Netanjahu obhajuje etnickou čistku Palestinců v Gaze: Poprvé mu věřte

28. 12. 2023

Extrémistická a fašistická vláda Benjamina Netanjahua pokračuje v prosazování svého obludného, nezákonného a především zcela nepravděpodobného plánu na vytlačení 2,2 milionu Palestinců z Gazy na Sinajský poloostrov v Egyptě nebo do jiných arabských zemí. Netanjahu se rovněž zavázal pokračovat ve vysoce intenzivní kampani proti obyvatelům Gazy, informuje Informed Comment.

Tento zjevný projekt etnických čistek připomíná způsoby, jakými diktátoři ve 30. a 40. letech minulého století zacházeli s celými etnickými skupinami. Stalin vysídlil sovětské Korejce do Uzbekistánu nebo na Sibiř. V polovině 90. let jsem se v Taškentu setkal s některými jejich potomky. Ukrajina uznává vyhnání krymských Tatarů jako válečný zločin. Při těchto paroxyzmech etnických čistek zahynuly statisíce lidí. Hitler také etnicky čistil miliony lidí: na konci války bylo v Evropě 11 milionů vysídlenců, z toho 8 milionů v Německu. Po skončení druhé světové války se světové orgány pokusily podobným zvěrstvům zabránit a vytvořily a posílily mezinárodní humanitární právo.

Odporný charakter plánů izraelské krajní pravice nezakrývá ani fráze o "dobrovolném" transferu. Bezmocní Palestinci, z nichž izraelské úřady udělaly bezdomovce a kterým odepřely potraviny a vodu, nemohou souhlasit s vyhnáním ze své vlasti o nic víc než zotročená žena se sexem se svým pánem.

V pondělí uspořádal premiér Benjamin Netanjahu schůzi své strany Likud a dalším krajně pravicovým politikům sdělil, že stále pracuje na "dobrovolné" imigraci obyvatel Gazy do jiných zemí. Jediným problémem je podle něj najít země, které by je byly ochotny přijmout. S tím souhlasil i jeden z poslanců Likudu, který uvedl, že takové plány již přijal kanadský ministr pro imigraci a kandidátka na americkou prezidentku Nikki Haley.

Palestinské ministerstvo zahraničí se k Netanjahuovým výrokům vyjádřilo, že jsou "fackou do tváře všem zemím, které podporovaly a stále podporují Izrael ve válce proti našemu lidu pod záminkou sebeobrany zejména proto, že odhalují zlovolné spiknutí, které proti našemu lidu zosnovala vládnoucí izraelská pravice s cílem zlikvidovat jeho existenci".

Egypt izraelský návrh rázně odmítl. Ve skutečnosti Egypťané varovali před vážným přerušením vztahů s Káhirou, pokud se Izrael pokusí Palestince zatlačit na Sinaj.

Mezitím egyptská armáda zvyšuje počet vojáků, které rozmístila poblíž přechodu Rafáh z Gazy na Sinaj. Staví také další zábrany a strážní věže. Tato činnost odráží obavy Egypta, protože izraelská vojenská kampaň proti Palestincům v Gaze se táhne na jih k Rafáhu a vyvolává hrozbu masového vysídlení. Na egyptské pohraniční orgány se zřejmě obrací neobvyklý počet Palestinců s prosbou o azyl.

Vláda prezidenta Abdela Fattáha as-Sísího se již deset let snaží z Egypta vymýtit Muslimské bratrstvo a také opakovaně svádí těžké boje o prosazení své autority na Sinajském poloostrově, jehož obyvatelé se často cítí být vládou ignorováni. Vyhlídka na to, že se 2,2 milionu rozzlobených, hladových a zoufalých Palestinců, z nichž mnozí jsou v podstatě Muslimskými bratry, vrhne na místo proslulé svými pašeráckými a teroristickými sítěmi, je pro egyptské úřady učiněným hororem. Egypt je země s více než 100 miliony obyvatel a jeho armáda je v celosvětovém přehledu palebné síly na 14. místě ze 145 zemí. Pokud si tamní důstojnický sbor příliv Palestinců nepřeje, nestane se tak. Při některých z minulých incidentů egyptské jednotky Palestince pokoušející se vstoupit do Egypta jednoduše zastřelily.

Netanjahuovy plány na etnické vyčištění Palestinců v Gaze, k nimž se hlásí řada dalších izraelských politiků včetně členů vlády, nejsou jen plány na páchání zločinů proti lidskosti. Je to také velmi pošetilá fantazie. Tvrdá, fašistická vláda, kterou Netanjahu sestavil, má velké sny, ale v reálném světě prostě není tak silná a ani Bidenova vláda nechce etnickou čistku Palestinců. I když, pokud by k tomu nějakým způsobem došlo, Washington by se nepochybně i tento šílený krok snažil nalakovat narůžovo.

Fakt, že Netanjahu mluví jako zoufalec, je podle palestinského ministerstva zahraničí jasným znamením, že Izrael selhal ve svých deklarovaných válečných cílech.

Netanjahu používá pomstu proti Hamásu jako zástěrku a skutečným cílem jeho totální války proti civilistům v Gaze je jejich etnická čistka.

Celý text v angličtině ZDE

