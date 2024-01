Přesně před dvěma měsíci prosily děti v Gaze na tiskové konferenci o ukončení bombardování. Od té doby jich zahynulo 12 000

10. 1. 2024

čas čtení < 1 minuta

Přesně před dvěma měsíci uspořádaly děti v Gaze tiskovou konferenci v angličtině, na které prosily svět, aby zastavil bombardování.

Od té doby bylo zabito více než 12 000 dětí.

Nikdo je neposlouchal.

Exactly two months ago, children in Gaza held a press conference in english to beg the world to stop the bombardment. More than 12,000 children have been killed since then. No one listened. pic.twitter.com/SkHnLZrhUX