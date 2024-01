Sto let překvapení: Proč Rusko nikdy neplní prognózy

17. 1. 2024

Dnešní Rusko se svou dobyvačnou válkou, režimem podobným Íránu a všeobecnou izolací od Západu se stalo něčím známým a vypadá jako logický vývoj jeho minulého stavu. Ale ještě před pár lety vypadal tento agresivní trend téměř nepředvídatelný.

Silná žurnalistika a slabé předpovědi

O bezprostřednosti invaze na Ukrajinu tehdy spekulovaly spíše západní zpravodajské služby než externí a domácí experti. Ti nejčastěji doufali, že shromažďování vojsk na ukrajinských hranicích je bluf, jehož cílem je vynutit si ústupky. Putin podle nich není hlupák a rozumí všemu. Nepotřebuje velkou ideologizovanou válku, na to je příliš cynický a vypočítavý.

Ale pokud toto dobrodružství začne, na jeho místo bude zkorumpovanou a zakořeněnou vládnoucí vrstvou dosazen nový vládce.

A když nic jiného, sankce otřesou režimem a jeho poddanými a ukážou jim, co mají dělat.

Tento rozpor mezi skutečnými událostmi a předpověďmi chytrých lidí, kteří znají Rusko z první ruky, je již dlouho pravidlem. Před sto lety se argumenty tehdejších uprchlíků na Západ, stejně jako dalších lidí, kteří znali Rusko, zdály být podle dnešních měřítek docela relevantní. A stejně jako dnes byly jejich předpovědi téměř vždy mylné.

Není to o emocích, je to o konkrétní analýze a pokusech popsat nadcházející události. Předpovědi tohoto typu nebyly hlavním produktem tehdejších myslitelů emigrace. Většinou produkovali moralizující, memoárovou a literárně-filozofickou žurnalistiku. Měli však také předvídavost.

Přílišná víra v sebe sama

Na počátku 20. let minulého století se bělogvardějci dělili na ty, kteří začali sovětský režim považovat za národní, tj. vcelku odpovídající potřebám státu a lidu (směnavěchisté, eurasianisté), a na ty, kteří jej nadále interpretovali jako protinárodní, vnucený lidem zvenčí (pravičáci). Výměna argumentů mezi nimi však nevedla ke správným předpovědím.

Eurasianisté (za jejichž přibližné nástupce lze považovat současné prochanovce, duginovce a Putinovy gardisty obecně) považovali Rusko za samostatnou civilizaci a rozchod se Západem byl pro ně dobře zdůvodněn. Někteří z nich se s upřímnou vírou vrátili do SSSR (Sergej Jefron, manžel Mariny Cvetajevové, kníže Dmitrij Svjatopolk-Mirskij) a byli tam zabiti.

Víra ve vlastní koncepci tyto lidi zničila.

Stejnou past na sebe nastražili směnavěchisté. Ze šesti autorů sborníku "Změna milníků" (1921) jich pět bylo v roce 1937 v SSSR. A všichni zemřeli. Ale jejich expertní analýza byla zajímavější než analýza eurasianistů.

Povzbuzoval je imperiální obrat bolševiků, stejně jako NEP, který považovali za předehru k normalizaci režimu. Své předpovědi a současné komentáře zakládali na srovnání s francouzskou revolucí: Nejprve revoluční teror, stejně jako tam, a pak prostřednictvím lokálních analogií thermidoru, fructidoru a dalších francouzských fází k suverénní normálnosti a nerepresivnímu autoritářskému režimu.

Pokud z takových srovnání neuděláte šablonu, dokonce fungují. Nic nám nebrání například nazývat nízkorepresivní Brežněvovu éru s jejím veselým a zhýralým životem nomenklatury něčím jako sovětským thermidorem. To je však možné pouze při zpětném pohledu. A jako prediktivní nástroj mají historické příklady tendenci klamat ty, kteří je berou příliš vážně.

Profesor Nikolaj Ustrjalov, hlavní člen hnutí směnověchistů, byl zaslepen doktrínou, v roce 1935 se vrátil do Sovětského svazu a ve zbývajících dvou letech se nadále opájel historickými vzorci a srovnával Stalinovu Moskvu už ne s revoluční Paříží, ale s hezčím starověkým Římem éry císaře Augusta.

Svědomitý sebeklam

"Pravicoví" emigranti neusilovali o smíření s bolševiky, ale nemohli ani pochopit logiku jejich počínání.

Vasilij Šulgin, zkušený nacionalistický politik, který byl za cara dlouhá léta poslancem Dumy, podnikl koncem roku 1925 a začátkem roku 1926 tajnou cestu do SSSR a vydal knihu Tři hlavní města. Cesta se uskutečnila pod tichou kontrolou sovětských úřadů, ale Šulgin o ní nevěděl, seznámil se se situací co nejsvědomitěji a jeho odborný závěr byl jasný: NEP dělá velké pokroky, a pokud se bude vyvíjet "správným směrem", brzy zničí bolševismus.

Šulgin si nevšiml, že NEP dosáhl svého vrcholu téměř rok před jeho příchodem a od poloviny roku 1925 již bolševici prováděli politické a ekonomické přípravy na jeho omezení. Události nesměřovaly k pádu bolševismu, ale k "velkému obratu", jehož důsledky nemohli předvídat ani experti z řad emigrantů.

V roce 1931 Petr Struve, v mnoha případech bystrý ekonomický analytik, předpověděl, že nově vytvořená plánovaná ekonomika v říši se zhroutí, protože všechny ekonomické úspěchy Ruska od Petrových reforem byly zničeny, Rusko odříznuto od okolního světa a jeho ekonomický systém vržen zpět do dob moskevského Ruska.

Taková hodnocení, která převládala nejen v emigraci, ale i v západních odborných kruzích, vedla k mylným předpovědím o schopnosti Sovětského svazu odolat 2. světové válce.

Neschopnost předvídat vznik sovětsko-německého paktu z roku 1939, který tuto válku zahájil, však byla ještě úplnější. Ochota obou režimů dočasně obětovat propagandu ve prospěch imperiálních zisků byla téměř netušená.

Takový byl výsledek zkoušky bílého emigranta. V následujících několika desetiletích byly hlavní odborné myšlenky týkající se Ruska vytvářeny odborníky ze Západu.

Zastaralé koncepce

Největším úspěchem sovětsko-ruské expertízy za posledních sto let byl pravděpodobně telegram č. 511 ("dlouhý telegram") amerického diplomata George Kennana, odeslaný v únoru 1946 z Moskvy do Washingtonu. Jeho rady, jak jednat s vůdci a poddanými režimu, byly průlomové a dokonce jakousi doktrínou té doby.

Kennan poukazoval na to, že sovětští vládci jsou maniakální, chápou pouze sílu a touží po expanzi, ale že jsou svým způsobem racionální a že pokud se budou chovat pevně, lze se vyhnout válce s nimi. Ve skutečnosti předurčil styl a situaci studené války.

Tato svědectví se ukázala jako zcela správná v případě Stalina. V předvečer ruské invaze na Ukrajinu se zřejmě pokusili stejným způsobem vyvinout nátlak i na Putina. A nefungovalo to. Jeho úroveň adekvátnosti byla nižší než u těch, s nimiž jednal Truman.

Během tři čtvrtě století, které následovalo po "dlouhém telegramu", už západní expertíza neměla takový úspěch.

Naopak, Chruščovovu mytologii rychlého růstu a rychlého předehnání Ameriky brali mnozí západní experti na počátku 60. let vážně. Oni sami tehdy sdíleli víru v efektivitu byrokratického řízení ekonomiky. Kontrast mezi touto hyperdůvěřivostí a stejně naivní nedůvěrou v sovětské ekonomické úspěchy ve 30. letech byl poučný.

Teprve v druhé polovině 60. let, kdy se do oběhu dostaly analýzy nezávislých autorů sovětského původu, se představy o možné budoucnosti začaly někdy přibližovat realitě. Hlavním úspěchem byla samozřejmě prognóza Andreje Amalrika z roku 1969 "Přežije Sovětský svaz do roku 1984?" Její jedinečnost nespočívá ani tak v přesvědčivosti argumentů, jako v samotné formulaci otázky a v analytickém jazyce, který předběhl svou dobu, ale agenda sovětsko-ruských prognostiků po ní už nemohla být stejná.

Když ale přišla éra domácí i západní perestrojkové žurnalistiky a odbornosti, předpovědi se nestaly její silnou stránkou.

Neidentifikované náboženství

Interpretace rodících se perestrojkových svobod, které převládaly ve druhé polovině osmdesátých let, byly nesprávné, protože neobsahovaly předpovědi blížícího se ekonomického rozpadu, i když z nich vyplýval téměř automaticky.

Logika nejvyšší moci v oněch letech byla jednoduchá: Dát každému, kdo něco vytrvale požadoval, to co chtěl. Intelektuálové v centru impéria a vlastenci v jeho provinciích požadovali a víceméně získali osobní a poté kolektivní svobody. Ekonomičtí lobbisté všech kategorií požadovali masivní distribuci zdrojů a také je dostali. Nevyhnutelným důsledkem tohoto postupu byl finanční krach. Ale v té době to téměř nikdo nepředvídal.

Alternativou bylo uměřené uvolnění ekonomiky bez ústupků lobbistům a s potlačováním osobních svobod, tedy po čínském způsobu. Možná je dobře, že se taková alternativa neuskutečnila. Ale věštci té doby ani nechápali, že existuje.

Ani ve skutečnosti nepředvídali rozpad sovětského impéria, zejména lidé na Západě. Vnější analytici neměli tušení, že se věci rychle vyvíjejí směrem k němu. Proto, když k tomu došlo, akce západních mocností byly improvizované a do značné míry chybné.

Devadesátá léta byla pro nově vzniklou Ruskou federaci dobou promarněných příležitostí, částečně proto, že představy o blízké budoucnosti byly nedostatečné, a to nejen na masové úrovni, ale i v odborných kruzích.

Ještě ve druhé polovině devadesátých let byli analytici pevně přesvědčeni, že Rusko opakuje ekonomickou a politickou trajektorii východoevropských zemí – například Polska –, ale jen s tříletým nebo pětiletým zpožděním.

Prezidentské volby v roce 1996 byly chápány jako volba mezi západní cestou a cestou imperiální reconquisty a xenofobie. Ve skutečnosti však šlo jen o to, jak rychle a rychle se vydat druhou z těchto cest, buď bezhlavě a rychle, nebo váhavě a hladce.

Mýtus, že vzestup ekonomiky a životní úrovně nakonec přiměje ruské masy k oddanosti demokracii, byl extrémně vytrvalý. Ještě v roce 2010 byly seriózně publikovány analytické texty, že vyšší úroveň HDP na obyvatele v Moskvě je důvodem pro více davových pouličních demonstrací než v Petrohradě, a převaha v počtu demonstrantů zase naznačuje znatelně větší demokracii mezi obyvateli Moskvy ve srovnání s obyvateli Petrohradu.

A až do 24. února 2022 se velmi často diskutovalo o údajné neideologičnosti Putinova režimu a z toho plynoucím pragmatismu, zaměření na komerční zisk a neochotě zapojit se do něčeho nebezpečného a obtížného.

I když ideologie, nebo spíše mocné archaické náboženství, je přesně to, co režim má – s pohanským uctíváním moci a síly a pohanským strachem z vnějšího světa. Je to právě tato divoká víra, která spojuje vůdce s "elitou", vyššími a nižšími třídami, a zajišťuje stabilitu, brutalitu a vnější chování, které režim předvedl v posledních dvou letech a které jen málo lidí předvídalo.

***

Řečeno se vší vážností, ti, jejichž úkolem je předpovídat Rusko znovu a znovu, selhávají při úkolu vyrovnat s výzvou historie. Za posledních sto let téměř nikdo z nich nedokázal předpovědět další obrat, natož ten po něm následující, nebo dokonce vytyčit rozsah možností, do kterých by tento obrat zapadal. Rusko je pro své analytiky neustálým překvapením.

Důvodem takového množství chyb není jen obecná tendence předpovídat spíše žádoucí než pravděpodobné. Existuje také přehnaná víra v racionální a materiální motivy a neustálé přehlížení ruského pohanského ducha. A snaha prezentovat ruský život jako spor mezi lidem a režimem, přestože režim v Rusku je téměř vždy silnější než lid a opakovaně ho radikálně převychovával. A záliba v přizpůsobování situací vnějším nebo historickým příkladům, umocněná eurocentrismem. Zkušenosti z Číny, Íránu nebo Turecka jsou však často důležitější.

Podle mého názoru stojí za to uznat jedinečnost ruského státu, zásadní neobvyklost jeho cesty a vždy vycházet z toho, že tato jedinečnost tu zůstane i v budoucnosti.

