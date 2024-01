Proč diplomacie sama o sobě nemůže ukončit válku na Ukrajině

19. 1. 2024

Výzvy k zastavení rusko-ukrajinské války prostřednictvím vyjednávání neberou v potaz, že obě země mají velmi vysoké překážky pro uznání protichůdného postoje. Diplomatické řešení je tak prakticky nemožné, píše Andreas Umland. Výzvy k zastavení rusko-ukrajinské války prostřednictvím vyjednávání neberou v potaz, že obě země mají velmi vysoké překážky pro uznání protichůdného postoje. Diplomatické řešení je tak prakticky nemožné,

Pozorovatelé rusko-ukrajinské války se shodují, že musí skončit co nejdříve. Většina Ukrajinců nemohla než souhlasit. Lze předpokládat, že mnohým Rusům by dnes nevadilo, kdyby masakr přestal. Proč tedy stále neexistuje žádný vyjednaný mír a je pravděpodobné, že v blízké budoucnosti k žádnému nedojde?

Existuje nejméně šest okolností, které brání kompromisu mezi Kyjevem a Moskvou: Současné ústavy a vnitropolitické podmínky Ukrajiny a Ruska, zvláštní role Krymu a historická paměť ve středovýchodní Evropě. Každá z těchto šesti překážek příměří je sama o sobě velká. Jejich kombinovaný vliv na osoby s rozhodovací pravomocí v Moskvě a Kyjevě je velký.

Tlak na vyjednané dlouhodobé příměří – natož stabilní mír – mezi Ukrajinou a Ruskem je proto v této fázi marný. Taková strategie je nejen neúčinná, ale také by vázala zdroje potřebné k hledání slibnějších způsobů řešení konfliktů.

Ústavy by se musely změnit

Základy mezinárodního práva – nedotknutelnost hranic a územní celistvost států – jsou často uváděny jako překážky kompromisu mezi Kyjevem a Moskvou. Tento postřeh je nepochybně správný. Mezinárodní právo však není největší právní překážkou úspěšných rusko-ukrajinských jednání a kompromisů.

V minulosti bylo strategií Moskvy vytvářet nebo podporovat separatistická hnutí. Byly zažehnuty nebo rozdmýchávány zdánlivé nebo skutečné občanské války. Kreml vytvořil "republiky" nebo "lidové republiky" na svém domnělém zadním dvorku. Téměř před deseti lety Moskva překročila tuto spíše neformální metodu ničení nezávislých států, které se vynořily z jejího bývalého impéria.

V březnu 2014 Rusko formálně anektovalo Krym a oficiálně jej učinilo součástí své pseudofederace. V září 2022 Moskva tento mimořádný krok zopakovala a prohlásila za součást Ruské federace také čtyři pevninské regiony jihovýchodní Ukrajiny. Ruská vnitřní legislativa byla pozměněna tak, aby plně zahrnovala válečnou kořist do ruských státních a politických operací. V důsledku toho nyní existuje pět administrativních celků, které jsou nárokovány ruskou ústavou, a velké množství nižších ruských právních aktů, jako jsou zákony, vyhlášky, rozhodnutí atd.

Podle ukrajinského a mezinárodního práva je nárok Moskvy neplatný. Na rozdíl od všeobecného přesvědčení v Rusku a některých pomýlených pozorovatelů zvenčí je proklamovaný nárok Ruska na pět okupovaných ukrajinských regionů také historicky pochybný. Tato území byla kolonizována moderním carským a sovětským impériem a nebyla vlastněna původním rusko-moskevským státem. Nicméně nezákonný a ahistorický nárok Moskvy na pět ukrajinských regionů je nyní plně zakotven v ruské ústavě, federální legislativě a státní struktuře. Zejména na Krymu to již má hluboký materiální a psychologický dopad na každodenní hospodářský, sociální, kulturní a soukromý život tamního obyvatelstva.

Ani ukrajinskou, ani ruskou ústavu nelze snadno změnit. Teoreticky může být ukrajinská ústava rychle změněna dvoutřetinovou většinou ukrajinského jednokomorového parlamentu, Nejvyšší rady. Taková ústavní reforma však nebude nikdy přijata. V srpnu 2015 se bývalý prezident Petro Porošenko pod tlakem Berlína a Paříže pokusil provést drobné a dočasné změny ukrajinské ústavy, aby vyhověl nechvalně známým Minským dohodám. Naplánování parlamentního hlasování o této okrajové ústavní reformě však vedlo k násilným střetům před Nejvyšší radou. Několik lidí zemřelo a desítky byly zraněny. Navrhovaný dočasný zvláštní status pro Ruskem okupované části Donbasu parlament neschválil. V této souvislosti a s přihlédnutím k dalším faktorům nikdy nedojde ke zřeknutí se právoplatného území Ukrajiny.

Pravda, vyhlídka na ruský zvrat ústavních reforem z let 2014 a 2022, které anexe provedly, je politicky méně fantastická než to, že se Ukrajina vzdá svých dočasně okupovaných území. Pokud by se však takový záměr objevil v Kremlu, nebude pro Rusko snadné plnit své závazky vyplývající z mezinárodního práva. Nejenže je politicky snazší anektovat území než je postoupit. Proces revize ústavy v Rusku je také komplikovanější než na Ukrajině.

Hypotetické hlasování ruského parlamentu o navrácení území by bylo pouze prvním z několika kroků v nové ústavní reformě. Aby bylo takové řešení konfliktu možné, musel by se zásadně změnit jak režim v Moskvě, tak situace na Ukrajině. Formální právní zvrat Putinova expanzivního dobrodružství je tedy myslitelný pouze po jeho materiálním konci, nikoli před ním. Naděje, že se Ukrajina a/nebo Rusko rozhodnou dočasně pozastavit platnost svých současných ústav v důsledku diplomatického procesu, je nerealistická.

Zastánci tvrdé linie jsou silní na obou stranách

Jak na Ukrajině, tak v Rusku existují vlivné sociální a politické skupiny, které se striktně staví proti jakémukoli územnímu a politickému kompromisu s nepřítelem. Vzhledem k vysokým obětem války v obou zemích by i symbolické ústupky druhé straně představovaly velké domácí výzvy jak pro ukrajinskou, tak pro ruskou vládu.

I malé smířlivé kroky směrem k druhé straně by byly označeny za zradu. Proti nim by se postavila více či méně velká část obyvatelstva a celé strany. Jejich hlas by byl slyšet a stali by se politicky, možná i fyzicky, aktivními.

Jestřábi na Ukrajině a v Rusku samozřejmě nejsou ani normativně, ani politicky srovnatelní. Stejně jako územní nároky obou ústav jsou i tyto zásadně odlišné – morálně, demograficky, historicky i kulturně. Na jedné straně ukrajinští jestřábi jednoduše volají po obnovení práva a pořádku. Tato skupina tvoří většinu ukrajinské populace – i když podíl jestřábů na Ukrajině se v průběhu roku 2023 poněkud snížil.

Na druhé straně existují různé typy ruských jestřábů, kteří trvají na tom, že alespoň některé územní a politické zisky z vojenské intervence Moskvy na Ukrajině od roku 2014 zůstávají trvalé. Radikální křídlo ruského jestřábího tábora, jehož součástí je i sám Vladimir Putin, se domnívá, že dosud dosažená územní expanze Ruska nestačí. Některé regiony, které dosud nebyly anektovány Ruskem, jako je Oděsa a Mykolajiv, jsou také ruské. Podle tohoto názoru by navíc současné nečlenství Ukrajiny v EU a NATO mělo zůstat trvalé. Suverenita Ukrajiny by měla být omezena i v dalších oblastech, od jazykové politiky po obrannou politiku.

Míra neústupnosti ruského obyvatelstva jako celku může být nižší než u ukrajinského obyvatelstva. Je pravděpodobnější, že se ruský lid v budoucnu vyrovná se ztrátou většiny územních zisků, které Rusko získalo válkou, než že ukrajinský lid přijme písemné uznání svých územních a/nebo politických ztrát. Na druhou stranu, moskevská anexe Krymu v roce 2014 se nadále těší drtivé podpoře mezi ruským obyvatelstvem – což je nálada, která dalece přesahuje otevřeně imperialistickou část ruského jestřábího tábora.

To vytváří podivné strategické dilema jak pro Kreml, tak pro ruské obyvatelstvo, stejně jako pro vnější aktéry: Z geografických důvodů je pro Rusko nejobtížnější bránit a zásobovat z pěti regionů anektovaných od roku 2014 právě Krym. Jeho vzdálenost od Ruska a komplikovaná dostupnost činí z černomořského poloostrova válečnou kořist, která pravděpodobně nezůstane v ruských rukou natrvalo. Ale Krym je ze všech míst nejpopulárnějším Putinovým územním úspěchem v této válce a pravděpodobně jím zůstane. (Více o krymských komplikacích níže.)

Je pravda, že postoje obyčejných Ukrajinců a Rusů k válce, měřené průzkumy veřejného mínění, se od roku 2014 změnily co do obsahu i intenzity. V posledních dvou letech byly v obou zemích obzvláště výrazné posuny jedním či druhým směrem. Nicméně na Ukrajině stále existuje jasná většina pro úplné obnovení územní celistvosti a v Rusku pro trvalé začlenění Krymu do pseudofederace. V obou zemích existují také hlasité maximalistické skupiny, které striktně odmítají i ty nejmenší ústupky. Některé z těchto obzvláště neústupných částí společnosti v obou zemích jsou tvořeny vojáky a válečnými veterány, kteří mají nejen zkušenosti s manipulací se zbraněmi, ale mají k nim také přístup.

I po hypotetické změně ruské a/nebo ukrajinské ústavy by pro úspěšná jednání přetrvávala dvojitá domácí výzva. Ruská a/nebo ukrajinská vláda, z toho či onoho důvodu, mohou být brzy nakloněny ukončení nebo alespoň zastavení války prostřednictvím vyjednávání. Zůstává však nejasné, jaký kompromis by mohli prodat méně otevřené části svého domácího publika. Vzhledem k více či méně rozšířené neústupnosti mezi ukrajinským a ruským obyvatelstvem by Moskva i Kyjev riskovaly občanskou válku doma.

Ve skutečnosti se Rusko od roku 2014 záměrně snaží proměnit svou původně delegovanou a později otevřenou mezistátní válku proti Ukrajině v občanskou válku uvnitř ukrajinského politického národa. Západ už osm let podivně podporuje tuto strategii Kremlu tím, že vyvíjí tlak na Kyjev, aby plnil minské dohody. Tato ostudná politika, zejména ze strany Berlína a Paříže, skončila až v únoru 2022.

Jak ukázala Prigožinova vzpoura v létě 2023, vyhlídka na vnitřní nepokoje se nyní stala problémem i pro ruské vedení. Prigožinovo ozbrojené povstání bylo motivováno spíše nedostatečnou moskevskou bojechtivostí než pacifismem. Vzhledem k nejisté politické situaci v ruském i ukrajinském zázemí je nepravděpodobné, že by Kyjev nebo Moskva dokázaly učinit dostatečné ústupky k dosažení trvalého příměří, natož mírové dohody, aniž by zásadně změnily situaci na místě.

Dilema Krymu

Pátou překážkou ukončení války prostřednictvím vyjednávání je zvláštní role, kterou Krym hraje od roku 2014 v ruském chápání státu a vojenských akcí. Jak již bylo naznačeno, Černomořský poloostrov byl a stále je nejpopulárnější územní akvizicí, kterou Putin ruskému národu předložil – úspěchem, kterému se dostalo mnohem většího uznání než skrytému či otevřenému ruskému získání Podněstří (Moldavsko), Abcházie a Jižní Osetie (Gruzie), stejně jako Doněcka, Luhanska, Záporoží nebo Chersonu. A to navzdory skutečnosti, že anexe Krymu v roce 2014 byla založena na překroucených historických příbězích údajného ruského černomořského poloostrova.

Ve své prehistorii byl Krym administrativně připojen k území dnešní Ruské federace pouhých 32 let – od roku 1922 do roku 1954. Předtím bylo spojeno s územím dnešní jihoukrajinské pevniny Krymským chanátem (do roku 1783) a Taurickou gubernií Romanovské říše (1802–1917). Po následném krátkém ruském období bylo připojeno k celému území dnešního ukrajinského státu v rámci Ukrajinské sovětské republiky (1954–1991) a nezávislé Ukrajiny (od roku 1991).

Ruský charakter Krymu je zčásti historickou fikcí a zčásti výsledkem bezohledné, někdy masově vražedné populační politiky petrohradské a moskevské vlády předsovětského, sovětského a postsovětského období. Za posledních 240 let Petrohrad/Moskva snížil podíl původních krymských Tatarů na obyvatelstvu Krymu z více než 84 % v roce 1785 na přibližně 12 % v roce 2021, podle oficiálních ruských statistik. Carové, bolševici a Putin vyhnali statisíce krymských Tatarů z jejich vlasti prostřednictvím násilných represí, deportací a vyhnání.

Tato koloniální politika znamenala také nahrazení původního obyvatelstva východními Slovany. Až do roku 1991 se to týkalo i Ukrajinců, kteří v té době tvořili asi čtvrtinu obyvatel Krymu. Od 40. let 20. století je však většina obyvatel Krymu etnicky ruská. V důsledku Stalinovy násilné masové deportace téměř veškerého původního obyvatelstva Krymu do asijské části Sovětského svazu v 50. letech vzrostl podíl Rusů na více než 80 %. Mnoho krymských Tatarů zemřelo na cestě do nuceného exilu. Ruské většině na Krymu – dosažené masovým zločinem – ještě není 80 let.

Nicméně většina Rusů a mnoho vnějších pozorovatelů dnes věří, že Krym patří Rusku. Tento mýtus je mezi Rusy živen spíše krásou poloostrova, jeho dlouhými černomořskými plážemi a částečně subtropickým podnebím než jeho převážně neruskou historií. Když Putin v roce 2014 anektoval Krym, mnoho Rusů propadlo takovému šílenství, že ruský index vnímání korupce, měřený organizací Transparency International, dočasně klesl. V roce 2014, kdy došlo k anexi, byla pro většinu Rusů obloha modřejší a tráva zelenější. Proto je ruský návrat Krymu Ukrajině v důsledku vyjednávání nepravděpodobný.

Vytváří to také strategické dilema pro Kreml. V určitém okamžiku může mít Moskva zájem na ukončení války. Nové ruské vedení může být ochotno pro tento cíl obětovat část pevninského ukrajinského území anektovaného v roce 2022. Krym však tyto pevninské oblasti severně od poloostrova vždy potřeboval pro svůj vlastní rozvoj.

Úzké geografické a historické spojení mezi Krymem a pevninskou Ukrajinou bylo hlavním důvodem, proč se sovětská vláda kolektivně (a nikoli Nikita Chruščov osobně) rozhodla v roce 1954 převést Krym z Ruska na Ukrajinskou sovětskou republiku. V roce 2022 podobná úvaha přiměla Putina k útoku na Ukrajinu v plném rozsahu. Po anexi Krymu v roce 2014 si uvědomil, že Rusko musí obsadit i území dále na severu ukrajinské pevniny, aby zajistilo hospodářský rozvoj poloostrova. V letech 2014 až 2021 byl anektovaný Krym nejen nejvíce nelegálním, ale také nejvíce dotovaným regionem Ruské federace.

Krym je součástí většího hospodářského, dopravního a historického prostoru, který zahrnuje také velkou část pevninské Ukrajiny. V hypotetickém budoucím rusko-ukrajinském jednání o budoucnosti aktuálně okupovaných území je to tedy všechno nebo nic nejen pro Kyjev, ale i pro Moskvu. To platí zejména v případě, že ukrajinské síly zničí Kerčský most, který byl postaven v roce 2019 – což se pravděpodobně dříve nebo později stane. Mírový plán, v němž by Rusko částečně akceptovalo, že Ukrajina získá zpět svá území na pevnině, ale ponechá Krym jako cenu útěchy pro Moskvu, by byl nepřijatelný nejen pro Kyjev, ale i pro Kreml. Krym jako izolovaná exkláva, vegetující daleko od Ruska a obtížně dosažitelná, by pro Moskvu nedával ani ekonomický, ani strategický smysl.

Mnozí neukrajinští pozorovatelé nicméně považují Krym za předmět jednání a potenciální předmět kompromisu. Ve skutečnosti poloostrov není ani jedno, ani druhé. Prostý pohled na mapu a historii by měl jasně ukázat, že poloostrov bude spíše součástí problému než prostředkem k jeho řešení při jednáních. Potřeba úzkého propojení Krymu s ukrajinskou pevninou na severu, tedy se Záporožskou, Chersonskou a Doněckou oblastí, zmenšuje spektrum kompromisu mezi Kyjevem a Moskvou.

Jen trpká zkušenost z jednání s Moskvou

Šestým a nejdůležitějším faktorem, který brání Kyjevu v předčasných jednáních s Moskvou, je historická zkušenost s Ruskem a také komparativní interpretace současného konfliktu. Dějiny Ukrajiny, stejně jako minulost dalších středovýchodoevropských států, naznačují, že Rusko nebude dodržovat dohodu, která by vzešla spíše z diplomatického kompromisu než vojenského vítězství. Nezávislá Ukrajina podepsala za posledních 30 let s Ruskem stovky dohod, z nichž většina je nyní neplatná.

Patřila mezi ně politická memoranda nebo dočasné dohody, jako je Budapešťské memorandum z roku 1994 nebo Minské dohody z let 2014/2015, jakož i řádné mezinárodní a plně ratifikované smlouvy, jako je třístranná Běloruská dohoda z roku 1991 podepsaná Borisem Jelcinem nebo dvoustranná rusko-ukrajinská smlouva o hranicích z roku 2003 podepsaná Vladimirem Putinem. V několika z těchto dokumentů Rusko výslovně uznává hranice, celistvost a suverenitu Ukrajiny. I ty, které podepsal ruský prezident a ratifikoval hlasováním v ruském parlamentu, se však v letech 2014 a 2022 ukázaly jako neplatné.

Jedním z prvních a nejpoučnějších postsovětských příkladů chování Moskvy vůči jejím bývalým koloniím byla intervence a jednání s Moldavskem na počátku 90. let, kdy byl Putin ještě druhořadým představitelem Petrohradu. V roce 1992 tehdejší velitel 14. ruské armády generál Alexandr Lebeď ospravedlnil intervenci svých vojsk v moldavském konfliktu tvrzením, že nová vláda Moldavska je horší než esesáci o 50 let dříve. V té době již Lebeď pronášel "antifašistické" expanzivní prohlášení, které Putin později uplatnil při svých invazích na Ukrajinu v letech 2014 a 2022. Vojenská podpora Moskvy proruským separatistům v Moldavsku vedla ke konsolidaci separatistického pseudostátu, Podněsterské moldavské republiky. Jedná se o podivně protáhlou stavbu, která se táhne stovky kilometrů mezi východním břehem řeky Nistru/Dněstru a moldavskou hranicí s Ukrajinou.

Aby tento problém vyřešily, udělaly Moldavsko a Západ v 90. letech přesně to, co nyní mnozí ne-ukrajinští pozorovatelé radí Kyjevu, Washingtonu a Bruselu. Kišiněv zahájil jednání s Moskvou a zapojil mezinárodní organizace, jako je OBSE. Západ neuvalil na Rusko ekonomické sankce, ani nepodpořil Moldavsko dodávkami zbraní. V roce 1994 podepsalo Kišiněv smlouvu s Moskvou o stažení ruských vojsk z Moldavska.

Kromě toho se Moldavská republika definovala jako nezúčastněná země v článku 11 své nové ústavy, která byla přijata v roce 1994 v témže roce. Moldavsko tak definitivně vyloučilo vstup do NATO. V následujících letech se uskutečnila četná jednání mezi Kišiněvem a separatisty sídlícími ve městě Tiraspol – se zapojením Západu i bez něj. Učebnicově se používají hospodářské výměny, mezilidské kontakty a další opatření k budování důvěry, mezinárodní organizace a další nástroje zprostředkování, zmírňování a řešení konfliktů.

Nicméně zbytky Lebedovy 14. armády, která byla mezitím zredukována na "operační skupinu", jsou stále v Podněstří. Nadále zajišťují existenci separatistického kvazirežimu ve východním Moldavsku. Moskvou podporovaný podněsterský pseudostát je dosud živý a zdravý. Od roku 2014 plní pro Kreml dodatečnou funkci vytváření bezpečnostní hrozby pro Ukrajinu ze západu.

Moldavsko je už třicet let jednou z nejchudších zemí Evropy a zkrachovalým státem. Osud Moldavska, úspěch podněsterského experimentu a chování Západu v tomto konfliktu se staly pro Moskvu učebnicovým příkladem. Od roku 2008 formují chování a strategii Ruska v Gruzii a od roku 2014 na Ukrajině. Vzorová funkce podněsterského plánu zašla tak daleko, že někteří Moskvou dosazení funkcionáři vlády pseudostátu v Tiraspolu přešli v roce 2014 na Donbas. Tam pomohli založit "Doněckou a Luhanskou lidovou republiku", které Rusko anektovalo v roce 2022.

Z ukrajinského pohledu tyto a další vzorce chování Moskvy nevěstí pro jednání s Kremlem nic dobrého. Ukrajinci, stejně jako další národy a etnika bývalého carského a sovětského impéria, měli v průběhu staletí mnoho trpkých zkušeností s ruským imperialismem, který je dnes opět slabě zastřenou zahraničněpolitickou doktrínou Moskvy. Tato historická ponaučení radí nejen Kyjevu, ale i Helsinkám, Tallinnu, Rize, Vilniusu, Varšavě, Praze nebo Bukurešti, aby počkaly na – alespoň částečné – ukrajinské vítězství, než budou moci začít smysluplná jednání. Teprve když bude hrozit vojenská katastrofa, Moskva se pustí do hledání kompromisu, který by mohl být pro Kyjev přijatelný a životaschopný.

Mír pouze s věrohodným vojenským odstrašením

V určitém okamžiku budou jednání opět hrát roli v rusko-ukrajinských vztazích. To však bude muset počkat, až se situace na místě a v Moskvě změní do té míry, že se rozhovory budou zdát pro Kyjev rozumné. Dohoda podepsaná před tím, než Ukrajina získala alespoň významnou vojenskou výhodu a silnější vyjednávací pozici, by byla fraškou. Výsledný kompromis ozbrojený konflikt v nejlepším případě oddálí, nikoli ukončí.

Ještě horší je, že rychlá dohoda o příměří by dokonce mohla pomoci prodloužit ruskou válku jako celek. Moskva by využila prostor k nadechnutí k obnově svého vojenského potenciálu a pak by znovu postoupila. V takovém scénáři by ukvapená dohoda byla v rozporu se samotnými bezpečnostními obavami, které vedly k zahájení jednání. Minské dohody z let 2014 a 2015 tak skutečně dokázaly zmírnit ozbrojenou konfrontaci, která v té době probíhala. Masivní eskalaci roku 2022 však nezabránily, ale spíše ji pomohly připravit.

Jakmile bude podepsána smysluplná dohoda mezi Kyjevem a Moskvou, je nutné zajistit její fungování. Na pozadí chování Ruska v postsovětském prostoru za posledních 30 let bude zajištění budoucího míru možné pouze s věrohodným vojenským odstrašením proti obnovené eskalaci. Poskytnutí značné vojenské podpory Kyjevu je tedy správnou strategií ve třech ohledech. Za prvé pomůže připravit se na mír nyní, za druhé umožní smysluplnou dohodu mezi Kyjevem a Moskvou k budoucímu datu – na rozdíl od minských dohod – a za třetí, udrží mír nedotčený i poté.

V roce 2014 se Kyjev pokusil zavést oblíbené pacifistické formulace jako "Představte si, že je válka a nikdo neodejde" nebo "Uzavřete mír beze zbraní". Toto ukrajinské chování se odehrálo před deseti lety s výslovným souhlasem, ne-li aktivním povzbuzováním ze strany Západu. Výsledkem byl největší evropský ozbrojený konflikt od 2. světové války. Triviálním závěrem, který lze z této katastrofy vyvodit, by mělo být, že chování Západu v tomto konfliktu by se mělo řídit empirickou analýzou skutečných problémů v terénu, a nikoli dobře míněnými, ale nereflektovanými záměry a irelevantními historickými odkazy.

