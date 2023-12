Ukrajina varuje, že se bez pomoci Západu zpozdí výplaty a důchody

28. 12. 2023

čas čtení 3 minuty

Ukrajina možná bude muset odložit výplaty pro státní zaměstnance a vyplácení důchodů milionům svých občanů, pokud EU a USA neposkytnou slíbenou finanční pomoc na začátku příštího roku, varovala její vicepremiérka.

Julija Svyrydenko, která je zároveň ministryní hospodářství, uvedla, že výpadek vnější podpory by ukrajinskou ekonomiku, která v roce 2023 zaznamenala oživení a jejíž růst hrubého domácího produktu odhaduje MMF na 4,5%, uvrhl zpět do režimu "přežití", píše ve Financial Times Ben Hall.