Izrael: "Velitelské struktury Hamásu na severu Gazy jsou zničeny"

8. 1. 2024

čas čtení 3 minuty

Izraelská armáda tvrdí, že "dokončila demontáž" velitelské struktury Hamásu v severním pásmu Gazy. Izraelská armáda tvrdí, že "dokončila demontáž" velitelské struktury Hamásu v severním pásmu Gazy.

Armádní mluvčí Daniel Hagari novinářům řekl, že palestinští militanti nyní v oblasti operují jen sporadicky a "bez velitelů".

Řekl, že Izrael zabil na severu Gazy asi asi 8 000 militantů. BBC nemůže toto číslo nezávisle ověřit.

Izraelské obranné síly (IDF) se nyní soustředí na rozbití Hamásu v jižní a střední Gaze.

Izrael od začátku války zabil více než 22 000 lidí, uvedlo ministerstvo zdravotnictví vedené Hamásem. V sobotu oznámila, že za posledních 120 hodin zaznamenala více než 24 úmrtí.

Území bylo zdevastováno a většina z 2,3 milionu obyvatel byla vysídlena.

Izraelská ofenzíva začala poté, co ozbrojenci Hamásu zahájili 7. října překvapivý útok na jižní Izrael, zabili 1 200 lidí, většinou civilistů, a vzali asi 240 lidí jako rukojmí.

Více než 120 jich zůstává, několik z nich bylo propuštěno v rámci loňského příměří.

Americký ministr zahraničí Antony Blinken v sobotu uvedl, že se soustředí na to, aby se konflikt v Gaze nerozšířil, a na to, aby zabránil "nekonečnému cyklu násilí".

Blinken hovořil v Řecku na začátku týdenní cesty do regionu. Od té doby odletěl do Jordánska, kde se v neděli setkal s králem Abdalláhem a poté zamířil do Kataru.

"Washington by měl vyvinout tlak na Izrael, aby souhlasil s okamžitým příměřím v Gaze," řekl král Abdalláh Blinkenovi a varoval ho před "katastrofálními důsledky" pokračování izraelské vojenské kampaně v Gaze.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v sobotu zopakoval, že Izrael bude pokračovat ve svém tažení za "eliminaci Hamásu, návrat rukojmích a zajištění toho, aby Gaza již nebyla hrozbou pro Izrael".

"Musíme všechno odložit stranou... dokud nebude dosaženo úplného vítězství," uvedl Netanjahu v prohlášení.

Mezitím bylo při izraelské razii ve městě Jenin na okupovaném Západním břehu Jordánu zabito šest Palestinců, uvedlo v neděli palestinské ministerstvo zdravotnictví. Palestinská média uvedla, že nálet zahrnoval velké nasazení izraelských sil.

Kromě náletu se izraelský nálet údajně zaměřil na shromáždění na Západním břehu Jordánu poté, co izraelské vojenské vozidlo narazilo na výbušné zařízení, které zabilo jednoho důstojníka.

Džanín byl v posledních 18 měsících dějištěm opakovaných izraelských operací, které se zintenzivnily od začátku války v Gaze 7. října.

A na severní hranici Izraele Hizballáh v sobotu vypálil desítky raket na izraelské území v rámci toho, co nazval předběžnou reakcí na zabití vysokého představitele Hamásu v Bejrútu na začátku tohoto týdne.

Sálih al-Arúrí byl zabit při podezřelém izraelském útoku v libanonském hlavním městě.

Prohlášení Íránem podporovaného libanonského hnutí uvádí, že zasáhlo základnu řízení letového provozu v Meronu 62 raketami. Izraelská armáda uvedla, že identifikovala asi 40 odpalů z Libanonu a že na ně reagovala.

Zdroj v angličtině: ZDE

