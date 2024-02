Rusko: Překvapivá podpora pro protiputinovského kandidáta v prezidentských volbách. Zabijí ho?

8. 2. 2024

čas čtení 5 minut

Aktualizace: Boris Naděždin už byl oficiálně vyloučen z ruských prezidentských voleb. Odvolává se k Ústavnímu soudu.





Moderátorka, Channel 4 News, středa 7. února, 2023: Týdny ojí jeho příznivci fronty v mrazu a sněhu. Tisíce a tisíce Rusů se registrovaly, aby podpořily jeho nepravděpodobnou prezidentskou kandidaturu. V Moskvě tak musela přibýt nečekaná další registrační centra. Tohle je muž, který by podle nich měl být prezidentem Boris Naděždin, šedesátiletý politický veterán a kytarista s citem pro sociální média.



Ale hlavně pacifista, který je proti válce Kremlu na Ukrajině a nebojí se to říct. Minulý měsíc navštívil manželky ruských vojáků a novinářům řekl, že chce, aby země zastavila takzvanou speciální vojenskou operaci. Jeho prezidentské klání však může skončit dříve, než skutečně začne. Minulý týden předložil více než 100 000 podpisů potřebných ke kandidatuře, ale ruská ústřední volební komise tvrdí, že v jeho registracích našla nesrovnalosti, a hrozí, že ho diskvalifikuje.





Moderátorka:Kandidatura proti Vladimiru Putinovi často končí špatně pro ty, kdo se o ni pokusili. V lepším případě jsou kritici diskvalifikováni, v horším zavražděni. Jen za posledních deset let byli vysoce postavení oponenti Boris Němcov zastřelen, Vladimir Kara-Murza otráven a uvězněn, stejně jako Alexej Navalnyj. Pan Naděždin pečlivě volí slova, aby zůstal v soutěži a vyhnul se vězení nebo něčemu horšímu. Jeho ve čtvrtek zjistí, zda může kandidovat.











Hovořiíla jsem přímo se samotným Borisem Naděždinem a začala jsem otázkou, zda se jeho rostoucí popularita stala pro Kreml problematickou.



Moderátorka: Takže budete vyřazen. Je to tak nevyhnutelné?







Boris Naděždin: Ano, ano.



Boris Naděždin: Ano, naprosto. Jsem velmi opatrný a mám dva velmi silné rozdíly například od Alexeje Navalného. Zaprvé. Osobně znám hlavní postavy ruské politiky. Kdysi y jsem pil čaj s panem Putinem, s panem Kirijenkem a některými úředníky. Samozřejmě to bylo před mnoha a mnoha lety a zadruhé: Nikdy jsem pana Putina osobně nekritizoval, nikdy, protože jsem si jistý, že to není dobrý nápad. Kritizuji jeho politiku, kritizuji jeho rozhodnutí, ale ne jeho samotného.





Moderátorka: Chtěla jsem se vás zeptat, Vladimir Putin by teoreticky mohl být prezidentem dalších 12 let. Co by to podle vás znamenalo pro vaši zemi?

Boris Naděždin: To máte pravdu. Jsem si jist, že se lidé opravdu podepisovali ne pro mě, Podepisovali se za budoucnost svých dětí. A jejich dětí. Samozřejmě. A věřím, že v Rusku uvidíme cestu ke svobodě. Cesta ke svobodě a cesta k míru všech velkých národů, jako je např. Británie, například, nebyla příliš přímá. My jsme na samém začátku této cesty, ale jsem si naprosto jistý, že budeme. Touto cestou tou cestou půjdeme.







Řekl bych, že ano. Já díky té velké podpoře jsem se setkal s velkými problémy při registraci v Ústřední volební komisi, protože kdyby moje skutečná podpora byla 1 % nebo 2 %, tak nebudu mít s registrací problém. Ale když jsem. se stal v Rusku velmi populární, úroveň podpory mi roste o. 5 % každý týden. Každý týden stoupáme o 5 %. A teď máme, myslím, 15 nebo 20 % v této situaci. Zítra budeme mít velký problém s registrací.Úředníci říkají, že nacházejí nejrůznější chyby ve vašich podpisech na podporu. Takže očekáváte, že vám bude zakázán přístup?Máme tu opravdu velmi podivný systém. Upřímně řečeno, velmi podivný systém. Pokud by shledali jen pět procent podpisů problematickými, nemůžu být zaregistrován.Tak v tom případě, jaký smysl má to, že jste kandidoval? Účastníte se svým způsobem jen iluze demokracie a pravda je taková? Chci říct, že Putin je možná mocnější, než kdy byl.Samozřejmě, v Rusku bohužel nemáme spravedlivé a svobodné volby. Chápu to, ale nevidím jinou dobrou cestu, jak změnit zemi. Nevidím žádný jiný dobrý způsob. Všechny způsoby, jako vzpoura, revoluce, majdan, atd. atd. to je velmi špatné. Takže pokud mě zítra vyloučí z volebního baletu, půjdu k ruskému Nejvyššímu soudu, pak k Ústavnímu.Takže budete bojovat.Samozřejmě, samozřejmě.Ale nemáte strach, protože jste viděl, co se děje s odpůrci prezidenta?Už dvacet let jsem v opozici a pořád jsem na živu. Pořád jsem na svobodě. A předpokládám, že je to díky mému je to díky mému stylu politiky. Vždy jsem kandidoval naprosto v souladu s ruskou ústavou v naprostém souladu s ruskými zákony.Jste velmi opatrný.Nevěřím, že prezident Putin bude v úřadu šest let. To si nemyslím.Proč ne? No, za předpokladu, že nevyhrajete, co jiného by se stalo?Protože vidím emoce, vidím postoje lidí v Rusku, to chápání se dramaticky mění.Nakonec, a k tomu se vztahuje vaše příjmení Naděždin, to jméno má kořeny ve slově naděje. Jak moc tedy můžete doufat v budoucnost své země vzhledem ke všemu, co se teď děje?Tak v to doufejme. Boris Naděždin. Moc vám děkuji za rozhovor.