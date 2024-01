Cesta k 7. říjnu: Dlouhá hra Hamásu objasněna

22. 1. 2024

Když Hamás v roce 2007 silou zbraní převzal kontrolu nad pásmem Gazy, čelil ideologické krizi. Mohl by se zaměřit na vládu v Gaze a řešení potřeb palestinského lidu, nebo by mohl využít pásmo Gazy jako odrazový můstek k útoku na Izrael. Už tehdy Hamás chápal, že se tyto dva cíle vzájemně vylučují. A přestože někteří očekávali, že se Hamás umírní nebo bude alespoň kooptován požadavky vládnutí, nestalo se tak. Místo toho Hamás investoval do úsilí o radikalizaci společnosti a budování militantní infrastruktury nezbytné k tomu, aby jednoho dne zahájil útok, který by podle jeho názoru mohl přispět ke zničení Izraele. Tento článek zkoumá cestu od převzetí Gazy Hamásem v roce 2007 až po masakr v říjnu 2023, píšou Devorah Margolin a Matthew Levitt. Když Hamás v roce 2007 silou zbraní převzal kontrolu nad pásmem Gazy, čelil ideologické krizi. Mohl by se zaměřit na vládu v Gaze a řešení potřeb palestinského lidu, nebo by mohl využít pásmo Gazy jako odrazový můstek k útoku na Izrael. Už tehdy Hamás chápal, že se tyto dva cíle vzájemně vylučují. A přestože někteří očekávali, že se Hamás umírní nebo bude alespoň kooptován požadavky vládnutí, nestalo se tak. Místo toho Hamás investoval do úsilí o radikalizaci společnosti a budování militantní infrastruktury nezbytné k tomu, aby jednoho dne zahájil útok, který by podle jeho názoru mohl přispět ke zničení Izraele. Tento článek zkoumá cestu od převzetí Gazy Hamásem v roce 2007 až po masakr v říjnu 2023,

Brutální útok vedený Hamásem 7. října na izraelské komunity poblíž Gazy představoval pro skupinu, která byla dříve známá odpalováním raket na Izrael, prováděním sebevražedných bombových útoků na městské autobusy nebo kavárny a prováděním útoků na silnicích a střelbu do restaurací a barů, změnu taktického paradigmatu. 7. říjen byl něco jiného. Americký ministr zahraničí Antony Blinken poté, co si prohlédl důkazy o brutalitě útočníků, řekl, že to "připomíná to nejhorší z ISIS". Ministr byla bolestně upřímný, když popisoval útok: "Zabíjení dětí. Těla znesvěcena. Mladí lidé upáleni zaživa. Ženy znásilněny. Rodiče popraveni před svými dětmi, děti před svými rodiči."

Explicitní cílené zabíjení a únosy civilistů ze strany této skupiny jsou v příkrém rozporu s revidovanou politickou strategií Hamásu od doby, kdy Hamás v roce 2007 převzal kontrolu nad pásmem Gazy.a Je ironií, že ostrý taktický posun Hamásu jen podtrhuje, že tato skupina nikdy neopustila svůj základní závazek k vytvoření islamistického státu všude tam, kde vidí historickou Palestinu, a zničení Izraele.

Hamás se navíc vždy označoval za organizaci odporu, která se důrazně brání označení za "teroristickou" v Izraeli, Spojených státech, Evropské unii a mnohde jinde. V každém případě je však útok ze 7. října jedním z nejhorších zaznamenaných činů mezinárodního terorismu. Tisíce operativců Hamásu, kterým pomáhal malý počet teroristů z jiných skupin, jako je Palestinský islámský džihád, zavraždily v Izraeli asi 1 200 lidí, zranil tisíce lidí a zajal nejméně 240 rukojmích spolu se státními příslušníky z více než 40 zemí.

Masakr Hamásu jako takový vyžaduje přehodnocení kritického bodu v dějinách Hamásu: Jeho převzetí pásma Gazy v roce 2007 silou zbraní namířených proti Palestincům a zahájení projektu jeho správy v Gaze. Navzdory široce rozšířenému přesvědčení, že posun k vládnutí vedl k umírněnějšímu Hamásu, je dnes jasné, že Hamás se nezmírnil – ani nebyl kooptován odpovědností za poskytování veřejných služeb svým voličům –, ale spíše upřednostňoval budování a udržování svých militantních a teroristických kapacit. Útok ze 7. října vymazal veškeré nároky Hamásu na legitimitu politického aktéra.

Tento článek se bude zabývat tím, odkud Hamás pochází, jak tato skupina využila své vládnutí k prosazení svých dlouhodobých cílů a jak tato skupina hrála dlouhou hru, když zamlžovala svůj závazek použít násilí, aby nahradila Stát Izrael islamistickým palestinským státem na celém území, které skupina považuje za historickou Palestinu.

Východiska: Organizace Harakat al-Mukavama al-Islamíja, obecně známá jako Hamás, byla založena v roce 1987 a vzešla z Muslimského bratrstva v Palestině, kde si získala popularitu mezi Palestinci díky svým rozsáhlým sociálním službám. Skupina vydala své první oficiální prohlášení jako Hamás 14. prosince 1987, před zveřejněním své organizační charty prostřednictvím Islámské asociace pro Palestinu, přední organizace Hamásu v Chicagu, v srpnu 1988. Stanovy skupiny nastínily její spojení s Muslimským bratrstvem, zdůraznily zaměření na Palestinu, nacionalismus a islámské právo (šaría), a zdůraznily, že skupina zásadně odmítá jakákoli jednání s Izraelem. Podle Hamásu mohla skupina dosáhnout svého cíle pouze násilím – konkrétně džihádem: Úplným zničením Izraele a vytvořením islamistického státu na jeho místě v celé historické Palestině. Charta Hamásu také spojovala Židy s Izraelem a je plná historických antisemitských tropů. Oficiální debut Hamásu korespondoval s rostoucí nespokojeností mnoha Palestinců s neúspěšnou Organizací pro osvobození Palestiny (OOP), zastřešující organizací, která v té době dominovala palestinské politice.

Jeho kořeny v Muslimském bratrstvu jsou životně důležitou součástí pochopení toho, kdo je Hamás jako organizace a jak se snaží získat podporu – jak vnitřní, tak vnější. Konkrétně se její modus operandi zaměřil na revoluci zdola, účast na aspektech moderních politických systémů, včetně případné účasti v palestinských volbách v roce 2006, s cílem vytvořit jednoho dne vládu ovládanou právem šaría. Hamás se tak snaží vykreslit svou "islamizaci" společnosti jako "volbu", kterou řídí obyvatelstvo, které pod ním žije. Navzdory tomuto rámcování Hamás nesčetněkrát použil násilí a nátlak na civilní obyvatelstvo, aby dosáhl svých cílů, "tradiční" islámské společnosti.

Duchovní zakladatel Hamásu, šejk Ahmad Jásin, odmítl myšlenku, že politická a sociální křídla Hamásu jsou oddělena od jeho vojenského křídla, Brigád Iz al-Din al-Kásam: "Nemůžeme oddělit křídlo od těla. Pokud tak učiníme, tělo nebude schopno létat. Hamás je jedno tělo." Samotný Hamás vnímá tři oblasti činnosti skupiny – politickou, sociální a charitativní a vojenskou – jako vzájemně se posilující. Každá z těchto oblastí slouží ve prospěch té druhé a všechny jsou zaměřeny na podporu zastřešujícího cíle skupiny, kterým je vytvoření kultury odporu a zničení Izraele. Hamás proto považuje směšování finančních prostředků poskytnutých této skupině za legitimní, protože sociální služby, které poskytuje, považuje za džihádistické rozšíření svých teroristických útoků. Hamás má dlouhou historii získávání finančních prostředků prostřednictvím svých charitativních organizací, organizací sociální péče a organizací obracejících na víru (souhrnně známých jako Hamás dawa), včetně fondů určených na teroristické a militantní účely. V dopise z roku 1992 mezi dvěma operativci Hamásu, který byl zabaven FBI a později předložen jako důkaz u federálního soudu, oba poznamenali, že když byl Hamás ještě mladý, než vojenské křídlo Hamásu mělo svůj vlastní rozpočet, operativci Hamásu "brali nejméně 50 000 z měsíčního příspěvku dawy" na vojenské výdaje.

Na všechny aktivity Hamásu dohlíží Madžlis aš-Šúra, zastřešující politický a rozhodovací orgán této skupiny. Hamás rovněž udržuje geograficky založené struktury vedení, které zastupují zájmy skupiny v pásmu Gazy, na Západním břehu Jordánu, v izraelských věznicích a mezi vnějším vedením skupiny. Vnější vedení Hamásu sídlilo v Jordánsku, dokud tamní úřady v roce 1999 nevyhnaly vůdce skupiny. Vnější ústředí Hamásu se pak přesunulo do Sýrie, kde zůstalo až do rozchodu s Asadovým režimem kvůli syrské občanské válce, po níž vůdci Hamásu opustili Damašek a zamířili do Turecka, Libanonu, Kataru a (krátce za vlády Muslimského bratrstva vedeného Mursím) do Egypta. Hamás má rovněž zastoupení a zaměstnance, kteří řídí investice a společnosti Hamásu na Blízkém východě a v severní Africe. Od převzetí Pásma Gazy Hamásem v roce 2007 se vedení se sídlem v Gaze stalo nejvýznamnějším vzhledem k jeho kontrole nad územím a finančním a vojenským výhodám, které z toho vyplývají. Dnes je vůdce Hamásu v Gaze Jahjá Sinvár, který pracuje v tandemu s militantními vůdci Hamásu se sídlem v Gaze, jako je Muhammad Dajf, ve skutečnosti mocnější než celkový vůdce skupiny Ismail Haníja, který kdysi sídlil v Gaze, ale koncem roku 2019 se přestěhoval do Kataru.

Od svého založení je násilí ústřední součástí Hamásu a jeho cílů. Jak uvádí článek 12 charty Hamásu z roku 1988, nacionalismus je z pohledu Hnutí islámského odporu součástí náboženského kréda. Nic v nacionalismu není významnější a hlubší než případ, kdy nepřítel vstoupí na muslimskou půdu. Vzdorovat a potlačovat nepřítele se stává individuální povinností každého muslima, muže i ženy. Žena může jít bojovat proti nepříteli bez svolení svého manžela, stejně jako otrok bez svolení svého pána.

Postupem času Hamás zveřejnil několik dalších dokumentů, které vysvětlovaly jeho cíle a ideály. Například v polovině devadesátých let požádala Evropská komise Hamás, aby objasnil své "cíle, hodnoty a ideály", což vedlo Hamás k vydání dokumentu nazvaného "To je to, za co bojujeme". I když toto memorandum a další memorandum napsané v roce 2000 těsně před druhou intifádou byly napsány celkově měkčím tónem než charta Hamásu, oba dokumenty nadále uznávaly Hamás jako násilné islamistické hnutí bojující za "osvobození Palestiny", které se stavělo proti právu Izraele na existenci jako státu.

Od svého založení se Hamás dopustil bezpočtu násilných činů proti vojenským i civilním cílům, včetně bombových útoků, raketových a minometných útoků, střelby, pobodání, únosů a pokusů o únos a útoků najížděním autem. S nástupem druhé intifády v roce 2000 útoky Hamásu dramaticky zesílily. V letech 2000 až 2005 bylo 39,9 % ze 135 sebevražedných útoků spáchaných během druhé intifády provedeno Hamásem. Podle Globální databáze terorismu Hamás v letech 1987 až 2020 zabil 857 lidí a 2 819 zranil. Útoky Hamásu, jejichž cílem bylo terorizovat nejen cílené jednotlivce, ale i běžnou izraelskou populaci, byly svou povahou nerozlišující.

Útoky Hamásu měly od počátku za cíl vyvolat strach mezi civilisty, kteří tvoří místní obyvatelstvo, aby buď opustili území, o němž Hamás tvrdí, že patří Palestincům, nebo přinejmenším tlačili na své vůdce, aby Hamásu poskytli ústupky, jako je propuštění palestinských vězňů držených v izraelských věznicích. Například jak před, tak po takzvané "Šalitově dohodě", v jejímž rámci Izrael propustil více než 1000 palestinských bezpečnostních vězňů výměnou za jednoho izraelského vojáka zajatého v Gaze v roce 2006 – Gilada Šalita. Hamás se neustále dopouští únosů a pokusů o únosy v naději, že získá cenný vyjednávací trumf, který by mohl použít při budoucích jednáních s Izraelem.

Pro Hamás, který touží vytvořit "kulturu odporu", jeho přístup zdola nahoru k utváření lidové podpory násilí znamenal angažovanost jak mužů, tak žen. Zatímco některé části charty byly zaměřeny na široké publikum, články 17 a 18 výslovně zmiňují jedinečnou roli žen v Hamásu. Charta Hamásu zdůrazňuje, že ženy jsou životně důležité pro šíření jejich ideologie, a nazývá muslimské ženy "tvůrkyněmi mužů" a poznamenává, že "žena v domě bojující rodiny, ať už je to matka nebo sestra, hraje nejdůležitější roli v péči o rodinu, výchově dětí a [naplňování] morálními hodnotami a myšlenkami odvozenými z islámu". Jedním z důvodů, proč Hamás klade důraz na vzdělávání žen, je to, aby stoupenkyně byly dostatečně informované na to, aby mohly předávat islám a ideologii organizace svým dětem. Hamás pořádá akce věnované ženským otázkám od svého vzniku a účastní se jich nejvyšší patra organizace. Skupina dokonce v roce 2003 založila "Islámské ženské hnutí v Palestině" ke zdůraznění strategického začlenění žen ještě před nástupem do správy věcí veřejných.

Navzdory příchodu Hamásu k moci se většina zemí po celém světě nezapojuje do formálních diplomatických vztahů s touto skupinou, protože skupina je nadále zapojena do násilných aktivit. Následující část se bude zabývat projektem správy Hamásu.

Od svého vzniku na konci roku 1987 až do rozhodnutí zúčastnit se palestinských voleb na začátku roku 2006 působil Hamás jako substátní aktér zapojený do spektra aktivit včetně terorismu, poskytování sociálního zabezpečení, charity, náboženského obracení na víru a místních politických aktivit v rámci profesních syndikátů a studentských skupin na univerzitních kampusech.

Hamás, který byl téměř 20 let aktivní jako násilný nestátní aktér, vstoupil do legislativní politiky s podporou místního obyvatelstva, které těžilo z jeho štědrosti a bylo frustrováno korupcí hlavního palestinského politického rivala skupiny, Fatáhu. Pro Hamás může mít snaha získat místní podporu významný přínos v jeho snaze o mezinárodní legitimitu. Klíčový okamžik Hamásu nastal v lednu 2006 ve volbách do Palestinské legislativní rady (PLC). Skupina získala většinu 74 ze 132 křesel v PLC jako součást bloku "Změna a reforma" a je pozoruhodné, že kandidovala jak s muži, tak s ženami na kandidátce. Poprvé od svého vzniku se Hamás připojil k palestinské vládě. Výsledky voleb vedly k vytvoření nové vlády pod vedením Ismáíla Haníji z Hamásu, což zvýšilo napětí s jeho politickým rivalem Fatáhem. Volební úspěch Hamásu znamenal, že se v arabském světě poprvé demokraticky chopila moci islamistická skupina, přičemž styl vládnutí Hamásu byl popsán jako "svého druhu islámská demokracie", v níž skupina spatřovala slučitelnost demokracie s islamismem.

V roce 2006 se Fatáh a Hamás dohodly na krátkodobé vládě národní jednoty, která měla vládnout oblastem Západního břehu Jordánu pod správou Palestinské správy a celému pásmu Gazy. Během tohoto krátkého pokusu o jednotu se Hamás pokusil změnit palestinský politický systém zevnitř a odklonit Palestinskou samosprávu od bezpečnostní spolupráce s Izraelem a její snahy o dvoustátní řešení k násilnému soupeření s Izraelem ve snaze o jeho zničení a vytvoření jediného islamistického palestinského státu na jeho místě.

Pro některé byl samotný fakt, že se Hamás rozhodl zúčastnit se voleb do Palestinské legislativní rady – které jsou samy o sobě produktem mírového procesu z Osla – znamením, že tato skupina by mohla, a možná už to udělala, zmírnit své nekompromisní postoje. Radikálnější džihádisté, jako je Usáma bin Ládin, Hamás ostře kritizovali a tvrdili, že tato skupina účastí ve volbách "opustila své náboženství".

Pokud jde o Hamás, vůdci této skupiny dali jasně najevo, že účast Hamásu ve volbách neznamená, že by tato skupina zmírnila svůj postoj vyzývající ke zničení Izraele. Gaza měla být odrazovým můstkem k dosažení tohoto cíle, nikoli odváděním od něj. V rozhovoru pro izraelské noviny (který nebyl pohřben v obskurní arabské publikaci) vysoký představitel Hamásu Mahmúd Zahar vysvětlil: "Někteří Izraelci si myslí, že když mluvíme o Západním břehu Jordánu a Gaze, znamená to, že jsme se vzdali naší historické války. Není tomu tak." A myšlenka Hamásu ohledně parlamentní účasti byla stejně jasná, pokračoval Zahar: "Připojíme se k Legislativní radě se zbraněmi v rukou."

Možná by tedy nemělo být překvapením, když v roce 2007 Hamás obrátil zbraně proti svým palestinským spoluobčanům, silou zbraní ovládl pásmo Gazy a rozdělil palestinskou politickou společnost na dvě části. Mezi lednem 2006 a 6. červnem 2007 bylo ve frakčních bojích zabito více než 600 Palestinců. A jen během jediného týdne, mezi 7. červnem 2007 a 14. červnem 2007, bylo v Gaze zabito více než 160 Palestinců ve frakčních bojích a nejméně 700 jich bylo zraněno. Napětí s Fatáhem pokračovalo a objevily se zprávy, že Hamás v roce 2009 shodil své odpůrce ze střech.

Hamás je de facto vládcem v Gaze od poloviny června 2007, řídí vládní administrativu a využívá ji k budování svých vojenských kapacit pro boj s Izraelem. To vedlo ke dvěma entitám vládnoucím palestinskému lidu: Hamásu vládnoucímu v Gaze a Palestinské samosprávě (PA) ovládané Fatáhem, která vládne Západnímu břehu. To znamená, že Hamás v Gaze není uznáván jako legitimní vláda Organizací spojených národů, dalšími multilaterálními organizacemi ani drtivou většinou zemí po celém světě, včetně Spojených států. Hamás netiskne vlastní měnu. Palestinská samospráva, Izrael a mezinárodní společenství pravidelně zpochybňují legitimitu pokračující kontroly Hamásu nad Gazou, neboť od roku 2007 se nekonaly žádné volby.

Od svého vzniku Hamás dostával a stále dostává významnou finanční a jinou podporu z Íránu. Ahmad Júsuf, vůdce Hamásu a bývalý poradce premiéra Palestinské samosprávy Haníji, to potvrdil v lednu 2016, když uvedl, že "finanční a vojenská podpora, kterou Írán poskytuje vojenskému křídlu hnutí, se nikdy nezastavila, v posledních pěti letech se snížila". Přesná částka sice v průběhu let kolísala, ale íránské prostředky Hamásu pokryly provozní náklady – zbraně, zpravodajské služby, útočiště, bezpečné útočiště, operační prostor a výcvik – a také dlouhodobé organizační náklady, jako jsou vedení, ideologie, lidské zdroje a nábor, média, propaganda, vztahy s veřejností a publicita. I když se Hamás v důsledku syrské občanské války rozešel s Asadovým režimem v Sýrii, kde si dlouho udržoval své vnější velitelství, Írán omezil část financování politbyra Hamásu, ale zachoval financování vojenských aktivit Hamásu.

Írán není jediným státním aktérem, který nabízí podporu Hamásu. Po celá desetiletí před syrskou občanskou válkou Asadův režim poskytoval této skupině podporu. V poslední době Katar veřejně – s vědomím a se souhlasem Izraele – poskytoval Hamásu měsíční stipendia na zaplacení paliva a elektřiny a na pomoc Hamásu s placením mezd ve veřejném sektoru. Ismáíl Haníja, nejvyšší politický vůdce Hamásu, navíc spolu s několika dalšími vysoce postavenými vůdci Hamásu žije v Kataru v luxusu. Od 7. října Katar využívá svého jedinečného vztahu s Hamásem k usnadnění vyjednávání o rukojmích a veřejně naznačil, že je otevřen přehodnocení pokračující přítomnosti Hamásu v Dauhá.

Hamás si během svého vládnutí vybudoval nezbytnou byrokracii pro výběr daní, cel a úplatků, jakož i vyděračské a vymahačské programy, jejichž prostřednictvím skupina získávala značné finanční prostředky. Příjmy Hamásu z místní správy Gazy nakonec převýšily jeho financování z Íránu v poměru asi čtyři ku jedné. Hamás využil své vlády k upevnění svého systému kontroly a k pokračování ve vojenské angažovanosti.

Dlouho předtím, než Hamás převzal kontrolu nad pásmem Gazy, investovala tato skupina do úsilí zdola, aby upevnila své postavení ve společnosti a vytvořila širokou veřejnou podporu pro svůj cíl zničit Izrael. V následujících letech Hamás využil výhod vládnutí k poskytování vzdělávacích a sociálních programů, které vštípily jeho "kulturu odporu" gazanské společnosti. Na výplatní listině Hamásu byli muži a ženy z Gazy, kteří pracovali u tamní policie, jako učitelé, lékaři, úředníci a další. Klíčovou složkou ideologie Hamásu je přeměna etnicko-politického palestinského boje v náboženský konflikt, což skupině umožňuje inspirovat Palestince k odmítnutí jakéhokoli kompromisu nebo mírového řešení probíhajícího konfliktu.

Hamás zdůrazňuje svou radikalizační kampaň zaměřenou na palestinskou mládež. V roce 2010 Hamás na svých webových stránkách Brigád Al-Kásam v angličtině oznámil, že provozuje 800 letních táborů pro mládež, které osloví více než 100 000 studentů a studentek. Podle této skupiny jsou "letní hry Hamásu každoročním podnikem, jehož cílem je zprostředkovat radost a zábavu palestinským dětem a mládeži, které trpí krutostí izraelského obléhání uvaleného po velkém demokratickém vítězství Hamásu". Hamás tvrdí, že mládež je nejdůležitější součástí palestinské společnosti, a tvrdí, že "islámská ideologie přijatá na letních hrách Hamásu se setkává s islámskými hodnotami palestinského lidu". Hamás kombinuje sociální služby pro mládež se svou ideologií, jak je patrné ze skutečnosti, že tématem letního tábora toho roku bylo "Naše mešita Aksá, naši vězni, svoboda je naše předurčení". Není to nejchytlavější název letního tábora.

Hamás používá taktiku vystavování dětí z Gazy takovým radikálním poselstvím v mladém věku jak v rekreačních zařízeních, tak ve školách. V roce 2013 vydal Hamás nový školský zákon, který vylučoval učitele mužského pohlaví z dívčích škol a segregoval třídy podle pohlaví po dosažení věku devíti let. Hamás to formuloval jako rozhodnutí "kodifikovat konzervativní palestinské hodnoty do zákona". Hamás tvrdí, že ženy mají právo rozhodovat o tom, zda budou nosit hidžáb, či nikoliv, i když tato skupina také poznamenala, že je to náboženská povinnost. Akce Hamásu však ne vždy odrážely tento rámec. Aby Hamás napomohl internalizaci svých ideálů, vyvíjel nátlak především prostřednictvím kampaní "ctnosti", které se snažily odradit od "západního" chování. V roce 2010 skupina prosadila odstranění "neslušných" figurín, což byla podle ní politika odvozená ze stížností obyčejných obyvatel Gazy. Zatímco Hamás nekodifikoval všechna svá omezení chování do zákona, v roce 2016 začali jeho policisté trestat instruktory autoškol, kteří neměli doprovod pro studentky, a v roce 2021 se soudce jmenovaný Hamásem snažil vyžadovat povolení mužského opatrovníka, aby ženy mohly vycestovat z Gazy.

Jistěže Hamás využívá svého postavení v Gaze k radikalizaci Palestinců, aby podpořil svou oddanost násilí. Poté, co Hamás převzal kontrolu nad Gazou, zahájil rozsáhlou PR kampaň, která se zaměřila na kulturu a umění, aby oslavila násilí proti Izraeli. Například v červenci 2009 měl Hamás premiéru celovečerního filmu Emad Akil, oslavujícího život předního teroristy Hamásu zabitého izraelskými vojáky v roce 1993. Film, jehož scénář napsal tvrdý vůdce Hamásu Mahmúd Zahar, byl promítán na Islámské univerzitě ve městě Gaza a ministr vnitra Hamásu v Gaze Fathi Hamad jej označil za první produkci filmu "Hamaswoodu místo Hollywoodu".

Televize Hamásu al-Aksá zase produkovala pořad pro děti, v němž vystupoval dvojník Mickey Mouse jménem Farfur, který velebil "mučedníky" a hlásal islámskou nadvládu. Poté, co byl Hamás ostře odsouzen, včetně toho, že jej dcera Walta Disneyho označila za "čiré zlo", spustil poslední scénku, v níž Farfur odmítl prodat svou půdu Izraelci, který pak palestinskou myš zavraždil. Mladá palestinská dívka, která scénku předváděla, to komentovala slovy: "Farfur byl umučen, když bránil svou zemi." Byl zabit "vrahy dětí". Farfur byl rychle nahrazen novou postavou, včelkou Nahúlem: "Chci pokračovat na cestě Farfura, na cestě islámu, hrdinství, mučednictví a mudžahedínů... Pomstíme nepřátele Alláha." Nejnověji byl v programu představen Nasur, plyšový medvěd, který vyzýval k "vyvraždění" Židů, "aby byli vyhnáni z naší země". Je pozoruhodné, že v roce 2016 americké ministerstvo zahraničí označilo samotného Fathiho Hammada za speciálně označeného teroristu za jeho pokračující teroristické aktivity jménem Hamásu.

Hamás čelí tlaku na některé své politiky, například na podporu "tradicionalistického" chování mužů a žen. Právničky například bojovaly proti rozhodnutí soudce jmenovaného Hamásem z roku 2009, který prosadil novou uniformu, která nařizovala nošení hidžábu a džilbabu (dlouhého islámského pláště). V reakci na nátlak Hamás rozhodnutí stáhl s odvoláním na nedorozumění. V únoru 2021 navíc vypukly veřejné protesty poté, co Hamásem jmenovaný soudce Vyšší rady šaríi rozhodl, že ženy potřebují k vycestování mimo Gazu povolení mužského opatrovníka. Protesty v Gaze přiměly soud k tomu, aby zákon změnil a přepsal tak, aby umožnil mužským opatrovníkům požádat soud, aby zabránil ženě vycestovat. V letech 2019 a 2023 se také objevily protesty proti životním podmínkám v Gaze za vlády Hamásu, které Hamás násilně potlačil.

Navzdory těmto protestům Hamás netoleruje žádné skutečné zpochybnění své vládní autority. Například v roce 2009 provedly bezpečnostní síly Hamásu razii v mešitě napojené na salafisticko-džihádistickou skupinu, která zpochybnila autoritu Hamásu v Gaze, zabily 24 lidí a 130 zranily.

Pokračující vojenská angažovanost a příprava

I když Hamás upevňoval svou politickou kontrolu nad Gazou, výrazně rozšířil své bezpečnostní, militantní a teroristické kádry; rozvíjel domácí kapacity výroby zbraní; vykopané sítě tunelů pro pašování zboží a tajných zbraní; a usnadňoval militantní činnosti. Hamás pokračoval v teroristických aktivitách zaměřených na Izrael, podněcoval raketové války s Izraelem a investoval značné množství času, energie a finančních prostředků do militantní infrastruktury, jako je výroba raket a sítě tunelů, v rámci příprav na budoucí vojenské střety s Izraelem.

Navzdory pravidelným rozhovorům o příměří s Izraelem a usmíření se svým palestinským politickým rivalem Fatahem se Hamás nadále angažoval v široké škále militantních a teroristických aktivit zaměřených na Izrael. Střelba a vypouštění zápalných balónů nebyly na hranici mezi Izraelem a pásmem Gazy ničím neobvyklým. Izraelské komunity v okolí pásma Gazy si zvykly na odpalování raket a minometných granátů z Gazy směrem ke svým komunitám. Operativci Hamásu čas od času rozmístili výbušniny podél hraničního plotu Gazy. A Hamás léta investoval miliony dolarů do sítě podzemních tunelů, které skupina používala k pašování zbraní z Egypta, k provádění útoků do Izraele a skrývání svých operací a výroby zbraní před izraelskými nadzemními sledovacími kapacitami. Ty byly záměrně vykopány v blízkosti a pod školami, mešitami a budovami OSN. Umístění tunelů v blízkosti zařízení OSN bylo údajně zamýšleno jako preventivní opatření, které použilo personál organizace jako lidské štíty proti izraelskému pokusu zničit teroristickou infrastrukturu.

Představitelé Izraele a Palestinské samosprávy také poukazují na spiknutí Hamásu s cílem zaútočit na představitele Palestinské samosprávy a podnítit převrat s cílem převzít Palestinskou samosprávu. Například v roce 2009 palestinské bezpečnostní síly na Západním břehu zatčeným členům Hamásu, kteří plánovali zabít vládní představitele napojené na Fatah, zabavily 8,5 milionu dolarů v hotovosti. Palestinští představitelé uvedli, že někteří z obviněných "nedávno koupili domy sousedící s vládními a vojenskými zařízeními, zejména ve městě Nábulus" za účelem sledování pohybu vládních a bezpečnostních činitelů. Bezpečnostní síly také obviněným členům Hamásu zabavily uniformy několika palestinských bezpečnostních sil. Izraelské úřady a úřady Palestinské správy zmařily o dva měsíce později další pokus Hamásu o převrat, tentokrát pod dohledem vnějšího vedení Hamásu se sídlem v Turecku a operativců v Jordánsku. Představitelé PA varovali před dalšími spiknutími Hamásu v roce 2019.

Mezitím Hamás v úzké spolupráci s Hizballáhem také v Libanonu pomalu rozvíjel teroristické schopnosti, které by mohl někdy v budoucnu použít k útokům na Izrael z více než jedné fronty. V roce 2017, nedlouho poté, co se vůdce Hamásu Salah al-Arúrí přestěhoval z Turecka do Libanonu, šéf izraelské bezpečnostní služby Šin Bet varoval, že Hamás zřizuje v Libanonu operační základnu. To mělo doplnit hlavní těžiště skupiny v Gaze, dodal, kde skupina pokračuje v "investování značných zdrojů do příprav na budoucí konflikt (s Izraelem), a to i na úkor blahobytu svých občanů". Přesuňme se do roku 2023 a dlouhodobé plánování Hamásu v Libanonu se vyplatilo. V červnu 2023 operativci Hamásu odpálili rakety na Izrael z Libanonu. A v týdnech následujících po masakru ze 7. října Hamás opět odpaloval rakety na Izrael z Libanonu ve snaze povzbudit Hizballáh, aby otevřel druhou frontu s Izraelem a odvedl izraelské jednotky z Gazy.

Od roku 2007, kdy Hamás silou převzal kontrolu nad pásmem Gazy, vedly Hamás a Izrael několik "miniválek", včetně válek v letech 2008–2009, 2012, 2014, 2021 a nyní poslední totální války, kterou vyvolal útok ze 7. října. Hamás se usilovně snažil najít způsob, jak zaútočit na Izrael, navzdory omezením plynoucím z vládnutí. Skupina postupem času rozvinula svou strategii tak, aby používala nové metody zacílení na svou primární hrozbu – izraelský stát – ale nadále používala osvědčené metody, včetně teroristických tunelů, raket a dalších charakteristických znaků desetiletí trvající historie násilných akcí skupiny.

Kromě toho se Hamás pravidelně snažil podněcovat násilí na Západním břehu Jordánu a pravidelně se mu tam dařilo provádět útoky navzdory bezpečnostním snahám Izraele a Palestinské správy v boji proti terorismu. V srpnu 2014 operativci Hamásu unesli tři dospívající izraelské chlapce, z nichž jeden byl také americkým občanem. Operaci vedli operativci Hamásu ze Západního břehu Jordánu, ale financovali ji operativci Hamásu v Gaze prostřednictvím Asociace an-Núr, charitativní organizace napojené na Hamás v Gaze. Na konferenci v Turecku si vůdce Hamásu Salah al-Arúrí připsal zásluhy za operaci a vysvětlil, že cílem bylo zažehnout nové palestinské povstání.

Al-Arúrí se vždy soustředil zejména na rozdmýchávání plamenů násilí na Západním břehu Jordánu, kde si jako mladý operativec Hamásu sám vylámal zuby. To platilo zejména v období po válce v létě 2014. Jen v roce 2016 bylo na Západním břehu Jordánu zadrženo 114 místních buněk Hamásu, zatímco v roce 2015 jich bylo zadrženo pouze 70. Jedna buňka, která byla v únoru 2017 rozbita poblíž Hebronu, dostávala online instrukce od velitelů Hamásu v Gaze, aby provedla střelbu, únosy a útoky výbušninami na Západním břehu Jordánu a v Izraeli, včetně autobusového nádraží, vlakového nádraží a synagogy. Další pokus o únos byl zmařen o několik týdnů dříve, což vedlo k zabavení velkého množství munice, dvou AK-47, tří pistolí a brokovnice z cely na Západním břehu Jordánu.

Posun?

Od doby, kdy Hamás získal kontrolu nad Gazou, se snaží vykreslit sám sebe jako legitimního politického aktéra a zástupce Palestinců v Gaze – méně zaměřeného na násilí, a dokonce operuje se zdáním zahraničněpolitických cílů. Skupina také provozovala několik účtů na sociálních sítích, včetně oficiálního účtu na Twitteru, aby se zapojila do komunikace s širokou veřejností. Jedna akademická studie, která zkoumala twitterový účet Hamásu, zjistila, že v letech 2015 až 2018 skupina většinou tweetovala o svém vnitřním vládnutí a zahraniční politice, přičemž nejmenší důraz byl kladen na "odpor".

Ještě dříve, v roce 2009, nabídl vůdce Hamásu Chálid Mišál spolupráci s USA při prosazování mírového řešení arabsko-izraelského konfliktu. Mišál uvedl, že Hamás je ochoten uzavřít s Izraelem příměří a schválit nový izraelsko-palestinský status quo založený na hranicích z roku 1967, palestinském státu na Západním břehu Jordánu a pásmu Gazy s hlavním městem ve východním Jeruzalémě. Tyto postoje zopakoval v roce 2017 politický vůdce Hamásu Ismáíl Haníja, který prohlásil, že "i když nejsme proti vytvoření suverénního palestinského státu s Jeruzalémem jako hlavním městem na základě území z roku 1967, odmítáme osady a držíme se našeho strategického rozhodnutí neuznat Izrael".

Jindy však Mišál, Haníja a další vysocí představitelé Hamásu otevřeně odmítají uvažovat o politickém kompromisu a místo toho tvrdí, že k dosažení deklarovaných cílů je nezbytné násilí. Například v roce 2009 v projevu v Damašku Mišál trval na tom, že "musíme říci: Palestina od moře k řece, od západu k okupovanému východu, a musí být osvobozena. Dokud bude existovat okupace, bude existovat odpor proti okupaci."95 Násilí, zdůraznil Mišál, "je naší strategickou možností, jak osvobodit naši zemi a obnovit naše práva".

Nekonzistentnost v poselstvích Hamásu byla, přinejmenším zčásti, výsledkem jeho vnitřně rozporuplné povahy. Zdá se, že vláda Hamásu si uvědomuje, že musí alespoň působit umírněně, aby měla šanci dosáhnout krátkodobých politických cílů, jako je otevření hraničních přechodů do Gazy pro obchod. Hamás se zejména snaží získat přístup ke stavebním materiálům a financím na obnovu infrastruktury zničené během každého kola bojů.

Někdy je smířlivý tón veřejných projevů vůdců Hamásu v rozporu s pokračujícími násilnými akcemi a radikalizací této skupiny v terénu, jakož i vzestupem násilných extremistických vůdců v místních šúrách (poradních) radách skupiny. Rozpor mezi periodicky měkčími projevy Hamásu a jeho důsledně tvrdými aktivitami podtrhl rozpaky této skupiny z ideologické krize, kterou představuje její projekt vládnutí v Gaze.

To bylo dále zdůrazněno rétorickým posunem v "Dokumentu obecných principů a politik" z května 2017. Dokument, který někteří vnímali jako aktualizaci charty z roku 1988, – který však navzdory novému znění nenahradil předchozí chartu – přijal to, co se zdálo být měkčím, umírněnějším tónem. V dokumentu Hamás upustil od odkazů na své kořeny v Muslimském bratrstvu a zdánlivě se prezentoval jako "centrističtější" alternativa ke globálním džihádistickým organizacím, jako je Islámský stát, a sekulárním nacionalistickým skupinám, jako je Organizace pro osvobození Palestiny. Hamás také zdůraznil, že věří v "řízení svých palestinských vztahů na základě pluralismu, demokracie, národního partnerství, přijetí druhých a přijetí dialogu". A poprvé tato skupina písemně uznala možnost palestinského státu narýsovaného podél hranic, které existovaly v roce 1967. Odhlédneme-li však od rétoriky, tehdejší akce Hamásu také jasně naznačovaly, že tato skupina pokračuje v militantní tvrdé linii.

Takzvaná umírněnost Hamásu měla za cíl rozšířit jeho mezinárodní přitažlivost v době, kdy skupina čelila mnoha výzvám, včetně neutěšené ekonomické situace v Gaze – naposledy podtržené energetickou krizí v Gaze – a napjatých vztahů s Egyptem, který násilně potlačil mateřskou organizaci Hamásu, Muslimské bratrstvo. A navzdory tomu, že byl dokument oslavován jako projev umírněnosti, stále obsahoval méně přátelské části, včetně opětovné oddanosti ozbrojenému odporu za osvobození celé Palestiny: "Odpor a džihád za osvobození Palestiny zůstanou legitimním právem, povinností a ctí pro všechny syny a dcery našeho lidu a naší ummy (globální islámské komunity). " uvádí se v dokumentu.

I když se Hamás pokoušel změnit tón, jeho souběžná militantní aktivita vypovídala mnohé o skutečných záměrech této skupiny. Poté, co se v roce 2017 stal vůdcem skupiny v Gaze Jahjá Sinvár, se vnitřní rovnováha sil přesunula od vnějšího vedení Hamásu k představitelům uvnitř Gazy. V té době Hamás přestál období slábnoucích zahraničních vztahů s dlouholetými partnery, včetně rozchodu se syrským Asadovým režimem a svržení vlády Muslimského bratrstva Muhammada Mursího v Egyptě. Během Sinvárova funkčního období také narůstal vliv dvou překrývajících se volebních obvodů Hamásu: Vězňů a vojenského křídla, k nimž Sinvár patřil.

V roce 2021 měli Palestinci volit nové zákonodárce a kandidátka Hamásu vynikala obrovským počtem radikálních militantních kandidátů. Patřili mezi ně členové Hamásu s vazbami na smrtící teroristické útoky a několik členů, kteří byli stejně jako Sinvár propuštěni z izraelských věznic na základě dohody Šalit. Program znovu zdůrazňuje, že neexistuje žádný rozdíl mezi politickými aktivitami skupiny a jejím vojenským křídlem. V nejvyšších řadách se objevili i někteří vůdci Hamásu ze staré gardy, včetně kandidáta číslo jedna Chalíla al-Hadži a Nazara Avadalláha, který se Sinvárovi postavil v nedávných stranických volbách. Přesto dvě třetiny kandidátů byly podle Al-Monitor mladší 40 let.

Hamás prokázal svou trvalou sílu v konkurenčním a často nelítostném institucionálním prostředí, včetně četných výzev pro jeho vládnutí ze strany Palestinské správy a násilných islamistických skupin, včetně PIJ a Islámského státu. Udržel si kontrolu a v případě potřeby se přizpůsobil, aby zůstal u moci. Například Hamás již dříve přijal křehký klid s Izraelem, i když neochotně, aby stabilizoval ekonomickou situaci v Gaze, a v březnu 2021 skupina poprvé jmenovala do svého politického byra ženu, Džamilu al-Šántí. Hamás se také pokouší rozšířit svou politickou stopu, když účastí ve studentských volbách proniká do bašt Fatáhu na Západním břehu.

Když Hamás v roce 2022 oslavil 35. narozeniny, bez ostychu zdůraznil to, co považuje za své nejobdivuhodnější rysy v pokračující snaze získat mezinárodní legitimitu. Upozornil na svou samozvanou demokratickou vládu, kterou údajně podporují obyvatelé Gazy, údajnou genderovou inkluzivitu a vícejazyčné poselství zaměřené na místní i mezinárodní publikum. Hamás doufal, že odvedením izraelské a mezinárodní pozornosti od svých násilných aktivit bude schopen zastřít své hlavní, násilné cíle. Navzdory změnám v rétorice Hamásu, jak zdůraznily události ze 7. října, zůstala tato skupina věrná svému původnímu cíli, kterým bylo zničení Izraele jakýmikoli nezbytnými prostředky a vytvoření palestinského státu na jeho místě, jehož vůdcem by byl on sám.

Závěry

Projekt vlády Hamásu v Gaze postavil tuto skupinu před kritickou ideologickou a taktickou krizi. Hamás byl nucen si vybrat mezi násilnými činy namířenými proti Izraeli a pokusem o efektivní vládu nad územím, které převzal silou zbraní. Po roce 2007 byl Hamás na krátkou dobu okolnostmi donucen pozastavit tempo operací odporu, po nichž je pojmenován a jimiž se definuje. Pro některé bylo zastavení násilí, jakkoli dočasné, známkou umírněnosti uvnitř Hamásu. Jiní očekávali, že Hamás bude kooptován každodenními povinnostmi vládnutí. Akce Hamásu, včetně jeho pokračující radikalizace a pašování zbraní do Gazy, však lépe vystihují skutečné záměry a dlouhodobou trajektorii hnutí. Jistěže, Hamás není monolitické hnutí. Ale jedinou konstantou mezi jeho různými proudy je jeho sebeidentifikace jako hnutí odporu odhodlaného zničit Izrael a vytvořit na jeho místě islamistický stát v celé oblasti, kterou považuje za historickou Palestinu.

Ohlédneme-li se zpět na projekt vlády Hamásu v Gaze, je jasné, že tato skupina zůstala odhodlaná zapojit se do teroristických aktivit a skutečně upřednostňovala militantnost před jinými aktivitami na úkor civilního obyvatelstva pásma Gazy. Hamás, který nebyl nikdy kooptován, investoval do úsilí vštěpovat obyvatelstvu svůj ideál násilného odporu proti Izraeli po celou dobu, kdy vládl v Gaze, a hrál dlouhou hru s ukolébáváním izraelských a západních vůdců, aby si mysleli, že by se dal odradit pravidelným schvalováním umírněnosti. Mezitím vybudoval tunely a zařízení na výrobu zbraní, vycvičil operativce a připravil se na den, kdy bude moci konečně jednat podle svého závazku zničit Izrael. Jak poznamenal člen politbyra Hamásu Chalil al-Hadža po útoku ze 7. října: "Cílem Hamásu není řídit Gazu a přivádět do ní vodu, elektřinu a podobně. Hamás, Kasám a hnutí odporu probudily svět z hlubokého spánku a ukázaly, že tato otázka musí zůstat na stole." Al-Hadža výstižně shrnul relativní váhu, kterou Hamás přikládá řešení potřeb Palestinců a boji proti Izraeli. S odkazem na útok ze 7. října vysvětlil: "Tato bitva nebyla proto, že bychom potřebovali palivo nebo dělníky. Neusilovala o zlepšení situace v Gaze. Tato bitva má zcela změnit situaci."

Útok Hamásu byl navržen tak, aby vyvolal "nepřiměřenou" reakci Izraele. Zatímco několik izraelských lídrů uvedlo, že deklarovaným válečným cílem je zničení Hamásu, taková operace nemůže být provedena pouze vojenskou silou. Zdá se, že ve válce jde spíše o ukončení projektu vlády Hamásu v Gaze. Co bude pro skupinu dál, do značné míry závisí na tom, jak se bude válka vyvíjet. Většina vedení Hamásu zůstává, Izraelci jsou v Gaze stále drženi jako rukojmí a rozsah izraelské reakce by mohl posloužit k radikalizaci nové generace. Jak řekl vůdce Hamásu Haníja ve dnech poté, co Izrael zahájil odvetné útoky na Gazu, které si vyžádaly tisíce mrtvých, "my jsme ti, kdo tuto krev potřebují, aby v nás probudila revolučního ducha, aby v nás probudila odhodlání, aby v nás probudila ducha výzvy a [postrčila] nás, abychom se pohnuli kupředu."

Otázkou zůstává, co bude s Hamásem dál. Zatímco skuteční stoupenci Hamásu budou útoky ze 7. října považovat za vítězství, mnozí v Gaze budou útoky považovat za zradu slibu Hamásu ohledně vládnutí.

