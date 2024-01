Ruská agrese na Ukrajině: Volodymyr Zelenskyj se zapřísáhl, že v roce 2024 rozpoutá "hněv" proti ruské armádě

1. 1. 2024

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se zapřísáhl, že v roce 2024 rozpoutá "hněv" proti ruským silám, a prohlásil, že Ukrajina se s blížícím se třetím rokem války stala silnější.



Zelenského dvacetiminutový novoroční projev, který pronesl ze své kyjevské kanceláře, však neobsahoval téměř žádnou přímou zmínku o situaci na tisíc kilometrů dlouhé frontové linii nebo o omezeném úspěchu protiofenzívy zahájené v červnu.



Nezmínil se ani o politických a diplomatických obtížích při zajišťování další vojenské a jiné pomoci ze strany amerického Kongresu i Evropské unie.



Zelenskij uvedl, že válka naučila Ukrajince odolávat ruským útokům a přizpůsobit se těžkostem, včetně výpadků elektřiny, fungování průmyslu a ohrožení lodní dopravy jejího vývozu.

Ukrajina sděluje, že na Silvestra byl vypuštěn rekordní počet ruských dronů

Ukrajina uvádí, že 87 z 90 dronů bylo úspěšně sestřeleno

Rusko v hodinách předcházejících Novému roku vypustilo "rekordní počet" útočných dronů, uvedlo dnes ráno ukrajinské letectvo.



V aktualizaci na platformě pro zasílání zpráv Telegram uvedlo, že 87 z 90 dronů bylo úspěšně sestřeleno.



"Na Silvestra 2024 nepřítel použil rekordní počet útočných bezpilotních letounů typu 'Shahed'," uvedlo.



"Útok byl veden ve vlnách ze čtyř směrů."

- Patnáctiletý chlapec byl zabit a sedm lidí zraněno poté, co padající trosky z jednoho z 87 sestřelených bezpilotních letounů zasáhly obytnou budovu ve městě Oděsa, uvedl náčelník regionální vojenské správy Oleh Kiper.



Ve městě Lvov na západě země ruské útoky vážně poškodily muzeum věnované Romanu Šuchevyčovi, kontroverznímu ukrajinskému nacionalistovi a vojenskému veliteli, který bojoval za ukrajinskou nezávislost během světové války.



Starosta Lvova Andrij Sadovyj napsal na sociálních sítích, že úder označil za "symbolický a cynický", a dodal: "Je to válka o naši historii."



Mezitím byli po ukrajinském ostřelování Ruskem okupovaných oblastí Doněcka zabiti čtyři lidé a dalších 13 bylo zraněno, uvedl Ruskem dosazený vůdce oblasti Denis Pušilin. Ruská státní média uvedla, že mezi oběťmi je i jeden novinář, ale neposkytla žádné další podrobnosti.



Jedna osoba byla rovněž zabita a další zraněna při ostřelování ruského pohraničního města Šebekino, uvedl regionální gubernátor Vjačeslav Gladkov.



- Po masivních ruských náletech na Kyjev před třemi dny bylo pod troskami nalezeno dalších pět těl, uvedly v pondělí městské úřady, čímž se počet obětí útoku v ukrajinském hlavním městě zvýšil na 28.



Ukrajina již dříve vyhlásila pondělí dnem smutku za oběti pátečních raketových úderů, které byly nejsmrtelnějším jednotlivým útokem na ukrajinské hlavní město během téměř dva roky trvající války.



"Upřímnou soustrast všem, kteří přišli o své příbuzné a blízké ... teroristům, kteří zabíjejí civilisty, nebude nikdy odpuštěna krev prolitá na ukrajinské půdě," napsal na Telegramu kyjevský vojenský gubernátor Serhij Popko.



- Ukrajina a Rusko se vzájemně obvinily z novoročních útoků



Při útocích na jihu Ukrajiny v Oděské oblasti a v okupovaném východním městě Doněck bylo zabito pět lidí, uvedly místní úřady v souvislosti s eskalací konfliktu mezi Moskvou a Kyjevem.



"K 02:00 bylo předběžně 13 zraněných a čtyři mrtví," uvedl na Telegramu Denis Pušilin, Ruskem dosazený šéf Doněcka.



Útok popsal jako "masivní ostřelování z raketových systémů s vícenásobným odpálením".



V Oděse gubernátor Oleg Kiper uvedl, že při útoku ruského dronu zemřel jeden člověk a tři další byli zraněni.



Několik budov bylo zasaženo a poškozeno "sestřelenými drony", uvedl na Telegramu. "V obytných budovách v různých částech města vypukly požáry".



- Ukrajinská armáda uvedla, že noční útok ruského dronu na Oděsu byl zaměřen na přístavní infrastrukturu a že v důsledku úderu vypukl v jednom z přístavních terminálů požár.



"Jasnou prioritou nepřítele zůstává přístavní infrastruktura Oděsy. Velké množství dronů bylo nasměrováno z moře do pobřežní zóny," uvedlo na Telegramu jižní vojenské velení Ukrajiny.



Uvedlo, že požár byl okamžitě uhašen a že nedošlo k žádným obětem.



