Izraelští intelektuálové obviňují izraelskou justici, že ignoruje podněcování ke genocidě v Gaze

3. 1. 2024

Dopis generálnímu prokurátorovi a státnímu zastupitelství požaduje opatření k zastavení "výslovných výzev ke spáchání krutých zločinů".



Skupina významných Izraelců obvinila justiční orgány země, že ignorují "rozsáhlé a zjevné" podněcování ke genocidě a etnickým čistkám v Gaze ze strany vlivných veřejných činitelů.



V dopise adresovaném generálnímu prokurátorovi a státním zástupcům požadují, aby byla zastavena normalizace projevů, které porušují izraelské i mezinárodní právo.

"Poprvé, co pamatujeme, se explicitní výzvy k páchání krutých zločinů na milionech civilistů staly legitimní a běžnou součástí izraelského diskurzu," píší. "Dnes jsou výzvy tohoto typu v Izraeli každodenní záležitostí."



Mezi signatáři je jeden z nejvýznamnějších izraelských vědců, člen Královské společnosti profesor David Harel, spolu s dalšími akademiky, bývalými diplomaty, bývalými členy Knesetu, novináři a aktivisty.



Jejich jedenáctistránkový dopis, který zastupuje právník v oblasti lidských práv Michael Sfard, obsahuje řadu příkladů "diskurzu vyhlazování, vyhánění a pomsty".



Seznam elitních Izraelců, kteří podněcují k válečným zločinům, zahrnuje ministry a poslance Knesetu, bývalé nejvyšší vojenské představitele, akademiky, mediální osobnosti, vlivné osobnosti sociálních médií a celebrity, uvádí se v dopise.



Mezi výrokycitovanými v dopise je i několik výroků poslanců. Jeden z nich, Jicchak Kroizer, řekl v rozhlasovém rozhovoru: "Pásmo Gazy by mělo být srovnáno se zemí a pro všechny z nich existuje jen jeden rozsudek, a to smrt."



Tally Gotlivová ze strany Likud Benjamina Netanjahua požadovala, aby premiér použil na Gazu jadernou bombu pro "strategické odstrašení", píše se v dopise, který cituje její slova: "Než budeme uvažovat o nasazení pozemních jednotek, zbraň soudného dne."



Další poslanec Likudu, Boaz Bismuth, je citován, jak připomíná biblický masakr národa Amálek, nepřátel starověkého Izraele. "Je zakázáno slitovat se nad krutými, není zde místo pro žádná humanitární gesta," řekl s odkazem na Gazu a pak přidal biblický odkaz: "Památka na Amáleka musí být vymazána."



Mezi dalšími citovanými komentátory je novinář Zvi Yehezkeli, který na kanálu 13 uvedl: "[Měli jsme] zabít mnohonásobně více než 20 000 lidí, [měli jsme] začít zabitím 100 000 lidí."



Sfard řekl, že je ohromen rychlostí, s jakou se v Izraeli normalizovalo podněcování ke genocidě a další extrémní projevy. "Nikdy by mě nenapadlo, že budu muset napsat takový dopis," řekl. "Skutečnost, že tento typ řečí zcela opustil vzdálený, nedůležitý okraj a dostal se do hlavního proudu tak masivním způsobem, je pro mě nepochopitelná.



První nebezpečí je, že lidé budou jednat v souladu s tímto projevem, pak máte otázku, jakou společností budeme, když se tímto projevem řídí naše zacházení s Palestinci. V Gaze žije 2,3 milionu Palestinců, z nichž většina je nezletilá."



Dopis staví do kontrastu nedostatečné opatření i proti "nejzávažnějším a nejnebezpečnějším případům podněcování vůči obyvatelům Gazy" s intenzivní státní kampaní proti podněcování, "jehož potenciálními oběťmi jsou izraelští židé". Obrovské prostředky jsou věnovány na sledování lidí, většinou anonymních a s malým dosahem, kvůli projevům, které úřady interpretovaly jako podporu Hamásu, uvádí dopis. Do konce listopadu bylo zahájeno 269 vyšetřování a vzneseno 86 obvinění.



"Je až zarážející počet trestních vyšetřování, pokud jde o palestinské občany Izraele, většinou zcela anonymní, mnozí z nich téměř bez publika," uvedl Sfard. "Rozdíl mezi tím a svobodou a beztrestností těch, kteří obhajují nejrůznější věci - etnické čistky, zabíjení civilistů, bombardování civilních oblastí, a dokonce genocidu - je nepochopitelný, a to by měly úřady vysvětlit."



Podle dopisu hrozí, že jazyk genocidy ovlivní způsob, jakým Izrael vede válku. "Normalizovaný diskurz, který vyzývá k vyhlazování, vymazávání, devastaci a podobně, může ovlivnit způsob, jakým se vojáci chovají."





V dopise se poukazuje na listopadové zabití Yuvala Dorona Kestelmana, který zastavil teroristický útok na autobusové zastávce v Jeruzalémě tím, že zastřelil dva ozbrojence, ale poté byl sám zastřelen vojáky, kteří na místo dorazili o několik minut později a domnívali se, že jde o teroristu.





Oficiální reakce je obzvláště důležitá v době, kdy se Izrael potýká s dědictvím zármutku a hněvu, které vytvořily "nepředstavitelné a neodpustitelné válečné zločiny a zločiny proti lidskosti", které Hamás spáchal 7. října, uvádí se v dopise. "Izraelská společnost se zmítá v traumatu, které se bude léčit roky. Právě to je substrát, na němž mohou vyrůst a také vyrůstají nemorální monstra."







"Měli jsme tu roky podněcování, které argumentovalo, že teroristy nelze nechat na místě činu živé, a byli tu lidé včetně mě, kteří upozorňovali, že je nemorální a nezákonné zabít zneškodněného teroristu," řekl Sfard. "Pak přišla tragická událost s tímto Izraelcem, který při hrdinském činu zneškodnil dva palestinské bojovníky. On sám se pak stal terčem útoku, přestože odhodil zbraně, sundal si kabát [aby ukázal, že nemá sebevražednou vestu], zvedl ruce."Dopis byl odeslán předtím, než Jihoafrická republika podala žalobu u mezinárodního trestního soudu, v níž obviňuje Izrael z genocidy a z toho, že nezastavil podněcování ke genocidě. "Tento dopis jsme podali minulý týden, ještě předtím, než Jihoafrická republika podala svou stížnost, a aniž bychom věděli, že se to chystá udělat," řekl Sfard.Skupina, kterou Sfard zastupuje, neobviňuje Izrael z genocidy v Gaze; její dopis se týká podněcování ke genocidě uvnitř Izraele. Obvinění z podněcování vznesené Jihoafrickou republikou však zahrnuje jazyk citovaný v dopise a konstatuje, že úřady v reakci na něj nepodnikly žádné soudní kroky.Úkolem generálního prokurátora bylo dát jasně najevo, že výroky podněcující ke genocidě jsou nepřijatelné, rovnají se podněcování a staly se normálními, uvedl Sfard. "Chceme to označit a dát úřadům příležitost, aby s tím něco udělaly."