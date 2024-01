Teenageři s více sourozenci mají horší duševní zdraví, naznačuje studie

16. 1. 2024

čas čtení 3 minuty



Studie dětí v USA a Číně zjistila, že větší mentální problémy mají sourozenci, kteří jsou věkově blízko sebe



Vědci zjistili, že děti, které nadávajína své sourozence, mohou mít dobrý důvod ke stížnostem: čím více sourozenců dospívající mají, tím více to zasahuje jejich duševní pohodu.



Studie provedená u středoškoláků v USA a Číně zjistila, že ti z početnějších rodin mají o něco horší duševní zdraví než ti z rodin menších. Největší dopad byl zaznamenán v rodinách s více dětmi narozenými s odstupem kratším než jeden rok.



Doug Downey, profesor sociologie na Ohio State University, uvedl, že předchozí práce v této oblasti odhalily smíšený obraz pozitiv a negativ pro děti s více sourozenci, a dodal, že nejnovější výsledky "nejsou samozřejmostí".



Výzkumníci položili 9 100 žákům osmých tříd v USA a 9 400 žákům v Číně, jejichž průměrný věk byl 14 let, řadu otázek týkajících se jejich duševního zdraví, i když konkrétní otázky se v jednotlivých zemích lišily. V Číně dopadli z hlediska duševního zdraví nejlépe teenageři bez sourozenců. V USA se ukázalo, že děti, které neměly žádného sourozence nebo měly pouze jednoho, mají podobné duševní zdraví.





Celkově bylo duševní zdraví tím horší, čím více sourozenců dospívající měli, přičemž větší dopady byly pozorovány u dospívajících se staršími sourozenci a v případě, že sourozenci byli věkově blízko sebe.

Dřívější Downeyho práce ukázala, že děti s větším počtem sourozenců lépe vycházejí s ostatními ve školce a v pozdějším věku se méně často rozvádějí - možná proto, že již mají určité zkušenosti s orientací v blízkých vztazích. Mezitím studie z roku 2016 provedená na více než 100 000 norských dětech zjistila, že ve větších rodinách je lepší duševní zdraví napříč věkem.







Zdroj v angličtině ZDE

Downey a jeho kolegové v časopiseže tato zjištění jsou v souladu s vysvětlením "rozmělnění zdrojů", což je hnací síla nepsaného vzorce, který říká, že počet upuštěných míčků stoupá, někdy i dramaticky, s počtem narozených sourozenců."Pokud si rodičovské zdroje představíte jako koláč, jedno dítě znamená, že dostane celý koláč," řekl Downey. "Když ale přidáte více sourozenců, každé dítě dostane od rodičů méně zdrojů a pozornosti, což může mít dopad na jejich duševní zdraví." To, že se dospívajícím dařilo hůře, když byli jejich sourozenci podobného věku, podporuje tuto myšlenku, domnívají se vědci.Existují však i další možná vysvětlení. Například dospívající s nejlepším duševním zdravím pocházeli z rodin s nejvyššími socioekonomickými výhodami. V USA to byly často rodiny s jedním nebo dvěma dětmi. V Číně to byly rodiny s jedním dítětem. V souladu s čínskou politikou jednoho dítěte byla přibližně třetina čínských dětí jedináčků, zatímco v USA to bylo 12,6 % dětí.S nárůstem rodin s "jedním dítětem" se vědci stále více snaží zjistit vliv sourozenců na duševní zdraví a další faktory. Předchozí studie naznačují řadu pozitivních dopadů spojených se sourozenci, což naznačuje komplexní obraz kladů a záporů.