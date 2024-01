Americké listy: Všechny hrozné věci, které Trump slíbil udělat ve druhém funkčním období

Obžaluje Bidena a další své politické nepřátele

Trump dal jasně najevo, že případné druhé funkční období využije k tomu, aby se pomstil svým nepřátelům. Hodlá tak učinit tím, že do čela ministerstva spravedlnosti postaví loajálního generálního prokurátora, který bude ochoten jmenovat řadu speciálních prokurátorů, kteří půjdou po každém, kdo mu podle jeho názoru ublížil. Tyto plány se připravují již od roku 2021, jak v srpnu informoval časopis Rolling Stone, a zaměřují se nejen na Bidena, kterého Trump považuje za hlavní sílu, která způsobila jeho nesčetní právní problémy, ale také na zvláštního poradce Jacka Smithe, generálního prokurátora Merricka Garlanda, ředitele FBI Christophera Wraye a spoustu dalších. "Cílů je téměř příliš mnoho na to, aby se daly sledovat," říká jeden z Trumpových poradců obeznámený s jejich diskusemi.





Trumpova potenciální cesta za pomstou již byla podrobně zmapována. Rolling Stone například loni informoval, že Trumpův tým zkoumá právní strategie, jak obžalovat manhattanského okresního prokurátora Alvina Bragga, který bývalého prezidenta obvinil z toho, že zaplatil pornoherečce Stormy Daniels za mlčení o údajném poměru před volbami v roce 2016, včetně využití oddělení ministerstva spravedlnosti pro občanská práva, aby šlo po Braggovi, který je černoch, za "rasistickou politiku vymáhání práva", jak uvedl jeden zdroj. O konkrétnosti Trumpových plánů, jak se zbavit svých odpůrců, informoval také deník Washington Post, který v listopadu poznamenal, že Trump chce dokonce vyšetřovat své bývalé spojence, kteří se podle něj obrátili proti němu, včetně bývalého generálního prokurátora Williama Barra a bývalého personálního šéfa Johna Kellyho.

Plány na odplatu se líhnou v zákulisí, ale Trump už veřejně fantazíruje o tom, že je uvede v život. "Precedens, jak udělat to, co udělali, s využitím ministerstva spravedlnosti a FBI k tomu, aby šli po svých politických oponentech, to je tak špatné," řekl Trump v lednu Lou Dobbsovi. Tvrdil mu, že všechna obvinění proti němu a všechny soudní procesy, kterým čelí, jsou politicky motivované. "To znamená, že to mohu udělat také," pokračoval. "Pandořina skříňka je otevřená a to znamená, že to mohu udělat také."





Bude shromažďovat, internovat a deportovat přistěhovalce bez dokladů

Trump hodlá tvrdě zakročit proti nelegálnímu přistěhovalectví. Deník New York Times loni v listopadu napsal, že se chystá "prohledat" celou zemi kvůli přistěhovalcům bez dokladů a deportovat je "po milionech ročně". Nelegální imigranty chce uvrhnout do detenčních táborů, dokud jejich případy nebudou vyřízeny, ale zruší i řádná soudní slyšení, aby bylo snazší je ze Spojených států vyhostit. Pokud mu Kongres nevyhoví, vezme prý peníze z armády na financování tohoto úsilí.

Pošle armádu na hranice

Koncem loňského roku Trump uvažoval o tom, že bude "diktátorem" pouze jeden den, pokud vyhraje prezidentské volby. Časopis Rolling Stone krátce po jeho výrocích uvedl, že součástí tohoto autoritářského plánu je vyslání potenciálně statisíců vojáků, kteří pomohou uzavřít hranice a vybudovat nové záchytné tábory pro migranty. Trump se o něco podobného pokoušel už během svého prvního funkčního období, ale úředníci a právníci tomu kvůli obavám z právních následků zabránili. V případném druhém funkčním období se hodlá obklopit poddajnějšími aktéry, kteří již pracují na způsobech, jak militarizovanou hranici učinit "naprosto legální".





Vtrhne do Mexika

Trumpovi bylo bombardování Mexika za účelem likvidace drogových laboratoří během jeho prvního funkčního období rozmluveno, ale on se této myšlenky nevzdal. "'Útok na Mexiko', nebo jak to nazvat, je něco, o čem prezident Trump řekl, že chce mít vypracované 'bojové plány'," řekl loni zdroj obeznámený s touto problematikou časopisu Rolling Stone. "Stěžoval si na promarněné příležitosti svého prvního funkčního období a v jeho okolí je spousta lidí, kteří chtějí, aby ve druhém Trumpově prezidentství bylo méně promarněných příležitostí."

Bude shromažďovat bezdomovce a posílat do měst Národní gardu, aby bojovala se zločinem

Trump loni tvrdil, že se naše "kdysi skvělá města stala neobyvatelnými, nehygienickými nočními můrami, vydanými napospas bezdomovcům, drogově závislým a násilným a nebezpečně vyšinutým lidem". Jeho řešením je zakázat přespávání ve městech a nahnat bezdomovce do stanových městeček, v nichž budou pracovat "lékaři, psychiatři, sociální pracovníci a specialisté na léčbu drogových závislostí". Trump tvrdí, že to vše zaplatí z peněz, které USA ušetří díky "ukončení masové nekvalifikované migrace".

Trump bude potírat kriminalitu tím, že do amerických měst vyšle Národní gardu, pravděpodobně podle vlastního uvážení. Řekl také, že chce odebrat federální financování orgánům činným v trestním řízení, které nepoužívají policejní postupy typu "zadržet na ulici a prohledat", což je praxe náchylná k rasovému profilování, která byla označena za protiústavní.





Znovuzavede trest smrti ve velkém stylu

Trump je velkým příznivcem trestu smrti. Časopis Iolling Stone loni informoval o tom, jak se Trumpova administrativa během jeho posledního roku v úřadu vydala na vražednou misi a během šesti měsíců popravila 13 lidí poté, co federální vláda za předchozích 60 let usmrtila pouze tři osoby. Trump touží po dalších. Časopis Rolling Stone následně uvedl, že Trump je odhodlán rozšířit používání trestu smrti, pokud bude znovu zvolen, a že podle dvou zdrojů hovořil o návratu trestu smrti zastřelením a oběšením. Navrhl dokonce možnost popravovat lidi gilotinou. Uvažoval o možnosti popravit každého, kdo byl odsouzen za obchod s drogami.

Zdraží věci tím, že zdaní veškeré dovážené zboží

"Když firmy dovážejí své výrobky do Spojených států, měly by automaticky platit řekněme desetiprocentní daň," řekl Trump Larrymu Kudlowovi v srpnu loňského roku v pořadu Fox Business.

Deník Washington Post uvedl, že Trump skutečně chce zavést "univerzální základní clo", aby vytvořil "kruh kolem americké ekonomiky". List poznamenává, že ekonomové z obou stran jsou touto myšlenkou znepokojeni. Chris Clarke, ekonom z Washingtonské státní univerzity, listu řekl: "V čistém vyjádření by to americké ekonomice výrazně uškodilo" a "rozmělnilo by to celý náš výrobní proces". "Výrobci by měli vyšší náklady a všichni spotřebitelé budou platit vyšší ceny za zboží, které se dříve dováželo."





Přehodnotí americkou účast v NATO

Trump si dlouhodobě stěžuje na tuto dlouholetou vojenskou alianci a tvrdí, že evropské země neplatí svůj spravedlivý podíl. Časopis Rolling Stone loni uvedl, že Trump chce ukončit americkou účast v NATO v "pohotovostní" roli, pokud nebudou splněny jeho požadavky, což by byl dárek Vladimiru Putinovi, protože Rusko nadále bojuje o kontrolu nad Ukrajinou.

"Byl by to nesmírně hloupý počin, zejména v době, kdy v Evropě zuří válka a velká část Evropy očekává, že Spojené státy svět odradí od dalšího konfliktu," uvedl pro Rolling Stone v reakci na Trumpovy skeptické politické cíle vůči NATO dr. Aaron Stein, spolupracovník Institutu pro výzkum zahraniční politiky v oblasti Černého moře. "Vyměňovat spojence na základě neznalosti, a Trump je v této otázce neznalý, je pro širší národní bezpečnost USA prostě hloupost."

Konflikt v Evropě by však neměl být problémem, protože Trump opakovaně prohlašoval, že bude schopen ukončit válku na Ukrajině během jediného dne.





Odvolá všechny Bidenovy kroky v oblasti klimatu a bude znovu investovat do fosilních paliv

Spojené státy během Bidenova prvního funkčního období zaznamenaly rekord v těžbě ropy, ale Trump chce životní prostředí poškodit ještě více. Hned první den v úřadu dal jasně najevo, že bude "vrtat, vrtat" a že zruší iniciativy v oblasti čisté energie, včetně těch, které jsou součástí zákona o snižování inflace. Trump samozřejmě také opět zruší účast USA na pařížské dohodě o klimatu, která se snaží udržet globální teplotu pod 2 stupni Celsia.

Postaví "města svobody" plná létajících aut

Trump na začátku loňského roku představil plán na vybudování deseti "měst svobody" na federální půdě v rámci toho, co označil za "novou americkou budoucnost". Města by byla vybavena létajícími auty, aby se zajistilo, že "Amerika, nikoli Čína, povede revoluci v letecké mobilitě".

"V naší zemi skutečně znovu vybudujeme nová města," řekl Trump. "Tato města svobody znovu otevřou hranice, znovu roznítí americkou představivost a dají statisícům mladých lidí a dalších lidí, vesměs tvrdě pracujících rodin, novou šanci na vlastnictví domu a vlastně i na americký sen."





Pokusí se změnit vzdělávací systém k obrazu MAGA

Loni v září Trump prohlásil, že chce zrušit ministerstvo školství a přenést odpovědnost na vlády jednotlivých států, a tvrdil, že federální zaměstnanci školství "v mnoha případech nenávidí naše děti". Trump sice nechce, aby federální vláda diktovala školám, jak mají fungovat, ale plánuje využít svůj úřad k tomu, aby pronásledoval instituce, které se nebudou řídit ideály MAGA, a slíbil, že "omezí financování jakékoli školy nebo programu, který bude našim dětem vnucovat kritickou rasovou teorii, genderovou ideologii nebo jiný nevhodný rasový, sexuální nebo politický obsah", a dokonce nechá ministerstvo spravedlnosti zahájit vyšetřování nepoddajných škol.

Zrušít první dodatek americké ústavy o svobodě projevu tím, že pbude pronásledovat média, která nebudou prosazovat MAGA



Trump již dlouho brojí proti nelichotivému mediálnímu zpravodajství, ať už přichází prostřednictvím CNN, MSNBC či jiných "fake news", ale nyní i veFox News. Trump však vyhrožuje skutečnou odplatou vůči první kategorii médií, což vyvolává obavy z toho, že by jeho další funkční období mohlo ohrozit americkou svobodu projevu.



"MSNBC používá SVOBODNÉ vysílací vlny schválené vládou, a přesto není ničím jiným než 24hodinovou nájemnou vraždou Donalda J. Trumpa," napsal v listopadu. "Je to největší politický příspěvek na světě radikálním levicovým demokratům, kteří mimochodem ničí naši zemi. Naše takzvaná 'vláda' by proti nim měla tvrdě zakročit a donutit je, aby za svou nezákonnou politickou činnost zaplatili. To přijde, sledujte!"



O několik týdnů později zdůraznil Kash Patel, bývalý poradce, který se stále pohybuje v Trumpově okolí, když řekl bývalému stratégovi Bílého domu Stevu Bannonovi, že nová Trumpova administrativa "najde spiklence, nejen ve vládě, ale i v médiích" a "půjde po nich".

"Ať už to bude trestněprávně, nebo občanskoprávně, bude se to realizovat," dodal Patel. "Ale ano, dáváme vám všem na vědomí. Skutečně se chystáme použít ústavu a budeme je stíhat za zločiny, z nichž jsme podle nich vždycky byli vinni, ale nikdy jsme je neudělali."

Trump vsi postěžoval, že po lednovém vítězství ve volebním shromáždění v Iowě televize CNN a NBC neodvysílaly jeho vítězný projev. "Jsou křiví, jsou nečestní a upřímně řečeno by jim měli odebrat licenci nebo cokoli, co mají," řekl.





Právně delegitimizuje trans Američany

Trump chce kodifikovat diskriminaci trans Američanů. Řekl, že navrhne uzákonění federálního zákona, který by stanovil, že existují pouze dvě pohlaví, bude tlačit na Kongres, aby zakázal péči o nezletilé s potvrzením pohlaví, a bude trestat lékaře a nemocnice, kteří léčí transgenderovou mládež. Slíbil také, že obnoví zákaz své první administrativy, aby trans Američané sloužili v armádě, a zasadí se o to, aby trans ženy nemohly soutěžit v ženských sportech.

Omilostní výtržníky z 6. ledna

Trump a jeho spojenci v Kongresu považují útok na americký Kapitol z 6. ledna za ušlechtilý čin a dlouhodobě litují, jak se zacházelo s těmi, kteří byli zatčeni za vniknutí do Kongresu. Trump loni v květnu na radnici řekl, že "s největší pravděpodobností" omilostní "velkou část z nich".

Rozvrátí federální vládu a převezme bezprecedentní kontrolu nad tím, co zbylo

Trump plánuje vykuchat federální vládu tím, že propustí desítky tisíc zaměstnanců státní správy.

"Vyčistíme všechny zkorumpované aktéry v našem národním bezpečnostním a zpravodajském aparátu, a je jich dost," řekl loni v březnu. "Oddělení a agentury, které byly ozbrojeny, budou kompletně přepracovány, aby úředníci bez tváře už nikdy nemohli útočit na konzervativce, křesťany nebo politické nepřátele levice a pronásledovat je."