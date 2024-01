Izrael bombarduje nejprve civilisty, a pak záchranáře, kteří zraněným přijedou na pomoc

14. 1. 2024

čas čtení < 1 minuta

Izraelské okupační síly bombardují záchranářské zdravotníky, kteří hledají raněné už v předtím Izraelem vybombardované budově v Chan Junisu:

ISraeli occupation forces bomb rescue teams searching an already attacked building in Khan Yunis on January 11. Source: Local crew. This is a well-known ISraeli tactic: Bomb civilians and uniformed emergency crews who flock to the scene after the initial attack. pic.twitter.com/8HuSTaybch