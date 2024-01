V Gaze bylo při izraelských úderech za posledních 24 hodin zabito 183 Palestinců

26. 1. 2024

- Podle nejnovějších údajů ministerstva zdravotnictví Gazy, které je řízeno Hamásem, bylo za posledních 24 hodin při izraelských úderech zabito 183 Palestinců a 377 jich bylo zraněno.



Podle tohoto prohlášení bylo od 7. října při izraelských úderech v Gaze zabito nejméně 26 083 Palestinců a 64 487 jich bylo zraněno.



Ministerstvo nerozlišuje mezi bojovníky a nebojovníky.



- Odstřelovači střílejí na lidi, kteří se snaží opustit nemocnici v Chán Júnisu, říká reportér Al-Džazíry



Podle reportéra Al-Džazíry odstřelovači v okolí nemocnice al-Amal v Chán Júnisu na jihu Gazy střílejí na lidi, kteří se snaží opustit budovy.



Novinář Hani Mahmoud uvedl, že nemocnice je v obklíčení armády. Píše:



"Tato nemocnice je v obležení již několik dní a nyní je zcela mimo provoz.



Co je však nyní opravdu šokující, je skutečnost, že se v okolí této nemocnice pohybují odstřelovači. V budovách nemocnice jsou ubytovány stovky vysídlených Palestinců. Když se pokusí budovy opustit, jsou zastřeleni."



Uvedl také, že bombardování pokračovalo i v noci na dnešek po celém městě, jehož malé uprchlické tábory a veřejná zařízení jsou "neúnavně terčem izraelského dělostřeleckého ostřelování". Mahmúd dodal, že došlo k leteckému útoku v okolí Násirovy nemocnice.





- Podle OSN klesl objem obchodní dopravy procházející Suezským průplavem za poslední dva měsíce po útocích jemenských Húsíů o více než 40 %.



Řekl to vedoucí Konference OSN o obchodu a rozvoji (UNCTAD) Jan Hoffman:



Jsme velmi znepokojeni tím, že útoky na lodní dopravu v Rudém moři zvyšují napětí v globálním obchodě a zhoršují [stávající] narušení obchodu v důsledku geopolitiky a změny klimatu.



Podle UNCTAD vedlo odklonění lodí z Rudého moře a jejich plavba místo toho kolem jihoafrického mysu Dobré naděje k 42% poklesu tranzitu Suezským průplavem v posledních dvou měsících, uvádí agentura France-Presse.



Húsíové tvrdí, že v rámci solidarity s Palestinci v Gaze se zaměřují na obchodní a vojenskou lodní dopravu v regionu, kterou považují za napojenou na Izrael, a nutí některé nákladní dopravce volit delší a dražší trasy, aby se vyhnuli útokům.



- Stranou od případu mezinárodního soudního dvora - Spojené státy a Irák sdělují, že zahájí jednání o budoucnosti amerických a dalších zahraničních jednotek v zemi.



Bagdád očekává, že rozhovory povedou k časovému plánu snížení přítomnosti vojáků, informuje agentura France-Presse.



Washington má v Iráku jednotky v rámci mezinárodní koalice proti skupině Islámský stát (IS), ale premiér země - jehož vláda se opírá o podporu stran spřízněných s Íránem - vyzval k odchodu koalice.



Rozhovory byly plánovány již několik měsíců a přicházejí v době zvýšeného napětí v Iráku a regionu, které souvisí s válkou mezi Izraelem a Hamásem, jež vyvolala nárůst útoků na americké a další koaliční síly.



V Iráku je rozmístěno zhruba 2 500 amerických vojáků a v Sýrii asi 900 vojáků v rámci koalice proti IS, která byla vytvořena v roce 2014 - v roce, kdy tato skupina ovládla přibližně třetinu Iráku.



Vysoce postavený představitel americké obrany uvedl, že nadcházející schůzky nebudou jednáním o stažení amerických sil z Iráku, ale že Washington "vidí potřebu přejít k normálnímu bilaterálnímu vztahu bezpečnostní spolupráce".



Washington provedl údery na skupiny podporované Íránem v reakci na nárůst útoků na koaliční jednotky, což vyvolalo odsouzení ze strany Bagdádu, přičemž premiér Mohamed Shia al-Sudani vyzval koalici ke stažení ze země.







- Americký ministr zahraničí Antony Blinken prohlásil, že vztahy USA s Jihoafrickou republikou neutrpí navzdory její žalobě genocidy proti Izraeli.

Hamás prohlašuje, že pokud mezinárodní soud vydá prozatímní rozhodnutí vyzývající k příměří v Gaze, bude se jím skupina řídit, pokud se jím bude řídit i Izrael











- Spojené státy a Velká Británie uvalí nové sankce na vůdce skupiny Húsíů napojené na Írán, které budou zahrnovat zmrazení majetku a zákaz cestování nejméně čtyř vysoce postavených osobností, informovala ve čtvrtek agentura Bloomberg News s odvoláním na osoby obeznámené s plánem. Sankce by se měly týkat také vysokých ministrů húsijské správy v Jemenu, přičemž oznámení se očekává již ve čtvrtek.

- Americký ministr zahraničí Antony Blinken ve čtvrtek znovu vyzval Izrael k ochraně civilistů po smrtícím útoku na úkryt OSN v Gaze, který přinesl vzácné odsouzení ze strany USA. "Znovu jsme to potvrdili s izraelskou vládou a chápu, že se, jak je to nutné a vhodné, tímto incidentem zabývají," řekl Blinken, aniž by uvedl, na jaké úrovni jednání proběhla.





- Izraelský krajně pravicový ministr financí Bezalel Smotrich ve čtvrtek obvinil Katar, klíčového prostředníka v úsilí o osvobození rukojmích, že je "do značné míry zodpovědný" za útok Hamásu ze 7. října. "Jedna věc je jasná: Katar se nebude ani trochu podílet na tom, co se stane v Gaze den po válce," řekl Smotrich. Jeho komentáře přišly poté, co byl izraelský premiér Benjamin Netanjahu tento týden zaznamenán, jak údajně říká rodinám rukojmích, že katarské zprostředkování je "problematické", pokud jde o řešení krize s rukojmími.





- Ve čtvrtek se v Izraeli rozezněl letecký poplach, což bylo poprvé za téměř čtyři dny, kdy byly zřejmě z pásma Gazy vypáleny projektily směrem k Izraeli, píše list Times of Israel. Sirény byly aktivovány v evakuované pohraniční obci Netiv Ha'asara, přičemž nebyly hlášeny žádné zprávy o zraněných nebo škodách.





- Húsíové v Jemenu by měli být britskou vládou označeni za teroristickou skupinu, řekl ve čtvrtek v parlamentu jeden z nejvyšších právníků. Nezávislý křížový poslanec lord Pannick tvrdil, že činy a ideologie této Íránem podporované skupiny opravňují k jejímu tzv. zakázání. Jeho připomínky zazněly poté, co Spojené království a USA tento týden provedly druhé kolo společných úderů na húsiovské cíle po pokračujících útocích na lodní dopravu v Rudém moři.

- Íránský prezident Ebrahim Raisi prohlásil, že konflikt v Gaze ukazuje, že OSN a další světové orgány ztratily svou účinnost, a vyzval muslimské země a další národy, aby se sjednotily pro nový "spravedlivý světový řád".









- Palestinská společnost Červeného půlměsíce převezla ve čtvrtek ráno do nemocnice několik zraněných poté, co izraelské síly zaútočily na obytný dům v Rafáhu na jihu Gazy. Při zásahu, který se odehrál za úsvitu ve čtvrti Tal as-Sultan, byl zabit nejméně jeden člověk, informovala Al-Džazíra.



- Smrtelná střelba na americko-palestinského teenagera Tawfica Abdela Jabbara při řízení pickupu na okupovaném Západním břehu Jordánu byla nevyprovokovaná, uvedl jediný spolujezdec a popsal zjevnou izraelskou palbu, která zasáhla zadní část vozidla, než se několikrát převrátilo na polní cestě.



- Dvaasedmdesátiletá Izraelka, kterou bojovníci Hamásu drželi v zajetí téměř 50 dní, řekla izraelskému televiznímu kanálu, že byla dlouho držena v temném a vlhkém tunelu, kde se setkala s vůdcem Hamásu Jahjou Sinwarem.



- V noci byly na okupovaném Západním břehu Jordánu hlášeny násilné střety při zásahu izraelských sil ve městě Jenin. Místní palestinská militantní skupina Brigády Jenin uvedla, že její muži se zapojili do ostré přestřelky s izraelskou armádou, informoval izraelský list Haaretz, zatímco Al-Džazíra napsala, že jeden Palestinec byl zatčen. Katarská televizní stanice rovněž citovala palestinskou tiskovou agenturu Wafa, která uvedla, že izraelské síly zničily pomníky mrtvých Palestinců a že ulice města byly rozryty izraelskými buldozery.



- Do náborového střediska v Indii se sjely tisíce Indů, kteří chtějí v Izraeli pracovat jako stavební dělníci a jsou ochotni riskovat odchod do země, která se zmítá v ničivé válce v Gaze.





- Podle údajů, které ve čtvrtek zveřejnila nezávislá veřejná organizace Unia, bojující proti diskriminaci, počet antisemitských činů zaznamenaných v Belgii od útoku Hamásu na Izrael, který vyvolal válku v Gaze, prudce vzrostl. Unia, která uvedla, že v období od 7. října do 7. prosince loňského roku obdržela 91 oznámení souvisejících s konfliktem mezi Izraelem a Gazou, zatímco za celý rok 2022 to bylo 57 oznámení.







Zdroj v angličtině ZDE



Mezinárodní soudní dvůr bude v pátek rozhodovat o tom, zda existuje dostatek důkazů o tom, že Izrael porušil nebo by mohl porušit úmluvu o genocidě, aby ho to opravňovalo k nařízení mimořádných opatření na ochranu civilistů.Blinken je na cestě po Africe, která nezahrnuje zastávku v Jihoafrické republice. Podle agentury France-Presse to ve čtvrtek řekl novinářům v Angole:Jistě, naše vztahy s Jihoafrickou republikou jsou životně důležité a jsou to velmi široké a hluboké vztahy, které zahrnují mnoho a mnoho otázek ...Když se neshodneme v jedné konkrétní záležitosti, neubírá to nic na důležité práci, kterou společně vykonáváme.Ministr zahraničí USA odmítl obvinění z genocidy vznesené Jihoafrickou republikou vůči Izraeli.Izrael vyjádřil nad žalobou rozhořčení a obvinil Jihoafrickou republiku, že fakticky vystupuje jako právní obhájce Hamásu.Vysoký představitel Hamásu Usáma Hamdán na tiskové konferenci v Bejrútu rovněž prohlásil, že Hamás propustí všechna izraelská rukojmí v Gaze, pokud Izrael propustí všechny palestinské vězně, uvádí agentura Reuters.Izrael požádal Mezinárodní soudní dvůr v Haagu, aby případ zcela zamítl. Mluvčí izraelské vlády ve čtvrtek uvedl, že očekávají, že nejvyšší soud OSN "tato falešná a účelová obvinění zamítne".sdělily ve čtvrtek agentuře Reuters tři zdroje obeznámené s touto záležitostí.William Burns a šéf izraelské zpravodajské služby Mossad David Barnea se tento víkend v Evropě setkají s katarským premiérem a ministrem zahraničí šejkem Mohammedem bin Abdulrahmanem Al Thanim, uvedl jeden z představitelů informovaných o schůzce.William Burns se na cestu vydá v nejbližších dnech, uvedly deníky The Washington Post a Axios, které místo jednání neuvedly, píše agentura France Presse.Americká zpravodajská služba i Bílý dům odmítly cestu potvrdit, ale mluvčí Bílého domu pro národní bezpečnost John Kirby připomněl, že Burns se již účastnil jednání o předchozí dohodě o rukojmích na konci listopadu a naznačil, že se podílí na úsilí o další dohodu.Nejvyšší soud OSN, který řeší spory mezi státy, ve středu uvedl, že své průlomové rozhodnutí vydá v pátek. Haagský orgán by mohl nařídit Izraeli, aby zastavil svou tříměsíční kampaň v pásmu Gazy, kterou 7. října vyvolal bezprecedentní útok Hamásu. Rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora jsou závazná a nelze se proti nim odvolat, ačkoli soud nemá pravomoc je vymáhat.Jihoafrická republika podala v prosinci u soudu žalobu proti Izraeli, v níž tvrdí, že ničivá ofenziva, při níž zahynulo 25 700 lidí, představuje státem vedenou genocidu a je v rozporu s úmluvou OSN o genocidě, která byla podepsána v roce 1948 jako reakce světa na holocaust.Úplné rozhodnutí bude pravděpodobně trvat roky a soud se v pátek zabýval pouze žádostí Jihoafrické republiky o mimořádná opatření na ochranu Palestinců před možným porušením úmluvy. Mezinárodní právní experti se domnívají, že prozatímní rozhodnutí proti Izraeli z tohoto týdne by mohlo posloužit jako záminka k uvalení sankcí.Právníci Jihoafrické republiky ve svých úvodních argumentech v Haagu tvrdili, že izraelská bombardovací kampaň znamenala "zničení palestinského života" a přivedla lidi na pokraj hladomoru.Izrael tato obvinění odmítl jako "hrubě zkreslená" a tvrdil, že má právo se bránit po útoku ze 7. října, při němž zahynulo 1 400 lidí, a že jeho ofenziva je zaměřena spíše proti Hamásu než proti palestinskému lidu jako celku.Vůdce skupiny dodal, že výsledky nejnovější eskalace ze strany USA a Velké Británie budou kontraproduktivní a neovlivní "naši vůli a odhodlání"."Zdravotní a humanitární situace v nemocnici je kvůli obléhání izraelskými okupačními silami mimořádně katastrofální," uvedlo ministerstvo zdravotnictví Gazy, které je řízeno Hamásem.poté, co uniklá nahrávka údajně zachytila, jak nazývá stát Perského zálivu "problematickým". Mluvčí katarského ministerstva zahraničí Majed al-Ansari uvedl, že "jsme údajnými výroky zděšeni".Uvedl, že "přetrvávající útoky na civilní objekty" jsou "naprosto nepřijatelné a musí okamžitě skončit". White rovněž uvedl, že při útoku na přístřešek Agentury OSN pro pomoc a práci v Gaze, kde jsou umístěny tisíce vysídlených osob, bylo zabito nejméně 12 osob a zraněno 75 osob, z nichž 15 je v kritickém stavu. White uvedl, že řada misí, které se měly dostat k mrtvým a zraněným, byla odmítnuta, aniž by přímo řekl, že pokusy byly blokovány Izraelem. Uvedl, že týmy OSN se na místo dostaly až večer. Izrael odmítl odpovědnost za útok, při němž dva tankové granáty zasáhly výcvikové středisko UNRWA.. Na videu, které bylo sdíleno na sociálních sítích, bylo vidět, jak se davy lidí strkají a spěchají, někteří s vozíky se zvířaty. Bylo vidět, že mnoho lidí nese při útěku pomoc.informuje Al-Džazíra. Podle ministerstva zdravotnictví Gazy řízeného Hamásem bylo při útoku na kruhovém objezdu v Kuvajtu zabito nejméně 20 lidí a 150 jich bylo zraněno. Mluvčí ministerstva zdravotnictví Ašraf al-Qudra uvedl, že byl proveden "masakr" na "hladových krcích". Oběti byly ošetřovány v nemocnici al-Šifa, které došel zdravotnický materiál a pracuje v ní jen několik lékařů, uvedl Qudra.a znovu vyzval OSN k "okamžitému humanitárnímu příměří". "Všichni v Gaze mají hlad," řekl.