Rakušan v putyce, Jurečka v ghettu a Stanjura v sudu

25. 1. 2024 / Petr Haraším

čas čtení 5 minut

Národní hrdina nejvyšší jakosti Z pečlivě zašifrovaného telefonu ministra vnitra, co mají děti na hraní, se tuhle tajně ozvalo: „Vítku, musíš, prostě musíš!“. Zmatený oslovený Rakušan podlehl tajemným svodům a nekompromisně vyrazil do boje s odporným nepřítelem. Po dvou a něco létech neoliberální vlády, která nás odborně zavedla na konce tabulek prosperity a životní úrovně, si s hrůzou uvědomil stav voličské přízně a stranického konta. Starostové situaci zhodnotili a řešení našli.





Ministr vnitra vyjel z hlavního města spanilou jízdou porazit temné síly na velmi zaostalém severovýchodě. V dobře vybrané putyce nízké cenové skupiny zkřížil meč pokroku s davem v trikotu rudé sborné pokleslé cenové hladiny. Celá povedená mediální taškařice dopadla nad očekávání marketingových „rozesíračů“ společnosti. Rakušan je prohlášen za národního hrdinu demokratické strany síly, jenž se bez cenzury a bez bázně hrdě postavil nevzdělaným východním kolaborantům.

Je v podstatě jedno, zda si i obsazení nálevny dojednali marketéři ze STAN předem, nebo zda se jednalo o akt spontánní, v tomto fakt nelze zde prohrát. Rakušan vyzval na páku celou proruskou slezskou temnou uhelnou krajinu a zvítězil. Aktuálně to vypadá, že sežere nějaké hlasy kolegů z vládní koalice namířené proti ruské agresi na Ukrajině a proti sociálně slabým. Vládní kolegové se však nesmí nechat takto veřejně zahanbit. Odít se musí do slušivých oblečků pro superhrdiny demokratické rodiny a chtě nechtě vyrazit do podobných kolaborantských a vlastizrádných semenišť naší republiky.

Očekávám tedy příjezd stranických delegací k nám do Dezolandie a Lůzostánu. Vidím ten ideový souboj v páté cenové dobře připravených disputujících v poloze mechanik, hodinář, zubař a superman či supermáňa. Nejen v Karviné, ale i v Havířově i v Orlové máme těchto komunikačně zdatných odborníků dost, s těmi si straničtí pohlaváři porozumí, jejich kecy a žvásty jsou na stejné mentální úrovni. Jen tu ochranku bych jako trochu nechal posílit a některým vybraným politikům bych podobnou cestu na podobná místa raději nedoporučil.

Možné cesty českou zemí

Jurečka by mohl zavítat do prosperujícího ostravského či ústeckého ghetta, kde by po tamních živořících občanech mohl chtít diskusi nad zhýralosti českého sociálního systému. A až by letěl oknem hubou napřed na drsnou dlažbu, mohl by si zapsat bankovní konta dotyčných zneuživatelů sociálních dávek a pohovořit o vhodnosti digitalizace.

Stanjura, odvážný to rek v oblečku nadutého elektrotechnika by zase mohl vyrazit třebas na jižní Moravu. Zapadnout do nějakého toho sklípku s kyselou vodou. O nutnosti zdanit tiché víno by směl pohovořit s tradičně ožralými moravskými zástupci místní kultury a tradic. Každý malý sklípek, aby byl státní rozpočet ozdravený, musí připlatit poctivé daně státu a něco poslat i kmotrovi Zajíčkovi v komoře. Snad mu bude v sudu dobře, sbohem bývalý ministře financí. Vinařská lůza a zpití moravští dezoláti se už na návštěvu svého hrdiny moc těší.

Vondra na rebelii za snížení rychlosti a za zákaz spalovacích motorů, případně i s Bendou na akci práv manželství pro všechny. Blažek na diskusi s lidmi, kteří kvůli brněnské bytové mafii nemají kde bydlet. Síkela a Pekarová na diskusi s důchodci, které by obdarovali svetry, separátním párkem a dobrou radou, že se málo snaží a že se neučili a nemakali. Bek, co ani nebek, má již určitě domluvenou parádu u kotlů školních jídelen, kde stranicky předvede, jak lze za 17 tisíc zvládnout celý měsíc. Hraba by měl zajít k rodinám studentů a vysvětlit jim pozitiva neomezeného nákupu zbraní, zvlášť těch dlouhých.

Ostatně každý ministr a výsostný politik každé z koaličních stran teď bude mít za stranickou povinnost a čest vstoupit do jámy lvové a tam hrdě čelit vládním skutkům.

Nažhavení a rozpálení komentátoři už napsali, že tihle karvinští jsou ta pravá lůza a pravý sbor dezolátů, kterým je potřeba po demokraticku zakroutit hladovými krky. Když se jim nepostavíme, tak nás Rusko sežere i se Slezskem, Moravou i Českem. Leccos může nevědomým pražským komentátorům naznačit a napovědět. Průměrná mzda je v Karviné a okolí něco pod 30 tisíc. Ceny stejné, kartel nezná bratra, lůzu ani dezoláta. A nájmy v Bakalových bytech jsou zde na severu věru dosti cenově mastné.





Haraším Petr Orlau

Pohledem nevidomého do putyk a náleven

