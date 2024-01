Zuckerberg při slyšení v Senátu rodičům obětí sociálních médií: "Je mi líto všeho, čím jste prošli"

1. 2. 2024

Generální ředitelé společností Meta, X, TikTok, Snap a Discord byli vyslýcháni v Kongresu kvůli údajnému poškozování dětských uživatelů na jejich platformách





V ohromujícím okamžiku během slyšení v Kongresu kvůli poškozování dětí na internetu se generální ředitel společnosti Meta Mark Zuckerberg na půdě Senátu obrátil na rodiče obětí a omluvil se jim



"Je mi líto všeho, čím jste si všichni prošli," řekl Zuckerberg, zatímco rodiče drželi v rukou fotografie svých dětí, které zemřely po sexuálním zneužívání nebo týrání prostřednictvím sociálních médií. "Nikdo by neměl projít tím, čím si prošly vaše rodiny, a proto tolik investujeme a budeme i nadále vyvíjet úsilí v rámci celého odvětví, abychom zajistili, že si nikdo nebude muset projít tím, čím musely projít vaše rodiny." "Je mi líto všeho, čím jste si všichni prošli," řekl Zuckerberg, zatímco rodiče drželi v rukou fotografie svých dětí, které zemřely po sexuálním zneužívání nebo týrání prostřednictvím sociálních médií. "Nikdo by neměl projít tím, čím si prošly vaše rodiny, a proto tolik investujeme a budeme i nadále vyvíjet úsilí v rámci celého odvětví, abychom zajistili, že si nikdo nebude muset projít tím, čím musely projít vaše rodiny."





Generální ředitel společnosti Snap Inc Evan Spiegel vyjádřil podobnou soustrast rodičům, jejichž děti se prostřednictvím Snapchatu dostaly k nelegálním drogám. Rodiče více než 60 teenagerů podali koncem roku 2023 žalobu na společnost Snap za to, že údajně usnadnila jejich dětem získání drog, které byly použity při jejich předávkování.



"Je mi moc líto, že jsme těmto tragédiím nedokázali zabránit. Velmi tvrdě pracujeme na tom, abychom na naší platformě blokovali všechny vyhledávané výrazy související s drogami," uvedl Spiegel.



Zuckerberg a Spiegel byli mezi pěti vedoucími pracovníky, kteří byli ve středu vyslýcháni v Kongresu při slyšení nazvaném Big Tech and the Online Child Sexual Exploitation Crisis. Slyšení bylo svoláno s cílem "prozkoumat a prošetřit nákazu sexuálního vykořisťování dětí online", uvádí se v prohlášení justičního výboru amerického Senátu. Jednání se zúčastnili také výkonní ředitelé, včetně Lindy Yaccarino ze společnosti X (dříve Twitter), Shou Zi Chew ze společnosti TikTok a Jasona Citrona ze společnosti Discord.



Zuckerbergovo úvodní prohlášení možná popudilo ty, kterým nabídl olivovou ratolest. Na začátku slyšení Zuckerberg totiž řekl: "Dosavadní vědecké práce neprokázaly příčinnou souvislost mezi používáním sociálních médií a horším duševním zdravím mladých lidí." Senátor Josh Hawley ho za tento výrok později během slyšení pokáral.



Senát byl plný rodin dětí a obhájců, přičemž Lindsey Graham prohlásil: "Máme tu velké publikum, největší, jaké jsem v této místnosti viděl." Republikánský senátor z Jižní Karolíny obvinil firmy provozující sociální média, že "ničí životy a ohrožují samotnou demokracii".



"Vím, že jste to tak nemysleli, ale máte na rukou krev," řekl vedoucím pracovníkům.



Dick Durbin v úvodním projevu uvedl, že boj proti nebezpečí, kterému čelí děti na internetu, je jednou z jeho "hlavních priorit" ve funkci předsedy výboru a že sexuální zneužívání dětí na internetu je "v Americe krizí". Durbin řekl vedoucím pracovníkům, že jejich platformy sociálních médií a aplikací pro zasílání zpráv "poskytly predátorům nové mocné nástroje k sexuálnímu zneužívání dětí".



Vedoucí pracovníci, kteří vystoupili v Kongresu, opakovaně zdůrazňovali kontrolní mechanismy a nástroje, které zavedli za účelem řízení online zážitků dětí a zmírnění škod. Zuckerberg v připraveném projevu uvedl, že Meta za posledních osm let zavedla více než 30 takových nástrojů, včetně kontrol, které umožňují rodičům nastavit časové limity pro používání aplikací a sledovat, koho jejich děti sledují a s kým se stýkají online. Dodal, že Meta od roku 2016 vynaložila na bezpečnost a zabezpečení 20 miliard dolarů a zaměstnává přibližně 40 000 lidí, kteří se těmito problémy zabývají.



"Jsme odhodláni chránit mladé lidi před týráním v našich službách, ale je to trvalý problém," řekl. "Jakmile zlepšíme obranu v jedné oblasti, zločinci změní svou taktiku a my musíme přicházet s novými reakcemi."



Dvouleté vyšetřování deníku Guardian naznačilo, že Meta se snaží zabránit zločincům, aby její platformy využívali k nákupu a prodeji dětí za účelem sexu. Generální prokurátor Nového Mexika zažaloval počátkem prosince společnost Meta a uvedl, že společnost "umožnila dospělým vyhledávat nezletilé, posílat jim zprávy a připravovat je" na sexuální vykořisťování. Ze žaloby vyplynuly usvědčující interní dokumenty. Středeční slyšení se koná také v souvislosti s rostoucím počtem zpráv o negativních dopadech sociálních médií na duševní zdraví mladých lidí.







Členové Kongresu upozornili na možná legislativní řešení obav týkajících se dětí na internetu a opakovaně se ptali jednotlivých vedoucích pracovníků, zda podporují několik návrhů zákonů, které byly předloženy za účelem řešení těchto škod. Ústředním bodem slyšení byl zákon o bezpečnosti dětí na internetu - návrh zákona, který podpořila řada skupin na ochranu práv, ale který byl jinými skupinami kritizován kvůli vážným obavám o ochranu soukromí a cenzuru.



Společnost Snap Inc již dříve návrh zákona podpořila a generální ředitelka nynější firmy X Yaccarino ve středu poprvé uvedla, že jej podporuje i tato společnost. Na slyšení se společnost X stala také první velkou technologickou firmou, která podpořila zákon Stop CSAM Act, Durbinův návrh zákona, který podle některých skupin rovněž vyvolává obavy o občanská práva kvůli svému zaměření na šifrování. Vedoucí pracovníci společností Meta, Discord a TikTok odmítli zákony přímo podpořit, čímž vyvolali Grahamův hněv.







"Dospěl jsem k závěru, že nic z toho nepodpoříte," řekl. "Pokud čekáte na to, až tito lidé problém vyřeší, zemřeme na počkání."

Podrobnosti v angličtině ZDE

