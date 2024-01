Britský ministr obrany předpovídá válku s Ruskem, Čínou a Íránem do pěti let

19. 1. 2024

Spojené království a jeho spojenci by se měli připravit na globální válku s Ruskem, Čínou, Íránem a Severní Koreou, která by mohla začít do pěti let, řekl šéf ministerstva obrany království Grant Shapps. Spojené království a jeho spojenci by se měli připravit na globální válku s Ruskem, Čínou, Íránem a Severní Koreou, která by mohla začít do pěti let, řekl šéf ministerstva obrany království Grant Shapps.

Podle něj nastal čas, aby "všechny demokratické země světa" zvýšily výdaje na obranu tváří v tvář novým hrozbám. "Éra mírových dividend skončila. Za pět let bychom mohli čelit několika bojištím zahrnujícím Rusko, Čínu, Írán a Severní Koreu," varoval Shapps.

Poznamenal, že v letech od konce studené války se Rusko stalo "agresivním autoritářským státem". Podle Shappse prezidentu Vladimiru Putinovi v roce 2014 "prošla anexe Krymu", takže o osm let později se rozhodl zahájit totální invazi na Ukrajinu a nyní se snaží zemi pohltit.

Mezitím Čína sleduje reakci Západu a vyhodnocuje, zda má trpělivost pokračovat v pomoci Kyjevu, Severní Korea slibuje rozšíření svého jaderného arzenálu, Írán buduje vlastní jaderné zbraně a všechny tyto země spolu tak či onak spolupracují, řekl Shapps.

Rok 2024 bude podle něj zlomový pro celý svět. Nevyloučil, že právě teď se rozhodne o osudu Ukrajiny. "Putin věří, že Západ nebude dostatečně odolný. A vzhledem k tomu, že je v sázce budoucnost světového řádu, musíme mu dokázat, že se mýlí. Vítězství v této válce by zvýšilo riziko eskalace. Nejen proto, že je posedlý myšlenkou obnovy ruského impéria, ale také proto, že by to signalizovalo slabost Západu dalším potenciálním agresorům," vysvětlil Shapps.

Poukázal na to, že současní strategičtí rivalové NATO jsou "nestabilnější a iracionálnější" než ti z dob studené války, zejména pokud jde o Severní Koreu a Írán. Podle britského ministra je těžké předpovědět, zda u nich bude fungovat strategie jaderného odstrašování a vzájemně zaručeného zničení, která v minulosti zastavila války.

Shapps také poukázal na další destabilizující faktory, jako jsou teroristické hrozby, kybernetické útoky, vměšování do voleb a pokusy o vytvoření energetické a migrační krize.

Dodal, že Spojené království se již začalo připravovat na globální válku: v roce 2024 vláda poprvé utratí 50 miliard liber na obranu a do budoucna také plánuje zvýšit úroveň výdajů na tyto účely na 2,5 % HDP. Kromě toho země vyšle 20 000 vojáků a údernou skupinu letadlových lodí na největší cvičení NATO od studené války, bude pokračovat v rozvoji aliance ponorkových sil AUKUS s Austrálií a Spojenými státy, stejně jako v práci na vytvoření stíhačky šesté generace společně s Itálií a Japonskem.

"Kruh se uzavřel a posunuli jsme se z poválečného světa do předválečného. Epocha idealismu ustoupila období rigidního realismu. Jak vstupujeme do nové éry, musíme být připraveni odstrašit naše nepřátele, vést naše spojence a bránit náš národ, až přijde výzva," uzavřel Shapps.

