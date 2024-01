Krize na Blízkém východě: USA se při dalším náletu na Jemen zaměřily na radarové stanoviště Húsíů poté, co povstalci odpálili balistickou raketu

13. 1. 2024

Americká armáda uvedla, že druhý noční útok "má za cíl snížit schopnost Húsíů útočit na námořní plavidla".



USA provedly v sobotu brzy ráno nový úder proti jemenským povstaleckým silám Húsíů poté, co Washington přislíbil ochranu lodní dopravy v Rudém moři.



Nejnovější útok, který byl podle americké armády v pátek zaměřen na radarové stanoviště, přišel den po desítkách amerických a britských úderů na zařízení této Íránem podporované skupiny.



První nálet vyvolal masové protesty v jemenském hlavním městě Saná, zatímco další blízkovýchodní země vyjádřily obavy, že by mohl zintenzivnit nepokoje v regionu.



Pentagon uvedl, že Húsíové vypálili protilodní balistickou střelu, která však nezasáhla žádnou loď.



Americké ústřední velení uvedlo, že cílem posledního amerického úderu je "snížit schopnost Húsíů útočit na námořní plavidla" v Rudém moři, které je jednou z ekonomicky nejdůležitějších vodních cest na světě.



Při leteckých a raketových úderech USA a Spojeného království v oblastech kontrolovaných Húsíi v Jemenu bylo ve čtvrtek pozdě večer hlášeno pět mrtvých a šest zraněných. Americký prezident Joe Biden označil údery za "úspěch" a varoval, že USA budou v akcích pokračovat, pokud bude Íránem podporovaná skupina pokračovat v "tomto nehorázném chování". Američtí poslanci z obou hlavních politických stran napadl Bidena za to, že pro údery nepožádal o souhlas Kongresu.



- Jemenští Húsíové pohrozili odvetou a po čtvrtečním nočním bombardování vyšly do ulic hlavního města země desetitisíce lidí. Vojenský mluvčí Húsíů obvinil "americko-britského nepřítele" ze zahájení brutální agrese "v rámci podpory pokračování izraelského zločinu v Gaze". Zásah "nezůstane bez odezvy a bez trestu", uvedl. Ve čtvrtek vůdce Húsíů Abdul-Malik al-Húsí prohlásil, že v případě úderu na Jemen odpoví dalšími útoky na západní lodní dopravu. Mezinárodně uznávaná jemenská vláda uvedla, že považuje Húsíje "za odpovědné za zatažení země do vojenské konfrontace" v Rudém moři.







- Generální tajemník OSN António Guterres vyzval země, aby se vyhnuly eskalaci v Rudém moři, a varoval, že Húsíové musí "okamžitě ukončit všechny podobné útoky" na mezinárodní lodní dopravu. Útoky jsou "nepřijatelné, neboť ohrožují bezpečnost a zabezpečení globálních dodavatelských řetězců a mají negativní dopad na hospodářskou a humanitární situaci ve světě", uvedl.

- Ceny ropy dosáhly 80 dolarů, protože vzrostly obavy z ekonomických dopadů narušení mezinárodního obchodu přes Rudé moře. Joe Biden uvedl, že je "velmi znepokojen" dopadem úderů v Jemenu na ceny ropy, a naznačil, že tento dopad je klíčovým důvodem, proč by se mělo zabránit rozšiřování konfliktu. V důsledku zvýšení obav z možného inflačního šoku pro světovou ekonomiku ceny ropy Brent v pátek vyskočily přibližně o 4 % na maximální hodnotu 80,75 USD za barel.





- Lékaři v nemocnici al-Aksá v centrální části Gazy uvedli, že pacienti brzy zemřou poté, co byl v pátek přerušen přívod elektřiny poté, co došlo palivo do hlavního generátoru. Zařízení, které slouží jako hlavní nemocnice v oblasti, uvedlo, že OSN oznámila, že se očekává dodávka paliva, ale do páteční noci nedorazila.



- Izrael vyjednal s Katarem dohodu, která umožní dodávku léků rukojmím drženým Hamásem v Gaze, uvedl úřad izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. Léky budou rukojmím předány "v několika příštích dnech", uvedla.





- Izraelské síly zabily tři Palestince, kteří v pátek zaútočili na židovskou osadu na okupovaném Západním břehu Jordánu, uvedly Izraelské obranné síly (IDF). V prohlášení IDF se uvádí, že její vojáci se dostali pod palbu při hlídkování v osadě Adora, asi 20 km západně od Hebronu na jihu Západního břehu Jordánu. Při samostatném incidentu na Západním břehu Jordánu byl v Zeitě severně od města Tulkarm zabit muž, kterého izraelské síly těžce zbily, uvedlo palestinské ministerstvo zdravotnictví.



- Izraelská agentura pro vnitřní bezpečnost Šin Bet podle zprávy varovala Netanjahua, aby jednal a zabránil tak hrozícímu výbuchu násilí na okupovaném Západním břehu. Podle izraelských médií podobné varování vydal i náčelník generálního štábu IDF a další vysocí vojenští velitelé.



- Izrael kritizoval úřad OSN pro lidská práva poté, co vydal prohlášení k nedělnímu 100. dni konfliktu s Hamásem, aniž by vyzval k propuštění rukojmích zadržovaných v Gaze. "Výzva k příměří bez požadavku na propuštění našich rukojmích a odzbrojení Hamásu je výzvou k vítězství terorismu," uvedl izraelský vyslanec při OSN.



- Humanitární úřad OSN uvedl, že izraelské úřady mu systematicky brání v přístupu do severní části Gazy, aby tam mohl dodávat pomoc, což výrazně ztěžuje tamní humanitární operaci.









Zdroj v angličtině ZDE

. Íránem podporovaná libanonská skupina Hizballáh uvedla, že "důrazně odsuzuje nehoráznou americko-britskou agresi" proti Jemenu, který se podle ní postavil na stranu palestinského lidu. Útoky rychle odsoudil také Írán. Hamás uvedl, že USA a Británie ponesou odpovědnost za dopady svého útoku na bezpečnost regionu. Turecko prohlásilo, že USA a Spojené království mají v úmyslu proměnit Rudé moře v krvavou lázeň.. Sunak uvedl, že v pondělí učiní před poslanci prohlášení o "omezených a nezbytných" vojenských úderech v Jemenu.. Den poté, co Jihoafrická republika tvrdila, že se v Gaze dopustil genocidních činů s úmyslem "z nejvyšších státních míst", Izrael v pátek uvedl, že se jedná o "částečný a hluboce chybný obraz".uvedl hlavní operátor Paltel. Palestinská společnost Červeného půlměsíce uvedla, že na nejméně tři hodiny zcela ztratila spojení se svými týmy působícími v pásmu Gazy.