Londýnská policie zahájila trestní vyšetřování podvodů v souvislosti se skandálem s počítačovým systémem Horizon

6. 1. 2024

čas čtení 3 minuty

Londýnská Metropolitní policie vyslýchala pod výstrahou dvě osoby v souvislosti se skandálem, který vedl k neoprávněnému odsouzení 700 britských provozovatelů poštovních úřadů



Metropolitní policie poprvé potvrdila, že pošta je trestně vyšetřována kvůli "možným podvodům" spáchaným během skandálu Horizon.



Policisté "vyšetřují možné trestné činy podvodu vyplývající z těchto stíhání", například britskou poštou "falešně získané peníze od provozovatelů pošt v důsledku jejich stíhání nebo občanskoprávních žalob", uvedl v pátek večer Scotland Yard.



Není jasné, zda se vyšetřování týká jednotlivých zaměstnanců nebo pošty jako právnické osoby. Metropolitní policie poprvé potvrdila, že pošta je trestně vyšetřována kvůli "možným podvodům" spáchaným během skandálu Horizon.



V letech 1999-2015 bylo více než 700 vedoucích poštovních poboček neprávem odsouzeno k trestným činům poté, co je v důsledku chybného účetníhi softwaru Horizon britská pošta obvinila, že na jejich pobočkách chybí peníze.



Podle podmínek jejich smluv byli provozovatelé odpovědní za finanční ztráty a pošta požadovala, aby vzniklý schodek uhradili, jinak jim hrozí uzavření pobočky, trestní stíhání nebo občanskoprávní žaloba.



Stovky lidí byly uvězněny nebo zbankrotovaly a nejméně čtyři lidé si vzali život.



Není známo, kolik peněz bylo za pomyslné nedostatky britské poště vyplaceno, ale dosud bylo poškozeným poštmistrům vyplaceno odškodnění 151 milionů liber. Poštmistři upozorňují, že desítky milionů liber, které od nich pošta vydíráním získala šly do zisku pošty.



Metropolitní policie již vyšetřuje dva bývalé experty společnosti Fujitsu, kteří byli svědky v soudních procesech, pro křivou výpověď a maření spravedlnosti. Společnost Fujitsu vyrobila software Horizon, který byl nefunkční.



Policie ve svém prohlášení uvedla: "Tyto potenciální trestné činy vyplývají z vyšetřování a trestních stíhání vedených britskou poštou. Vyšetřování bylo zahájeno v lednu 2020 na základě doporučení od britské státní prokuratury. Dvě osoby byly vyslechnuty pod výstrahou. Nikdo nebyl zatčen."



V uplynulém týdnu vysílala komerční televize ITV čtyřdílné drama Alan Bates vs. Britská pošta, které mapuje skandál a boj za spravedlnost neprávem stíhaných poštmistrů.



Po tomto vysílání kontaktovalo právníky 50 nových obětí britské pošty, včetně pěti, které se chtějí proti svému odsouzení odvolat.





Komise pro přezkum trestních případů, která případy postupuje odvolacímu soudu, mezitím vyzvala další potenciální oběti, aby se přihlásily. Ve svém pátečním prohlášení uvedla, že "by mohla pomoci, pokud vaše odvolání nebylo úspěšné nebo pokud jste se přiznali k vině u smírčího soudu nebo pokud jste blízký příbuzný bývalého poštmistra, který zemřel".







Podrobnosti v angličtině ZDE

0