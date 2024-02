Proti umístění nového jaderného bloku byly zaslány rozklady

5. 2. 2024

Tisková zpráva Dětí Země ze dne 5. února 2024 Děti Země nejčastější namítají proti nesprávnému povolení kácení dřevin a proti uložení nové výsadby Ministerstvo průmyslu a obchodu sice na základě žádosti firmy Elektrárna Dukovany II, a. s., vydalo dne 30. října 2023 jedno územní rozhodnutí pro nový jaderný blok v Dukovanech a druhé pro nové silnice v jeho okolí, nicméně české a rakouské spolky proti nim loni v listopadu zaslaly rozklady. Děti Země pak 22. ledna 2024 oba své rozklady doplnily o důvody, v nichž žádají přezkumy závazných stanovisek a uložení dalších zmírňujících a kompenzačních podmínek. Obě území řízení probíhají zatím dva a půl roku.

„Rozklady proti oběma rozhodnutím s celkem dvaceti osmi výroky mají osmdesát šest bodů. Navrhujeme v nich uložit další podmínky ke zmírnění zásahů do významných krajinných prvků, do záboru půdy, do povrchových vod, do okraje lesa a na ochranu před nadlimitními intenzitami hluku, takže žádáme o přezkum mnoha závazných stanovisek,“ upřesňuje předseda Dětí Země Miroslav Patrik, který ještě doplňuje, že obou územních řízení se účastní i deset spolků, z nichž šest je z České republiky a čtyři z Rakouska.

Děti Země dále namítají, že závazná stanoviska o povolení kácení dřevin a o uložení náhradní výsadby nebyla vydána správně podle zákona o ochraně přírody a krajiny. Proto pokud už se bude opravdu kácet, tak aby to bylo co nejpozději a jen v mimovegetační období a také aby během péče o vysazené dřeviny byly uhynulé kusy nahrazeny novými. Další vadou je, že nedošlo k úplnému stanovení hodnoty dřevin a ekologické újmy.

„Souhrnně se má na území nového jaderného bloku a v trasách souvisejících silnic vykácet téměř dva tisíce osm set ekvivalent kusů stromů, ale nově se uložilo vysadit asi dvakrát méně kusů, přesněji řečeno téměř patnáct set ekvivalent kusů stromů. My ale žádáme vysadit aspoň dvakrát více kusů, než se jich má kácet,“ uvádí Patrik.

Děti Země se současně domnívají, že stavět další jaderný blok s kapacitou 1200 MW je zbytečné, neboť potřebný objem elektřiny kolem roku 2040 je možné mít i bez něho a také bez dalších uvažovaných tří bloků. Dokládá to například studie Energetická revoluce: Jak zajistit elektřinu, teplo a dopravu bez fosilních paliv.

Studii v říjnu 2021 zveřejnilo Hnutí DUHA a GREENPEACE, přičemž z ní vyplývá, že do konce roku 2030 je možné v ČR ukončit spalování uhlí a kolem roku 2050 lze dosáhnout nulových emisí skleníkových plynů, tzn. jak bez spalování uhlí, tak ropy a zemního plynu a také bez výstavby nového jaderného bloku v Dukovanech.

„Nový jaderný blok má podle vlády stát asi 160 miliard korun a má se stavět v letech 2029 až 2036. ale pokud by k výstavbě došlo, tak mohou být náklady i dvakrát vyšší a stavět se může i o polovinu déle,“ uzavírá Patrik.

1. Průběh dvou řízení o umístění stavby „Nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany“ a doprovodných dopravních komunikací, včetně povolení kácení dřevin (zatím 2,5 roku)





01.06.2021 = Elektrárna Dukovany II, a. s., zasílá žádost o vydání dvou územních rozhodnutí

30.07.2021 = MěÚ Třebíč oznamuje zahájení dvou územních řízení

27.08.2021 = KÚ v Jihlavě lhůtu pro vydání rozhodnutí prodlužuje (1)

13.09.2021 = Děti Země zasílají námitky o riziku tzv. systémové podjatosti MěÚ Třebíč a KÚ v Jihlavě

29.09.2021 = Děti Země zasílají vyjádření





18.11.2021 = Děti Země zasílají doplnění námitek o riziku tzv. systémové podjatosti MěÚ a KÚ v Jihlavě

29.11.2021 = KÚ v Jihlavě lhůtu pro vydání rozhodnutí prodlužuje do 01.06.2022 (2)

29.04.2022 = ministr Ivan Bartoš rozklad Dětí Země proti nepodjatosti ředitele KÚ v Jihlavě zamítá

11.05.2022 = Ministerstvo pro místní rozvoj odvolání Dětí Země proti nepodjatosti MěÚ Třebíč zamítá

27.05.2022 = KÚ v Jihlavě lhůtu pro vydání rozhodnutí prodlužuje do 01.12.2022 (3)





30.06.2022 = MěÚ Třebíč sděluje, že lze do 30 dní zaslat vyjádření k novým podkladům ve spise

29.07.2022 = Ministerstvo pro místní rozvoj odvolání Dětí Země proti nepodjatosti KÚ v Jihlavě zamítá

03.11.2022 = MěÚ Třebíč sděluje, že lze do 30 dní zaslat vyjádření k novým podkladům ve spise

16.11.2022 = KÚ v Jihlavě lhůtu pro vydání rozhodnutí prodlužuje do 01.03.2023 (4)

27.02.2023 = KÚ v Jihlavě lhůtu pro vydání rozhodnutí prodlužuje do 01.06.2023 (5)





22.05.2023 = KÚ v Jihlavě lhůtu pro vydání rozhodnutí prodlužuje do 01.11.2023 (6)

21.06.2023 = MěÚ Třebíč sděluje, že lze do 45 dní zaslat vyjádření k novým podkladům ve spise

30.10.2023 = Ministerstvo průmyslu a obchodu vydává územní rozhodnutí pro blok i s kácením (322 stran)

30.10.2023 = Ministerstvo průmyslu a obchodu vydává územní rozhodnutí pro silnice i s kácením (63 stran)

29.11.2023 = Děti Země zasílají dva blanketní rozklady

22.01.2024 = Děti Země zasílají dva blanketní rozklady doplněné o důvody









II. Průběh řízení o umístění záměru „V406/407 Kočín – Mírovka, nové vedení 400 kV“ délky 121,65 km, který má vést z Jihočeského kraje do Kraje Vysočina (zatím 8 let)





22.01.2016 = ČEPS, a. s., zasílá žádost o vydání územního rozhodnutí

29.01.2016 = Ministerstvo pro místní rozvoj řízení přerušuje (1)

23.09.2016 = Ministerstvo pro místní rozvoj řízení přerušuje (2)

16.11.2016 = Ministerstvo pro místní rozvoj řízení přerušuje (3)

03.01.2017 = Ministerstvo pro místní rozvoj řízení přerušuje (4)





30.06.2017 = Ministerstvo pro místní rozvoj řízení přerušuje (5)

12.09.2017 = ČEPS, a. s., doplňuje žádost

05.10.2017 = Ministerstvo pro místní rozvoj oznamuje zahájení řízení

16.11.2017 = Děti Země zasílají vyjádření

15.05.2018 = Ministerstvo pro místní rozvoj řízení přerušuje (6)





16.11.2020 = Ministerstvo pro místní rozvoj sděluje, že lze do 30 dní zaslat vyjádření k podkladům ve spise

03.02.2022 = Ministerstvo pro místní rozvoj vydává územní rozhodnutí

09.03.2022 = Děti Země zasílají blanketní rozklad

21.03.2022 = Děti Země zasílají blanketní rozklad doplněný o důvody

01.09.2023 = ministr Ivan Bartoš územní rozhodnutí ruší a řízení vrací zpět na Ministerstvo pro místní rozvoj





