pro lidi je to velmi, velmi těžké pochopit a myslím si, že pro Spojené státy je velmi těžké udržet politickou pozici tady a pak i na mezinárodní úrovni, protože lidé opravdu nechápou, proč jsou lidé nadále zabíjeni v takové míře, v jaké jsou v pásmu Gazy.





Jediné, co mohu říci, je, že z pohledu Spojených států sdílíme konečný cíl Izraele, kterým je zajistit, aby Hamás již nepředstavoval hrozbu pro izraelské civilisty. Jak se k tomu dostaneme, bude podle mého názoru předmětem rostoucího sporu mezi Spojenými státy a Izraelem. Upřímně řečeno vidíme, že premiér Netanjahu v Izraeli a jeho vláda jsou řízeni pravicí a je jim jedno, kolik Palestinců bude zabito.





Chtějí jen zničit Hamás a ve Spojených státech je prezident Biden za to stále více kritizován zleva a myslím, že je velmi citlivý na možnost regionální války a na to, že mezinárodní společenství se zdá být jednoznačně proti nám. Takže si myslím, že na obou stranách existují určité imperativy, které se budou vzájemně střetávat. V příštích několika týdnech.



"Tanky a odstřelovači ji stále obkličují ze všech stran. Zaměstnanci se nemohou pohybovat ani mezi jednotlivými odděleními nemocnice."