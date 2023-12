Rok 2024 bude rokem nových lokálních válek. Kde je můžete očekávat příště

29. 12. 2023

Taktikou Ruska a Číny je zvýšit počet lokálních světových konfliktů, píše Vitalij Portnikov.

Rok 2024 a dvacátá léta obecně budou dobou nových konfliktů, nových válek, které rozhodně nemůžeme předvídat. A každá taková válka změní politickou scénu.

Takže když se snažíte přijít na to, co se stane v amerických prezidentských volbách, ve volbách do Evropského parlamentu nebo v čemkoli jiném, musíte vzít v úvahu tento faktor, který nelze odhadnout.

Dva konflikty již probíhají. Tisk odhaduje, jak dlouho válka na Ukrajině potrvá – blíží se 700 dnům. A jak dlouho potrvá válka na Blízkém východě – blíží se 70-80 dnům a může se blížit ke 100. Mimochodem, v regionu nikdy nebyly tak dlouhé války.

Pokud se zamyslíte nad budoucností, Venezuela se pokusí anektovat část území Guyany. V důsledku toho dojde k válce v Latinské Americe – s největší pravděpodobností s americkou a brazilskou armádou. A pak Dálný východ. A pak někde jinde.

Moc nevěřím ve válku na Tchaj-wanu v blízké budoucnosti, ale upřímně věřím v nějaký konflikt na Korejském poloostrově, protože ty granáty, které Severní Korea poskytla Ruské federaci, bude nutné nějak zaplatit.

Někde bude klid, protože hráči mohou ustoupit.

Vidíme to na jižním Kavkaze. A někde dojde ke zhoršení. A je to taktika Ruska, která je schválena Čínou, která chce mít svou roli a chce se s ním v této roli shodnout – zvýšit počet lokálních světových konfliktů.

Pokud není možné vyvolat 3. světovou válku s jadernou složkou, potřebují spoustu konfliktů, které by oslabily Západ a donutily ho k dohodám s Pekingem a Moskvou o globální bezpečnosti.

Další věc je, že se to nemusí zastavit. Jako se to stalo už tolikrát.

Zdroj v ruštině: ZDE

