Bolsonaro prchá před policií na motorovém člunu

Komik Bill Maher se ve Spojených státech proslavil svým pořadem Politically Incorrect na počátku devadesátých let, kdy tento pojem ještě nebyl tak rozšířený jako v posledních letech. Nakonec byl vyhozen z televizní stanice ABC, kde se jeho pořad vysílal každý večer, za vtip o amerických vojácích ve válce v Iráku, když útoky na Světové obchodní centrum a Pentagon vytvořily v USA stalinistickou atmosféru a média se sjednotila ve prospěch přešlapů Bílého domu.

Ve svém posledním pořadu si Maher přál, aby Spojené státy byly jako Brazílie, která na rozdíl od Američanů stíhá každého ze spiklenců, kteří zničili budovy prezidenta, Senátu a Nejvyššího soudu, podněcované zběsilou a lživou rétorikou bývalého prezidenta Jaira Bolsonara. Komik a moderátor v pátek poukázal na to, že zatímco Donald Trump stále může znovu kandidovat, jeho tropický totem ztratil na 8 let politická práva.

Přestože je ve svých názorech liberální - podporuje potraty, volnou konzumaci marihuany a natočil film ( Religulous ) zesměšňující náboženství -, je Maher napadán radikální levicí za to, že se vyslovuje proti tomu, čemu se říká "woke", což je slovo, které používají krajně pravicoví populisté pejorativně, podobně jako se v Česku používají výrazy libtard nebo sluníčkář. Jedná se o identitářštější a dogmatičtější křídlo levice, které někdy hraničí s fašismem mravů, protože chce svůj městský a intelektualizovaný liberalismus vnutit univerzálně.

Bolsonaro během té "superlive" varoval, že nadcházející dny budou pro něj a pravici těžké, čímž dal další důkaz, že věděl, co se chystá.

Přestože předešlou noc až do půlnoci pořádali tzv. superlive na YouTube, kde exprezident spolu se svými syny Fláviem, Carlosem a Eduardem hovořil o obviněních, která proti nim byla dosud vznesena, o zatýkání spojenců, záhadně čtveřice v pět hodin padesát minut ráno opustila dům a odjela na motorovém člunu na moře. Když přijela policie, byl dům prázdný. Měli štěstí, nebo dostali tip?

Maher ještě netušil, že tento týden začne dalším krokem k potrestání všech nezákonných, autokratických činů připomínajících diktaturu, které podnikla vláda bývalého kapitána, jenž byl před pětatřiceti lety vyloučen z armády za to, že na protest proti nezvýšení platů důstojníků plánoval bombový útok ve vlastních kasárnách. V pondělí v šest hodin ráno vtrhla do domu Bolsonarovy rodiny na pláži (v Angra dos Reis nedaleko Ria de Janeira) federální policie, brazilská FBI.

Minulý týden prohledala policie dům bývalého Bolsonarova osobního strážce AlexandreaRamagema, kterého se Bolsonaro snažil jmenovat ředitelem federální policie, ale Nejvyšší soud mu v tom zabránil, Ramagem se poté stal ředitelem brazilské zpravodajské (čti špionážní) agentury Abin. Policie v jeho domě našla mnoho usvědčujících věcí, včetně notebooku patřícího tajné službě, který mu umožňoval přístup ke všemu, co se v agentuře dělo.

Bolsonara znal prakticky každý Brazilec, jenže negativně. Stal se nejčastějším terčem komediálních pořadů pro svůj hrubý styl a kontroverzní výroky, například že by raději měl syna grázla než homosexuála nebo že ženu je třeba čas od času zbít, aby si vážila svého manžela. Nebo že řešením, jak skoncovat s chudobou ve favelách, je vjet tam se samopaly a tanky a pozabíjet jich desetitisíce. Tyto výroky vyvolávaly smích a opovržení, dokud se Carluxovi orwellovsky nepodařilo převrátit obraz svého otce naruby a udělat z něj anti-Lulu, a tedy toho, kdo je proti všemu, co levice prosazuje.

Carluxo je otevřeně a nepokrytě zodpovědný za Bolsonarovo zvolení. Bývalý prezident se nikdy netajil tím, že ani neumí otevřít Twitter a že vše s jeho jménem na sociálních sítích je přímým dílem jeho syna 02 (Nula-dvě, jak mu říká). Carlosovi se podařilo svézt se na vlně revolty, která se zvedla v roce 2015, kdy vyšly najevo skandály kolem miliardářovy korupce za Lulovy vlády (2003-2010). Do té doby byl Lula natolik populární, že všichni další prezidentští kandidáti jeho vládu chválili a slibovali pokračování a rozšíření jeho programu. Na konci svého druhého funkčního období měl Lula 83procentní podporu.

Lula se nadále těšil masivní podpoře téměř poloviny obyvatelstva, a to i v době, kdy byl téměř dva roky vězněn na základě obvinění, která byla později zrušena z procesních důvodů (bez přihlédnutí k podstatě obvinění). Bolsonaro během své vlády ztratil podporu kvůli svým agresivním postojům, nehumánní politice, podezřelým akcím, popírání závažnosti pandemie koronaviru a odporu k očkování. V důsledku toho se misky vah opět přiklonily ve prospěch Luly, ale vždy s téměř polovinou obyvatelstva na druhé straně, což udržovalo polarizaci, která zničila rodiny a přátelství a také způsobila několik úmrtí v důsledku rvaček mezi lulisty a bolsonaristy.

Lula, který byl po desetiletí ikonou boje proti korupci, způsobil takové zklamání, že vše, co představoval, bylo vyhozeno do koše spolu s ním. Z 83 procent lidí, kteří ho podporovali, se asi 35 procent zklamaných přidalo k 17 procentům, která již byla proti bývalému odboráři, jenž byl jediným populárním vůdcem vzpoury proti vojenskému režimu (1964-1985). Tato migrace tvořila většinu, která v roce 2018 dovedla Bolsonara k vítězství.

Caluxova mašinérie falešných zpráv neboli fake news měla rozhodující vliv, protože se lidé přesvědčili o pravdivosti mnoha obvinění vznesených proti Lulovi, a od té doby byli ochotni věřit mnoha dalším obviněním, tentokrát již nepravdivým, která vyprodukoval a šířil tento systém vytvořený s otevřenou a deklarovanou pomocí Steva Bannona, který pomohl Trumpovi dostat se do Bílého domu.





Během Bolsonarovy vlády, jak se to stává ve všech mafiánských či diktátorských prostředích, upadlo v nemilost několik spojenců, kteří se stali nespokojenými při sebemenší kritice nebo projevu slabé loajality vůči kapitánovi. A jeden po druhém si nechali zničit život špionážní agenturou, Carlosem a jeho kabinetem nenávisti. Ze dne na den se jména, která se stala ikonami pravice, jako například soudce Sérgio Moro, který odsoudil Lulu na 12 let vězení a souhlasil s tím, že se stane Bolsonarovým ministrem spravedlnosti, stala vyvrheli pro tytéž lidi, kteří ho do té doby zbožňovali, jen proto, že si dovolil říct, že tehdejší prezident vznesl požadavky, kterým nemohl vyhovět, protože byly v rozporu s pravidly.





Moro byl nakonec vyhozen právě proto, že odmítl akceptovat tuto "tajnou" tajnou službu vytvořenou Carluxem.