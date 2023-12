Jurečka snižuje příspěvek na bydlení. Podraz hned po Vánocích

24. 12. 2023

Dívám se na příspěvky na bydlení a voni je snižují, ti šmejdi, růst označili na dočasný, mezi řádky, normativy tedy oproti roku 2023 klesnou: o 1.400 – 1.800 Kč u nájmu nebo podnájmu, o 2.000 – 2.400 Kč v bydlení osob. či družst. vlastnictví, píše Radek Mokrý.



474

Nejdřív do příspěvku na bydlení naženou desetitisíce lidí a pak ho sníží. Beztak jeho zvýšení pokrylo jen polovinu inflace, po snížení to bude ještě větší výsměch. Jestli budou u moci pár let, inflace zařídí, že invalidní důchodci budou žrát trávu společně se starobními.U mne to dělá ze 4200 na 3600 korun, to bude znát, píše Radek Mokrý.Děkuji vzdělaným a mladým voličům, že naletěli na ty nejjednodušší lži. Ta koalice je čistý populismus - slíbí, co voliči chtějí slyšet, i když vědí, že to nemohou splnit.