Rosstat varuje před hrozbou snížení počtu obyvatel Ruska na úroveň 19. století

10. 1. 2024

čas čtení 3 minuty

V příštích dvou desetiletích bude Rusko pravděpodobně vymírat průměrným tempem více než 800 000 lidí ročně a do poloviny 21. století by mohlo ztratit 15,1 milionu lidí. V příštích dvou desetiletích bude Rusko pravděpodobně vymírat průměrným tempem více než 800 000 lidí ročně a do poloviny 21. století by mohlo ztratit 15,1 milionu lidí.

Jedná se o "negativní" prognózu Rosstatu, zveřejněnou navíc k "základnímu" scénáři, který byl představen v říjnu a byl použit k sestavení rozpočtu na výplatu důchodů a přídavků na děti v zemi.

Podle "základní" prognózy bude přirozený úbytek obyvatel Ruské federace do roku 2046 v průměru asi 500 000 tisíc lidí ročně a celková populace se sníží na 138,8 milionu lidí, což je nejnižší hodnota od roku 1981.

Podle "pesimistického" scénáře bude Rusko čelit druhé polovině století s pouhými 130,6 milionu stálých obyvatel, což odpovídá úrovni RSFSR na počátku 70. let, nebo Ruského impéria v roce 1897.

Navzdory zvýšení průměrné délky života ze 73,13 let v roce 2024 na 77,17 let v roce 2045 počet úmrtí v Rusku podle "pesimistické" prognózy poroste a do roku 2039 se vyrovná rekordům z dob pandemie COVIDu-19 – 2,09 milionu lidí ročně. Rosstat přitom i v "pesimistickém" scénáři předpokládá nárůst porodnosti: Ze 7,9 dítěte na tisíc obyvatel v letošním roce na 9,3 v roce 2045.

Situace se může podle prognózy ještě zhoršit, pokud nedojde k přílivu migrantů: V "pesimistickém" scénáři to Rosstat očekává na úrovni 154 000 lidí ročně. To vykompenzuje asi pětinu přirozeného úbytku populace.

"Pesimistická" prognóza Rosstatu je v souladu se základní prognózou Odboru OSN pro hospodářské a sociální záležitosti. Ta očekává, že počet obyvatel Ruska klesne do roku 23 ze 154 milionů na 146 milionů. V důsledku toho Rusko vypadne z top 10 zemí světa z hlediska počtu obyvatel a uvolní místo například Konžské republice, Etiopii a Mexiku. Podle prognózy OSN vzroste počet obyvatel Etiopie do roku 2050 ze 122 milionů lidí na 213 milionů, Konga z 97 na 215 milionů a Mexika ze 97 na 144 milionů.

Z trosek Sovětského svazu Rusko převzalo 148 milionů lidí a šesté místo na světě (po Brazílii, Indonésii, Spojených státech, Indii a Číně), ale za 30 let moderní historie ztratilo více než 14 milionů lidí v důsledku přirozeného úpadku, tedy převahy úmrtí nad porody.

Skutečný počet obyvatel se snížil méně v důsledku anexe území a přílivu migrantů, což částečně kompenzovalo demografický rozdíl.

Rusko čelí "nejtěžším demografickým výzvám" a k jejich překonání je nutné oživit tradici velkých rodin, řekl v listopadu prezident Vladimir Putin. Připomněl, že ještě před několika generacemi měly babičky a prababičky dnešních Rusů v rodině sedm nebo osm dětí, nebo i více. "Zachovejme a oživme tyto nádherné tradice. Mít mnoho dětí a velkou rodinu by se mělo stát normou, způsobem života pro všechny národy Ruska," vyzval prezident.

Podle Putina se ukázalo, že je "nemožné" vyřešit demografické problémy pouze pomocí peněz a dávek. V roce 2018 zahájil Kreml národní projekt "Demografie" v hodnotě 4 bilionů rublů, v jehož rámci bylo plánováno zastavení úpadku země za 6 let.

Ve skutečnosti Rusko v letech 2018–2022 ztratilo v důsledku přirozeného úbytku obyvatelstva 2,9 milionu lidí.

Zdroj v ruštině: ZDE

0