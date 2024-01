Nezdá se vám to. V poslední době přibývá válek

Ano, děsivé scény z Gazy a Ukrajiny, nemluvě o méně medializovaných, ale stále smrtících konfliktech od Myanmaru přes Súdán až po Haiti, vykreslují obraz světa v plamenech. Ano, právě jsme zažili okamžik, kdy země s jadernými zbraněmi (Pákistán) byla zasažena raketovým útokem ze sousední země (Írán). Je ale také pravda, že mediální pokrytí smrtících globálních událostí může zastřít pozitivnější dlouhodobé globální trendy.

Až donedávna existovaly dobré argumenty, že právě takový trend prožíváme. Období od konce 2. světové války bylo označováno jako "dlouhý mír" pro historicky anomální absenci mezistátní války. A nebyla to jen šťastná náhoda – zhruba před deseti lety knihy jako The Better Angels of Our Nature (Lepší andělé naší přirozenosti) harvardského psychologa Stephena Pinkera a Winning the War on War (Jak vyhrát válku proti válce) odborníka na mezinárodní vztahy Joshuy Goldsteina tvrdily, že tradiční ozbrojený konflikt zastarává.

Pro Američany mohlo první dekádě 21. století dominovat útoky z 11. září 2001 a krvavé a kontroverzní války v Iráku a Afghánistánu, ale podle některých měřítek to bylo jedno z nejmírumilovnějších období v zaznamenané historii, s menším počtem zaznamenaných úmrtí na bojištích, než svět viděl za celé století. (Dokonce i americké ztráty ve válce s terorismem byly malé ve srovnání s nejhorší americkou historií – v Iráku a Afghánistánu bylo zabito něco málo přes 7 000 amerických vojáků dohromady, což je méně než polovina počtu zabitých v bitvě v Ardenách za 2. světové války.)

V následujícím desetiletí, z velké části kvůli zuřícímu konfliktu v Sýrii, se počet civilních a vojenských úmrtí ve státních konfliktech po celém světě vyšplhal z více než 25 000 v roce 2011 na necelých 116 000 v roce 2014, podle údajů Uppsala Conflict Data Program a Peace Research Institute v Oslu. To je však stále méně než v 70. a 80. letech 20. století, kdy globální úhrny často překračovaly 200 000 ročně, nemluvě o více než 400 000 úmrtích ročně na konci 40. let. Do roku 2020 se jejich počet snížil zpět pod 54 000.

Pokles počtu úmrtí byl však jen jedním z faktorů – zdálo se, že se na povaze války v éře po studené válce něco zásadního změnilo. Když už v posledních několika desetiletích došlo k válkám, téměř vždy se odehrávaly uvnitř států a účastnili se jich nestátní aktéři, jako jsou povstalecké skupiny nebo teroristické organizace. I když mohou být brutální – stačí se podívat na Sýrii nebo genocidu ve Rwandě, která stála životy asi 800 000 lidí – tyto konflikty obvykle nezahrnují dostatek lidí nebo palebné síly, aby způsobily oběti na úrovni mezistátních konfliktů, což znamená války mezi dvěma nebo více zeměmi.

Konflikty typu napoleonské a francouzské revoluční války na počátku 19. století (2,5 milionu mrtvých) nebo íránsko-irácké války v 80. letech (až 1 milion) se zdály nemyslitelné. A výjimky, jako bylo počáteční americké tažení proti iráckému režimu Saddáma Husajna v roce 2003 nebo ruská invaze do Gruzie v roce 2008, měly tendenci být krátké a poměrně jednostranné. Bylo snadné dívat se na trendy a myslet si, jak to dělali experti jako Pinker a Goldstein, že skutečně ničivá mezistátní válka je věcí minulosti – něčím příliš iracionálním, než aby se to dalo snášet v éře globalizace a vzájemného propojení.

V poslední době však obrázek vypadá méně slibně.

Data z Uppsaly ukazují dramatický nárůst počtu různých konfliktů po celém světě, počínaje rokem 2011 – rokem povstání arabského jara, které vedlo ke smrtícím konfliktům v Sýrii, Libyi a Jemenu.

Pak přišel rok 2022, který podle Uppsaly a PRIO zaznamenal více než 204 000 válečných úmrtí. To z něj udělalo nejsmrtelnější rok konfliktu od poloviny 80. let. Ruská invaze na Ukrajinu se dostala na titulní stránky novin: Byl to druh industrializovaného konfliktu mezi národními státy doplněný tankovými útoky, zákopovou válkou a dělostřeleckými souboji, jaký svět v tomto století viděl jen zřídka.

Ale nebyla to ani nejsmrtonosnější válka roku 2022. Této pochybné pocty se dostalo válce Etiopie se separatisty v regionu Tigraj, která během dvou let vedla k 300 000 až 600 000 úmrtím. Ačkoli Uppsala a PRIO ještě nezveřejnily čísla za rok 2023, je nepravděpodobné, že by se výhled zlepšil vzhledem k brutálním ztrátám v Gaze od 7. října a konfliktům jinde.

"V tuto chvíli si můžeme být jisti, že to není jen náhodné na základě čísel, která vidíme," řekl Voxu Magnus Öberg, ředitel programu Uppsala Conflict Data Program.

Naznačuje tedy nedávný vzestup válek – jak počet konfliktů, tak jejich letalita – že dlouhý mír skončil a že se válka vrací? A pokud ano, proč?

Problém je v tom, že pochopení toho, proč se svět zdá být stále násilnější, vyžaduje pochopení toho, proč se stával mírumilovnějším – a v tom panuje jen malá shoda. (Někteří učenci dokonce tvrdí, že konfliktů vůbec neubylo a že teze o dlouhém míru je založena na pečlivě vybraných datech.)

Existuje však řada věrohodných vysvětlení jak pro dřívější úpadek války, tak pro to, proč se tento úpadek může obracet.

Válka se nevyplácí

Jeden jednoduchý návrh pro dlouhý mír: Válka za to nestojí. Díky globálním dodavatelským řetězcům a rostoucí ekonomické propojenosti jsou veškeré přínosy války převáženy náklady na narušení. Nejznámějším vyjádřením této myšlenky takzvaného "kapitalistického míru" je "Teorie zlatých oblouků" sloupkaře New York Times Thomase Friedmana, která tvrdí, že "žádné dvě země, které mají McDonald's, proti sobě nikdy nevedly válku".

I když to dávalo jistý smysl, když ho Friedman v roce 1996 formuloval, od té doby bylo toto pravidlo mnohokrát porušeno – a nikdy jasněji než v případě ruské invaze na Ukrajinu, dvou zemí, které ano, obě měly McDonald's. Pokud by se ruský prezident Vladimir Putin v roce 2022 nerozhodl o invazi, není důvod si myslet, že by evropské země stále nenakupovaly ruský plyn za stejné nebo dokonce zvýšené sazby buď prostřednictvím rozsáhlé sítě plynovodů, které protínají samotnou Ukrajinu, nebo nově vybudovaného plynovodu Nord Stream. Válka přišla Rusko draho v oblasti obchodu, investic a promarnila příležitosti k hospodářskému rozvoji, nemluvě o životech více než 40 000 jeho vojáků.

Putinova ochota upřednostnit územní ambice a bezpečnostní zájmy (jak je vnímá) před kalkulacemi v dolarech a centech, je neúprosným varováním pro ty, kdo například naznačují, že nepostradatelná role Tchaj-wanu v globální výrobě polovodičů by se Číně příliš prodražila, než aby se pokusila o invazi. A globální finanční soustava nepůsobí jako odstrašující prostředek před válkou, ale stejně často se stává dalším fórem pro konflikty, v němž země využívají sankce, kontroly vývozu a další prostředky k tomu, aby si navzájem působily bolest – tato praxe je známá jako "vzájemná závislost jako zbraň".

Globální policajt je mimo mísu

Někteří učenci, zejména neokonzervativní spisovatel Robert Kagan, zdůrazňovali roli americké zahraniční politiky – a zejména americké vojenské síly – při prosazování "mezinárodního řádu založeného na pravidlech", který byl základem dlouhého míru. Argumentuje se, že rostoucí izolacionistické tendence v americké politice v posledních několika letech jsou především zodpovědné za rostoucí globální nestabilitu. Bývalý generální tajemník NATO Anders Fogh Rasmussen minulý týden formuloval verzi této kritiky, když řekl Politico, že "nedávné globální události v Tchajwanském průlivu, na Blízkém východě a na Ukrajině jsou výsledkem amerického váhání skutečně vést".

V americké politice na levici i na pravici skutečně roste ochota přehodnotit americké vojenské závazky po dvou desetiletích války proti teroru, jak je nejdramatičtěji vidět na kontroverzním stažení amerických jednotek z Afghánistánu, které začalo za bývalého prezidenta Donalda Trumpa a skončilo za prezidenta Joea Bidena. Přesto lze výhody toho, co bylo označováno jako Pax Americana, přeceňovat. Existují dobré argumenty, že americké intervence v Iráku a Libyi jsou příčinou nebo přinejmenším přispívajícím faktorem k pokračující nestabilitě na Blízkém východě a v severní Africe. A přes všechny řeči o úpadku USA a vzniku multipolárního světa jsou americké vojenské zdroje a jejich ústřední postavení v globální finanční soustavě stále většinou bezkonkurenční. Když rostly globální požadavky na vojenskou koalici, která by chránila lodě v Rudém moři před Húsii v Jemenu, nebylo příliš pochyb o tom, která země ji povede.

Je však pravda, že žijeme ve světě, kde je americká převaha stále více zpochybňována jaderně vyzbrojenými mocnostmi, jako jsou Rusko a Čína, která má dnes největší armádu na světě, pokud jde o lidskou sílu, a rychlým tempem se vyzbrojuje. Öberg z Uppsaly poznamenává, že výsledkem takového obnoveného období velmocenského soupeření je to, že "máme sklon vidět mnohem více válek by proxy".

Pak je tu role stále asertivnějších "středních mocností". Vezměme si skupiny "Osy odporu", které Írán používá k projekci moci na celém Blízkém východě, nebo zapojení Turecka do konfliktu v Libyi, nebo to, jak se Saúdská Arábie a Spojené arabské emiráty zapletly do konfliktu v Súdánu. To může zintenzivnit válku, protože vnější patroni udržují válčící strany na bojišti déle, což prodlužuje konflikty.

Eroze norem

Jedním jednoduchým, ale neintuitivním argumentem pro úpadek válek, nebo přinejmenším mezistátních válek, je, že válka je technicky vzato nezákonná. Charta OSN zakazuje "hrozbu silou nebo použití síly proti územní celistvosti nebo politické nezávislosti jakéhokoli státu". I když bylo toto pravidlo v letech od založení OSN často porušováno, je pravda, že dobyvačné války se staly mnohem vzácnějšími, než byly před rokem 1945. (Když Rusko v roce 2014 anektovalo Krym, tehdejší americký ministr zahraničí John Kerry obvinil zemi, že se chová "na způsob 19. století".)

Když země použijí sílu nebo vyhrožují použitím síly proti sobě navzájem, obvykle se alespoň slovně hlásí k mezinárodnímu právu, aby ospravedlnily své akce. Je výmluvné, že když Putin oznámil zahájení své "speciální vojenské operace" na Ukrajině, odvolal se na právo Charty OSN na "individuální nebo kolektivní sebeobranu" a tvrdil, že jedná na ochranu práv rusky mluvících lidí na východní Ukrajině. Jako precedens uvedl americké intervence v Iráku, Libyi a Sýrii.

To nebyla náhoda. Oona Hathawayová, profesorka mezinárodního práva na Yaleově univerzitě, řekla Voxu, že USA neúmyslně podkopaly řád založený na pravidlech, který pomáhaly budovat a chránit. "USA skutečně stály v čele průkopnické myšlenky, že státy mohou použít vojenskou sílu proti nestátním aktérům nacházejícím se na území jiných států, a to bez souhlasu státu," řekl Hathaway Voxu.

Dnes je těžké tomu uvěřit, ale bývaly doby, kdy senátor John McCain, který nebyl nikým považován za holubici, tvrdil, že pronásledování Usámy bin Ládina na pákistánském území by porušilo suverenitu této země. Dnes je myšlenka útoku na ozbrojenou skupinu na území jiné země víceméně normalizována, jak ukázala nedávná íránsko-pákistánská potyčka.

Jaderné noční můry

Existuje také ironický koncept "jaderného míru": Představa, že nebezpečí jaderné války je tak velké, že se hlavní mocnosti záměrně vyhýbají konfliktu, aby se vyhnuly katastrofě. Navzdory tomu, že jeho rétorika často zahrnovala jaderné zbraně, Putin se ve skutečnosti nepřiblížil k jejich nasazení na Ukrajině, ani nepoužil konvenční zbraně proti žádné z členských zemí NATO, které přímo dodávají zbraně na Ukrajinu. Putin ví, že tyto země jsou vázány smlouvou o vzájemné obraně s USA a spadají pod takzvaný "jaderný deštník". Když jednotky Číny a Indie – dvou jaderných států s moderní armádou – bojují o sporné území v Himálaji, záměrně tak činí spíše klacky a cihlami než zbraněmi, aby riziko eskalace bylo minimální.

Ukrajina ale také ukazuje, jak mohou jaderné zbraně konflikt umožnit. Skutečnost, že Putin ovládá největší jaderný arzenál na světě, je hlavním důvodem, proč si může být jistý, že jeho armáda nebude muset na bojišti čelit jednotkám USA a NATO. Bez tohoto arzenálu je rozumné se domnívat, že USA by mohly intervenovat přímo, aby ochránily ukrajinskou suverenitu před invazí, jako to udělaly v Kuvajtu v roce 1990. Dokonce i "bezletová zóna" na ochranu Ukrajiny uvalená NATO je považována za příliš nebezpečnou právě kvůli neznámému riziku, že jediný ruský válečný letoun sestřelený stíhačkami NATO by mohl vést k jadernému zničení.

Zároveň může jaderné odstrašování ztrácet na síle. Zkušenost Ukrajiny – vzdala se sovětských jaderných zbraní, které zůstaly na jejím území po získání nezávislosti, výměnou za bezpečnostní záruky od Ruska a USA – může přesvědčit další země, které čelí potenciálním hrozbám invaze, že si musí udržovat vlastní jaderný arzenál. Čína, která buduje svůj jaderný arzenál, se může brzy stát třetí zemí na světě s více než 1000 jadernými hlavicemi, což zkomplikuje modely odstrašování a ozbrojené kontroly z dob studené války, které předpokládaly pouze dvě jaderné supervelmoci. A ať už byl důvod jakýkoliv, Írán – který dosahuje nového pokroku ve svém vlastním jaderném programu – se nezdál být nijak zvlášť odrazen od zahájení raketového útoku na území jaderně vyzbrojeného Pákistánu počátkem tohoto měsíce.

Demokratizace destrukce

První pokus o smrtící útok dálkově řízeného bezpilotního letounu se odehrál v Afghánistánu v roce 2001, během prvních měsíců americké války proti terorismu. V následujících letech se bezpilotní letouny staly jedním z hlavních nástrojů amerického boje proti terorismu a symbolizovaly téměř všemocnou schopnost Spojených států útočit na cíle podle libosti, téměř kdekoli na světě, a to vše bez ohrožení jediného příslušníka své armády.

A válka dronů se od té doby stala globální. Studie New America z roku 2020 zjistila, že v tomto roce provedlo útoky dronů nejméně 10 zemí a 38 jich vlastnilo ozbrojené drony.

Arménsko-ázerbájdžánská válka a etiopská válka v Tigraji, které začaly v roce 2020, ukázaly, jak lze drony použít k ničivému účinku na konvenčním bojišti, na rozdíl od omezení použití na protiteroristické operace. A jak sofistikované drony dodávané USA, tak běžně dostupné modely upravené tak, aby pomáhaly se sledováním nebo shazováním výbušnin, byly hlavním faktorem války na Ukrajině pro obě strany.

Nejsou to jen národní státy, které toho využily. Militantní skupiny nasadily velké množství toho, co jeden americký vojenský velitel nazval "bezpilotními letouny Costco", aby zaútočily na americké základny v Iráku a Sýrii. Mexické drogové kartely také stále častěji používají bezpilotní letouny shazující bomby.

A drony nejsou jediným vojenským nástrojem, který, jak se zdá, se demokratizuje. Obranní analytici už léta debatují o tom, zda by čínská armáda byla schopna použít balistické rakety – které létají výše a rychleji než střely s plochou dráhou letu a je obtížnější je zničit – k napadení lodí v potenciální válce se Spojenými státy, což je něco, co se ve skutečnosti nikdy nestalo v bojovém prostředí. V prosinci se húsijští rebelové, kteří se zaměřili na lodní dopravu v Rudém moři, do toho pustili. Mexická vláda tento týden vyzvala k prošetření toho, jak se americké vojenské zbraně, včetně granátometů a raketometů, dostaly do rukou kartelů.

Sečteno a podtrženo, více aktérů – od malých, chudých zemí až po nestátní militantní skupiny – má nyní přístup k kapacitám, které byly kdysi vyhrazeny supervelmocím.

Kriminalita: Války pod povrchem

Jednou z kritik teze o úpadku válek je, že opomíjí velkou část světového ozbrojeného konfliktu, který je veden skupinami, které nenosí uniformy a nemají explicitně politickou agendu.

Například podpis mírové dohody mezi kolumbijskou vládou a levicovými povstalci FARC v roce 2016 ukončil více než půl století brutálních bojů a vyvolal několik vzrušených titulků, které vychvalovaly skutečnost, že na celé západní polokouli nyní neprobíhají žádné války jakéhokoli druhu. Naposledy spolu dvě země v regionu válčily v roce 1969 během krátké fotbalové války mezi Salvadorem a Hondurasem.

Podle Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu se z deseti zemí s nejvyšším počtem vražd na světě nachází osm v Latinské Americe nebo Karibiku. Zločinecké organizace a drogové kartely mohou představovat stejnou hrozbu pro politický řád jako kterákoli politicky motivovaná povstalecká skupina, jak se ukázalo počátkem tohoto měsíce v Ekvádoru, kde ozbrojené gangy zaútočily na klíčová místa po celé zemi. Chaos způsobený násilím gangů na Haiti se stal natolik hrozivým, že se pracuje na mírových silách organizovaných OSN. Válečná míra násilí je také jednou z hlavních příčin vysoké úrovně masové migrace v regionu.

Nic z toho není válkou v tradičním slova smyslu, ale není to ani mír.

Je válka zpátky?

Joshua Goldstein, autor knihy Winning the War on War (Jak vyhrát válku proti válce), řekl Voxu, že "se zjevně děje něco jiného, než co se dělo v éře po studené válce", ale varoval, že je příliš brzy na to, aby bylo možné říci, zda jde o "dlouhodobý nebo krátkodobý obrat".

Goldstein poukázal na to, že i když se na Ukrajině, v Gaze a jinde objevily nové konflikty, řada dlouhotrvajících válek také skončila. USA se v roce 2021 stáhly z Afghánistánu a ukončily tak dvacetiletou válku. Konflikt v Sýrii se změnil ze zuřícího pekla v nízký var, když režim Bašára Asada upevnil kontrolu nad většinou země a normalizoval vztahy s mnoha regionálními mocnostmi, které ještě před několika lety podporovaly ozbrojené snahy o jeho svržení. V posledních dvou letech bylo v Jemenu drženo neklidné příměří, což je vítaná úleva v konfliktu, který přímo zabil více než 150 000 lidí, stejně jako mnohem více kvůli nemocem a podvýživě, i když se teprve uvidí, jak dlouho to může trvat vzhledem k nedávným aktivitám Húsiů a mezinárodní koalici, která se shromáždila, aby je zastavila.

Žádný z výsledků těchto válek není pro Spojené státy – ani pro většinu lidí v těchto zemích, vzhledem k tomu, které skupiny a autoritáři skončili u moci – nijak zvlášť vítaný, ale ukazují, že zdánlivě neřešitelné konflikty mohou skončit, i když se objeví nové.

Je zjevně nerealistické myslet si, že válka jednoduše zmizí. Jakkoli jsou však globální titulky v posledních týdnech pochmurné, je také zavádějící předpokládat, že návrat ke globálnímu krveprolití minulosti je prostě nevyhnutelný.

