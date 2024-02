Cílem EU je zahájit do tří týdnů námořní misi v Rudém moři, na ochranu lodí před útoky povstalců

2. 2. 2024

čas čtení 2 minuty

Evropská unie plánuje do tří týdnů zahájit námořní misi v Rudém moři, aby pomohla bránit nákladní lodě proti útokům húsijských rebelů v Jemenu, které brání obchodu a zvyšují ceny, řekl ve středu nejvyšší diplomat bloku.

Šéf zahraniční politiky EU Josep Borrell řekl, že chce, aby mise byla spuštěna do 17. února. Úředníci tvrdí, že sedm zemí EU je připraveno poskytnout lodě nebo letadla. Belgie se již zavázala vyslat fregatu. Očekává se, že Německo udělá totéž.

Minulý týden americké a britské síly bombardovaly několik cílů na osmi místech používaných Íránem podporovanými Húsii. Bylo to již podruhé, co oba spojenci provedli koordinované odvetné údery na kapacity rebelů odpalovat rakety.

Húsiové vedou od začátku války mezi Izraelem a Hamásem v říjnu vytrvalou kampaň bezpilotních a raketových útoků na obchodní lodě, ale Borrell trval na tom, že mise EU se nebude účastnit žádných vojenských útoků.

"To je účel: ochrana lodí. Zachycování útoků proti lodím. Neúčastnit se žádných akcí proti Húsiům. Pouze blokování útoků Húsiů," řekl Borrell novinářům před tím, než předsedal schůzce ministrů obrany EU v Bruselu.

Borrell uvedl, že podniky požadují opatření EU vzhledem k obchodním důsledkům nutnosti obchodních lodí objíždět Rudé moře na své cestě do Evropy a z Evropy.

"Mnoho evropských firem nás požádalo, abychom to udělali, protože jejich obchodní model hodně trpí kvůli vysokému nárůstu nákladů a nutnosti jet do Jižní Afriky," řekl s odkazem na alternativní trasu, kterou se komerční lodě vydávají. "Ovlivňuje to ceny, ovlivňuje to inflaci. Je tedy pro nás přirozenou snahou vyhnout se tomuto riziku."

