Gaza: Netanjahuovy dny jsou sečteny

24. 1. 2024

Moderátor, Channel 4 News, úterý 23. ledna 2023, 19 hodin: V Izraeli dnes probíhají pohřby 21 izraelských vojáků, kteří byli zabiti při jediném incidentu v Gaze. Jedná se o nejsmrtelnější den pro Izrael od zahájení pozemní invaze. Pro Palestince je každodenní počet mrtvých neúprosný, neboť podle oficiálních údajů bylo jen včera zabito téměř 200 lidí, včetně šesti osob v útulku provozovaném OSN, který se stal terčem útoku na jihu Gazy. A varování. V této reportáži našeho zahraničního zpravoadje Sekundera Kermaniho jsou znepokojivé záběry:















Reportér: Rakev zahalená do státní vlajky. Zoufalí příbuzní a přátelé se objímají. Včerejší smrt jednadvaceti vojáků, nejsmrtelnější jednotlivý incident pro Izrael od začátku války. Denně je v Gaze zabíjeno pětkrát až desetkrát více Palestinců, ale jsou to jejich vlastní ztráty, na které se Izraelci soustřeďují. Vojáci pokládali výbušniny k demolici obytných domů v Gaze poblíž hranic, když na ně pravděpodobně bojovníci Hamásu vystřelili a vyvolali tak obrovský výbuch. Hněv namířený proti izraelské vládě rostl, ale zdá se, že tato úmrtí měla alespoň prozatím sjednocující účinek. "Abychom nepřátelům ukázali, že jsme silní," říká otec tohoto mrtvého vojáka, "že se nezlomíme. Prosím, řekněte se mnou třikrát Lid Izraele žije."





Premiér Netanjahu čelil nespokojenosti i uvnitř svého válečného kabinetu kvůli tomu, že se nepodařilo zajistit propuštění zbývajících izraelských rukojmích. Dnes však byli všichni na stejné vlně.





"Zatímco skláníme hlavy na památku našich padlých, nepolevujeme ani na okamžik v úsilí o dosažení cíle, který nemá alternativu, dosažení úplného vítězství."









Reportér: A tak válka pokračuje. Nad městem Chán Júnis, posledním ohniskem zuřivého izraelského útoku, se vznáší černý dým. Zdejší nemocnice je přetížená.







V Gaze jich už funguje méně než polovina. Otec své dceři zakrývá oči, zatímco jí zdravotník zašívá rány. Je to vše, co může udělat, aby ji ochránil. Mnoho zdejšího personálu uprchlo, aby si zachránilo život, a není tu dostatek zdravotnického materiálu. Mluvili jsme s jedním lékařem, který právě opustil území.









"Jeden z příběhů, který mě nejvíce poznamenal a na který nikdy nezapomenu, je příběh holčičky jménem Miriam v nemocnici. Bylo jí 6-7 let, asi tak, část obličeje jí popálil nálet. Byla jí amputována pravá noha. Její sestra přišla o život. Její matka přišla o život. Dělal jsem obchůzku se sestrami a museli jsme Miriam vyměnit obvaz. A u takových věcí není klid. Takže jí bylo 6-7 let. Naprosto zoufalý psychický stav a já jí musel vyměnit obvaz a vyčistit ránu bez jakéhokoli umrtvení. Půl hodiny křičela, ječela, řvala, prala se. Totálně se nám snažila v tom zabránit. A po půl hodině pláče byla vyčerpaná a volala po mámě. Podívali jsme se na sebe. Její máma právě zemřela. Takže ji neměl kdo utěšit."









Reportér: Izraelská armáda dnes uvedla, že v Chán Júnisu objevila hlavní tunel Hamásu a základnu pro výrobu raket. Konec bojů se nezdál být v dohledné době poté, co skupina odmítla izraelskou nabídku na dvouměsíční příměří výměnou za rukojmí, Hamás požaduje úplné zastavení bojů, což Izrael odmítá.





Palestinci, z nichž mnozí uprchli na příkaz izraelské armády, nyní opět utíkají, ale smrt a zkáza jsou v Gaze všude.









Moderátor: Bývalý izraelský vyjednavač o rukojmích a mírový aktivista Geršon Baskin se ke mně nyní připojuje z Jeruzaléma Rád s vámi opět mluvím. Pro Palestince v Gaze je v současnosti každý den špatný. Pro Izrael byl však opravdu špatný tento den. Vyvíjí taková tragédie větší tlak na premiéra, aby se pokusil přijít s dohodou o propuštění rukojmích?





Geršon Baskin: Obávám se, že ne. Zatím ne. Existuje tlak na premiéra a na válečný kabinet, aby uzavřeli dohodu o rukojmích. Proto Izrael konečně inicioval dohodu a prostřednictvím Katařanů a Egypťanů něco navrhl Hamásu. Dvouměsíční příměří a propuštění všech rukojmích, ale to nestačí na to, co Hamás požaduje, tedy úplné zastavení, úplné stažení izraelských sil z Gazy a pak dohodu o propuštění všech palestinských vězňů výměnou za všechna izraelská rukojmí. Izraelská vláda není připravena takovou dohodu přijmout. Bude trvat déle, než vznikne tlak na vládu ze strany rodin a společnosti, aby se toho dosáhlo.





Moderátor: Ale protože taková dohoda by v podstatě znamenala ponechání vlády nad pásmem Gazy Hamásu, je to v rozporu se vším, co premiér říká. Takže k tomu nedojde. Představte si, že by k takové dohodě někdy došlo?





Geršon Baskin: No, musíte to chápat v kontextu toho, že dohoda je nutná k tomu, aby se rukojmí vrátili domů. Jiný způsob, jak rukojmí přivést domů, neexistuje. Izrael nebude mít vítězství, pokud se rukojmí nevrátí domů. A podívejme se realitě do očí. Nic nebrání Izraeli v obnovení války poté, co se rukojmí vrátí, jsem si jist, že Hamás poskytne Izraeli dostatek záminek k zahájení útoku, ať už to budou teroristické útoky Hamásu na Západním břehu Jordánu nebo ve východním Jeruzalémě, nebo z pásma Gazy. Nic také nebrání tomu, aby Izrael znovu uvěznil propuštěné vězně, kteří by mohli ohrozit bezpečnost Izraele nebo by se mohli vrátit k terorismu. Propuštěno bylo více než 700 palestinských vězňů, kteří si již odpykávali doživotní tresty za zabití Izraelců, včetně 130 teroristů Hamásu, kteří se 7. října dopustili v Izraeli zvěrstev.





Moderátor: Chtěl bych přejít k tomu argumentu o řešení dvou států. Netanjahu se jasně vyjádřil. "Nevěřím v řešení dvou států." Američané, Britové, prostě všichni ostatní stále chtějí dvoustátní řešení, když to Netanjahu odmítá přijmout, je to nyní v souladu s izraelským veřejným míněním?





Geršon Baskin: Myslím, že je velmi těžké nyní posuzovat izraelské veřejné mínění, protože jsme uprostřed války a všichni jsou velmi emotivní. Všichni jsou stále traumatizováni z toho, co se stalo 7. října. Skutečnost je taková, že to, co říkala Hillary Clintonová, že lidé v Izraeli a Palestině to musí chtít víc než my, už neplatí. Tato válka se přenesla do celého regionu. Může se ještě více rozšířit a představuje nebezpečí pro regionální a mezinárodní bezpečnost. Je načase, aby země jako Velká Británie, které již třicet let hovoří o řešení v podobě dvou států, vystoupily a uznaly stát Palestina, Spojené státy a další evropské země tak musí učinit také. Je třeba, aby došlo k odstranění veta Izraele v otázce palestinské státnosti. O tom by se nemělo vyjednávat. To by měla být hotová věca pak musí mezinárodní společenství spolupracovat s Izraelem a jeho sousedy, Palestinci, Egypťany, Jordánci, Emiráty, Bahrajnem, Maročany, Saúdy, všemi, aby vypracovali regionální architekturu pro bezpečnost a stabilitu, pro hospodářský rozvoj. Přiznejme si, že Izrael nebude mít bezpečnost, pokud Palestinci nebudou mít svobodu a důstojnost, a Palestinci nebudou mít svobodu a důstojnost, pokud Izrael nebude mít bezpečnost.





Moderátor: Jedno z možných řešení je, že budete mít další izraelské volby, kde si Izrael zvolí vůdce, který skutečně dokáže získat zemi pro takový druh řešení, který jste právě nastínil.







Geršon Baskin: Toho se dočkáme. Netanjahuovy dny jsou sečteny. Až tato válka skončí, bude se Netanjahu zodpovídat ze své odpovědnosti za to, že Izrael přivedl tam, kde je teď, k 7. řijnu. Sedmdesát, šedesát let okupace Izraele nad Palestinci s představou, že bychom za těchto okolností mohli skutečně žít v míru. To nám 7. října vybouchlo do tváře.

