Nad Izraelem se vznáší hrozba Hizballáhu

3. 1. 2024

čas čtení 6 minut

Naprostá brutalita útoků Hamásu ze 7. října šokovala slušné lidi po celém světě. Izraelci byli hluboce otřeseni ohromujícím selháním zpravodajských služeb a neschopností židovského státu ochránit své občany. Izraelci – a kdokoli jiný, kdo dával pozor – by však infiltrací, masovými vraždami a únosy neměli být překvapeni, protože Hamás dává jasně najevo své záměry provést akci jako 7. říjen už nejméně deset let, upozorňují Enia Krivine a Shannon Walsh. Naprostá brutalita útoků Hamásu ze 7. října šokovala slušné lidi po celém světě. Izraelci byli hluboce otřeseni ohromujícím selháním zpravodajských služeb a neschopností židovského státu ochránit své občany. Izraelci – a kdokoli jiný, kdo dával pozor – by však infiltrací, masovými vraždami a únosy neměli být překvapeni, protože Hamás dává jasně najevo své záměry provést akci jako 7. říjen už nejméně deset let,

Hamás však není jediným genocidním teroristickým režimem sousedícím s Izraelem. Libanonská teroristická skupina Hizballáh už léta připravuje podobné plány na masakrování Izraelců prostřednictvím teroristických tunelů na severní hranici Izraele – stejně jako Hamás používá tunely v Gaze.

Má-li židovský stát přežít, musí vláda znovu získat důvěru svých občanů tím, že zajistí, aby pohraniční komunity na severu a jihu byly v bezpečí před budoucími útoky.

Šéf Hizballáhu Hasan Nasralláh poprvé oznámil svůj záměr dobýt izraelskou oblast Galileje v roce 2011 a dokonce zašel tak daleko, že vytvořil propagandistické video popisující invazi. Izrael však tato tvrzení nebral vážně až do prosince 2018, kdy Izraelské obranné síly (IDF) objevily teroristický tunel Hizballáhu v jabloňovém sadu u města Metula na severu Izraele. Izraelské obranné síly v té době uvedly, že to byl pravděpodobně jeden z mnoha.

Izraelské obranné síly následně odhalily šest teroristických tunelů vedoucích do Izraele. Výzvědné služby ukázaly, že Hizballáh má v plánu zahájit válku "překvapivým útokem, při kterém komanda překročí hranici a převezmou kontrolu nad odlehlými komunitami nebo vojenskými pozicemi", jak to vyjádřil izraelský reportér Amos Harel. Další zpráva o plánech Hizballáhu v roce 2018 ukázala, že cílem této teroristické skupiny bylo vzít izraelské občany jako rukojmí a použít je jako lidské štíty.

Od masakru ze 7. října byly desítky tisíc Izraelců evakuovány ze severní pohraniční oblasti Izraele, kde téměř denně dochází k útokům raket, řízených střel a dronů z libanonského území; 11 Izraelců bylo zabito palbou z Libanonu.

Zatímco izraelský ministr obrany Yoav Gallant optimisticky sdělil Izraelcům, že se budou moci bezpečně vrátit do jižní okrajové oblasti izraelské Gazy již v lednu, neexistuje žádný časový plán pro bezpečný návrat na sever. Aby se Izraelci mohli vrátit do svých domovů, na farmy a do tamních podniků, musí být IDF schopna zajistit, aby Hizballáh – skupina s mnohem většími kapacitami, financemi a bojovými zkušenostmi než Hamás – zůstal v bezpečné vzdálenosti od libanonské hranice.

To není snadný úkol.

Poslední válka, kterou Izrael vedl s Hizballáhem v roce 2006 – vyvolaná, když tato teroristická skupina zavraždila tři izraelské vojáky a dvě jejich těla odvezla zpět do Libanonu – skončila schválením rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1701. Opatření určilo, že oblast jižně od libanonské řeky Litani bude sloužit jako nárazníková zóna mezi Hizballáhem a izraelskou hranicí. Rezoluce nařizuje, aby Spojenými státy podporované libanonské ozbrojené síly (LAF) byly jedinou armádou v blízkosti izraelsko-libanonské hranice. Mírové síly OSN známé jako Prozatímní síly OSN v Libanonu (UNIFIL) by na toto uspořádání dohlížely a prosazovaly ho.

Ani LAF, ani UNIFIL však nakonec neměly dostatečnou páteř, aby Hizballáh donutily dodržovat rezoluci 1701. V posledních letech Hizballáh směle zasahuje na izraelskou hranici a buduje předsunuté hlídky jen pár metrů od izraelského hraničního plotu.

Vzhledem k neschopnosti mezinárodního společenství zkrotit povzbuzený Hizballáh, projevené ochotě této teroristické organizace zabíjet Izraelce a jejím známým plánům na provedení hrůz podobných těm, které provedl Hamás 7. října, může Izrael dojít k závěru, že bude muset vzít věci do vlastních rukou, aby vrátil bezpečnost na sever země.

Válka s Hizballáhem bude pravděpodobně zničující pro obě strany. Zatímco Hamás měl ve svém arzenálu odhadem 30 000 raket, Hizballáh jich má více než 150 000, včetně přesně naváděné munice (PGM), která dokáže manévrovat ve vzduchu a udeřit do vzdálenosti několika metrů od zamýšleného cíle. Izraelský systém protiraketové obrany Iron Dome se ukázal jako neuvěřitelně úspěšný proti raketám Hamásu, ale mohl by být rychle přehlcen salvami raket Hizballáhu a nemusí obstát proti PGM. Libanon už zažívá ekonomický volný pád, válka, která poškozuje infrastrukturu a vytváří velké množství vysídlených lidí, by mohla Libanon svrhnout do propasti.

Ačkoliv je tedy v zájmu obou zemí vyhnout se válce, diplomatické řešení, které by odstranilo Hizballáh z jihu Libanonu, se zdá být přitažené za vlasy. I kdyby Hizballáh souhlasil s diplomatickým urovnáním konfliktu, je nepravděpodobné, že by Izraelci svěřili životy svých rodin rozmarům teroristické organizace. Události ze 7. října změnily kalkulaci Izraelců ohledně tolerance k riziku.

Izrael bude pravděpodobně muset použít tvrdou sílu, aby přinutil Hizballáh k dodržování rezoluce 1701. Spojené státy by měly v tomto úsilí stát bok po boku s Izraelem – nejen proto, aby posílily svého spojence, ale také v zájmu budoucnosti Libanonu.

Izraelci mají právo žít v míru podél všech svých hranic. Když genocidní teroristický režim říká, že chce napadnout izraelské území, způsobit masové oběti a vzít rukojmí, židovský stát se tvrdou zkušeností naučil, že musí takovým hrozbám věnovat pozornost a v případě potřeby jim předcházet.

Zdroj v angličtině: ZDE

