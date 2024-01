Izraelské speciální jednotky převlečené za lékaře zabily v nemocnici na Západním břehu Jordánu tři muže: Jeden byl ochrnutý

31. 1. 2024

Izraelští protiterorističtí důstojníci vstoupili do nemocnice Ibn Sina v Dženinu v lékařských úborech a ženských šatech



Izraelské síly převlečené do lékařských úborů a ženských šatů zabily při tajné operaci v nemocnici v okupovaném městě Dženin na Západním břehu Jordánu tři muže, které označily za militanty.



Protiteroristická jednotka pohraniční policie a jednotka vnitřních bezpečnostních sil, známá jako Šin Bet, vstoupily v úterý brzy ráno do nemocnice Ibn Sina na okraji městského uprchlického tábora, ukázaly kamerové záznamy z následků operace.

Izraelští agenti se dostali do místnosti ve třetím patře a při útoku, který trval méně než 10 minut, zastřelily všechny tři muže do hlavy pomocí pistolí vybavených tlumiči, uvedla izraelská média.Jeden ze zaměstnanců, který útok viděl, řekl izraelskému deníku Haaretz, že do místnosti vstoupilo jen několik z asi 12 příslušníků speciálních jednotek, kteří hledané osoby zastřelili; ostatní se rozptýlili po nemocnici a hlavním vchodu, aby zabránili jakémukoli narušení jejich akce. Izraelská armáda neposkytla žádné podrobnosti o tom, jak byli tito tři lidé zabiti.



Izrael uvedl, že mrtvými muži byli Mohammad Džalamana, mluvčí vojenského křídla Hamásu, Basel Ghazawi z Islámského džihádu a jeho bratr Mohammed. Všichni tři údajně působili v zastřešující jednotce známé jako Jeninský prapor, nově zformované skupině, která v posledních dvou letech sváděla s izraelskými silami tvrdé boje při nájezdech v bezprávném městě.



Izraelské úřady uvedly, že se tito tři muži podíleli na plánování útoku podobného tomu, který 7. října podnikla palestinská militantní skupina Hamás a který podle izraelských údajů zabil 1 140 lidí a vyvolal poslední válku v Gaze, při níž podle ministerstva zdravotnictví na území kontrolovaném Hamásem zahynulo v pásmu 26 000 lidí. Přibližně 85 % z 2,3 milionu obyvatel Gazy muselo v důsledku hrozivé humanitární krize opustit své domovy.



Hamás se k Džalamanovi přihlásil jako ke svému členovi, zatímco palestinský Islámský džihád uvedl, že oba bratři byli součástí jeho buňky v Dženinu. Hamás ve svém prohlášení označil vraždy za "odporný zločin, který nezůstane bez odezvy". V prohlášení se uvádí, že: "Síly odporu, které přísahaly, že budou bojovat proti okupaci, dokud nebude vyhnána, se politiky vraždění nebojí."



Palestinské ministerstvo zdravotnictví útok odsoudilo. Představitelé nemocnice uvedli, že Basel Ghawazi byl léčen poté, co byl částečně ochrnutý při listopadovém izraelském náletu na hřbitov v Dženinu, při kterém zahynuli čtyři lidé, včetně patnáctiletého chlapce. Všechny osoby, které při tomto útoku zahynuly, palestinská média označila za příslušníky praporu Dženin.



Mluvčí nemocnice Tawfiq al-Shobaki uvedl, že během útoku nedošlo k žádné přestřelce, ale že Izraelci zaútočili na lékaře, zdravotní sestry a ochranku nemocnice. Na záběrech z bezpečnostních kamer je vidět, jak jeden z tajných agentů prohledává muže opřeného o zeď s rukama nad hlavou.



"To, co se stalo, je precedens," řekl. "Nikdy nedošlo k atentátu uvnitř nemocnice. Docházelo k zatýkání a napadení, ale ne k atentátu."



Desítky izraelských útoků na bojující nemocnice v pásmu Gazy byly odsouzeny jako porušení mezinárodního humanitárního práva. Izrael tvrdí, že Hamás využívá zdravotnická zařízení k úkrytu nebo k zahájení operací, což z nich činí legitimní cíle.



Izraelské obranné síly (IDF) nalezly v blízkosti nemocnic v Gaze podzemní tunely, ačkoli novináři a organizace na ochranu lidských práv nebyli schopni ověřit tvrzení, že zdravotnické budovy byly využívány jako úkryt pro hlavní velitelská a kontrolní centra Hamásu.



Nemocnice Ibn Sina na okraji chudého a dobře vyzbrojeného uprchlického tábora v Dženinu byla v uplynulém roce několikrát napadena nebo se stala terčem útoku izraelských sil, včetně třídenní operace loni v létě, která byla v té době největším zásahem IDF na okupovaném Západním břehu za posledních 20 let.



Od začátku války v Gaze se na Západním břehu Jordánu a ve sporném Jeruzalémě také obnovila vlna násilí: podle statistik palestinské samosprávy bylo zabito více než 380 Palestinců, většinou při protestech a armádních raziích, a 3 000 lidí bylo zatčeno.



Boje v Gaze trvají již pátý měsíc. Boje a bombardování nadále otřásají pobřežní exklávou, kde se Izrael nyní soustředí na jižní město Chán Júnis. Podle místního ministerstva zdravotnictví bylo přes noc zabito celkem 128 lidí.



Izraelské síly stále bojují s palestinskými ozbrojenci v rozlehlém městě Gaza, protože Hamás a další frakce působící v pásmu se přeskupují ve čtvrtích, které před několika měsíci obsadily IDF.





Rozhovory, jejichž cílem je zprostředkovat druhé příměří, vedené Katarem, Egyptem a USA, zahrnují návrhy na 30denní přerušení bojů a propuštění desítek izraelských rukojmích, kteří jsou stále drženi v Gaze, výměnou za Palestince držené v izraelských věznicích.







