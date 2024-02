Krize na Blízkém východě: USA vzkazují Izraeli, že nepodpoří ofenzívu v Rafáhu, protože by to byla katastrofa

9. 2. 2024

Zatímco Izrael dále vraždí civilisty a bombarduje mateřské školy, nyní už i proti vůli USA, česká ministryně obrany Černochová se odjela do Izraele bratřit s vrahem. Česko se mezinárodně diskredituje.



Moc se to tu nenosí, ale výzva Šabatové, Halíka a spol. je důležitý apel. České prostředí, i politické, razí vůči Izraeli škodlivě nekritickou linku. Jenže kdo má Izrael rád, tak chce, aby nechyboval a nezničil si jméno jen proto, že si zločinec Netanjahu chce zachránit kůži. — Petr Němec (@SemSuchar) February 8, 2024 Výzva ke změně postoje české vlády ke krizi na Blízkém východě

Nejméně devět lidí, včetně dětí a žen, bylo zabito při izraelských náletech v noci na pátek v centrální oblasti pásma Gazy a v jižním městě Rafáh na hranici s Egyptem, uvedli svědci a zástupci nemocnic pro agenturu Associated Press.

AP uvádí, že údery zasáhly obytnou budovu v Rafáhu a mateřskou školu přeměněnou na útulek pro vysídlené osoby v centrálním městě Zuwaida. Mrtví a zranění byli převezeni do nedalekých nemocnic, kde těla viděli novináři agentury AP.

Noční nálety přišly několik hodin poté, co americký prezident Joe Biden ve čtvrtek prohlásil, že považuje izraelské vedení války za "přehnané". Americký ministr zahraničí Antony Blinken ve čtvrtek opustil Izrael, protože mezi oběma blízkými spojenci narůstají rozpory ohledně dalšího postupu.



Více než polovina z 2,3 milionu obyvatel Gazy byla izraelskou vojenskou ofenzívou vyhnána k hranicím s Egyptem. Mnoho lidí, kteří nemohou palestinské území opustit, žije v provizorních stanových táborech nebo v přeplněných přístřešcích spravovaných OSN a uvádí se, že čtvrtina obyvatelstva hladoví.



Počet palestinských obětí války přesáhl 27 840 osob, uvedlo ministerstvo zdravotnictví v Gaze, které řídí Hamás.

The Israeli Defence Forces are reportedly destroying all buildings in the #Gaza Strip within a km of the Israel-Gaza fence.



Extensive destruction of property, not justified by military necessity and carried out unlawfully & wantonly, amounts to a war crime - @volker_turk — UN Human Rights (@UNHumanRights) February 8, 2024



. Mnoho lidí, kteří nemohou palestinské území opustit, žije v provizorních stanových táborech nebo v přeplněných přístřešcích spravovaných OSN a uvádí se, že čtvrtina obyvatelstva hladoví.

- Palestinský prezident obvinil Izrael ze snahy vyhnat Palestince z jejich země



Šéf palestinské samosprávy ve svém prohlášení uvedl, že cílem izraelské vojenské eskalace v Rafáhu je vytlačit Palestince z jejich země, informovala agentura Reuters.



Úřad palestinského prezidenta Mahmúda Abbáse v pátek uvedl, že činí izraelskou a americkou vládu odpovědnými za případné dopady očekávané invaze.



Abbásův úřad rovněž uvedl, že očekávaná vojenská operace ohrozí "mír a bezpečnost v regionu".



Palestinské předsednictví varovalo Radu bezpečnosti OSN před dopady izraelských akcí, neboť "[Izrael] tímto krokem ohrožuje bezpečnost a mír v regionu i ve světě. Překračuje všechny červené linie," uvedl Abbásův úřad v prohlášení.



- Mluvčí OSN v pátek uvedl, že civilisté v Rafáhu by měli být chráněni před jakoukoli vojenskou operací, ale dodal, že OSN nepodporuje žádné nucené vysídlování, informovala agentura Reuters.



Mluvčí OSN Stephane Dujarric se takto vyjádřil poté, co Izrael nařídil své armádě připravit plán evakuace z Rafáhu před očekávanou invazí do města.



- Palestinský prezident Mahmúd Abbás dodal, že očekávaná izraelská invaze do Rafáhu "uvrhne region do nekonečných válek", uvedla Al-Džazíra.



V rámci pátečního prohlášení Abbás vyzval Izrael a Spojené státy, aby nesly odpovědnost za vytvoření další "Nakby", masového vysídlení Palestinců během arabsko-izraelské války v roce 1948.









- Norsko letos poskytne agentuře OSN pro palestinské uprchlíky (UNRWA) 26 milionů dolarů a v pátek, několik dní poté, co agentura varovala, že by mohla do konce měsíce ukončit veškerou činnost, by mohlo tuto částku navýšit.



Řada zemí včetně Spojených států, Německa a Velké Británie pozastavila financování této humanitární agentury poté, co Izrael minulý měsíc obvinil některé zaměstnance UNRWA z účasti na útocích Hamásu v jižním Izraeli.



Norsko, hlavní dárce UNRWA, své financování zachovává, uvedla agentura Reuters.



UNRWA 1. února uvedla, že pokud její financování zůstane pozastaveno, mohla by být nucena do konce února ukončit své operace na Blízkém východě, a to nejen v Gaze.



- Netanjahu prohlásil, že v Rafáhu je nutná "masivní operace", a požádal bezpečnostní činitele, aby předložili plán evakuace oblasti



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu prohlásil, že nařídil armádě, aby připravila plán evakuace obyvatel Rafahu před očekávanou izraelskou invazí do města na jihu Gazy, informuje agentura Associated Press (AP).



Netanjahu to oznámil v pátek po mezinárodní kritice izraelského plánu na invazi do přeplněného města na hranici s Egyptem.



Izrael tvrdí, že Rafáh je poslední zbývající baštou Hamásu a že potřebuje vyslat vojáky, aby dokončil svůj válečný plán proti této islámské militantní skupině. Odhaduje se však, že se do města natěsnalo 1,5 milionu Palestinců, kteří utekli před boji v jiných částech Gazy.



Netanjahu uvedl, že v Rafáhu je zapotřebí "masivní operace". Uvedl, že požádal bezpečnostní činitele, aby předložili "dvojí plán", který by zahrnoval evakuaci civilistů a vojenskou operaci s cílem "zhroutit" zbývající jednotky militantů Hamásu.



Již dříve v pátek Izrael bombardoval cíle v Rafáhu. K útoku došlo několik hodin poté, co představitelé Bidenovy administrativy a humanitárních organizací varovali Izrael před rozšířením pozemní ofenzívy v Gaze na město, kde našla útočiště více než polovina z 2,3 milionu obyvatel tohoto území.



Letecké údery přes noc a v pátek zasáhly dvě obytné budovy v Rafáhu, zatímco další dvě místa byla bombardována v centru Gazy, včetně jednoho, které poškodilo mateřskou školu přeměněnou na útulek pro vysídlené Palestince. Podle novinářů agentury AP, kteří viděli těla přivážená do nemocnic, bylo zabito 22 lidí.



Vyjádřené záměry Izraele rozšířit svou pozemní ofenzívu na Rafáh vyvolaly také neobvyklou veřejnou reakci ve Washingtonu.



"Zatím jsme neviděli žádný důkaz o vážném plánování takové operace," uvedl ve čtvrtek mluvčí ministerstva zahraničí Vedant Patel. Přistoupit k takové ofenzívě nyní, "bez plánování a s malým rozmyslem v oblasti, kde se ukrývá milion lidí, by byla katastrofa".



John Kirby, mluvčí Rady národní bezpečnosti, uvedl, že izraelská pozemní ofenziva v Rafáhu "není něco, co bychom podporovali".



Tyto výroky signalizovaly prohlubující se neshody mezi USA a Netanjahuem, který tento týden prosazoval poselství o "totálním vítězství" ve válce, a to v době, kdy byl v Izraeli americký ministr zahraničí Antony Blinken, aby prosadil dohodu o příměří výměnou za propuštění desítek rukojmích držených Hamásem.







- Skupiny poskytující pomoc varují před "krvavou lázní" v Rafáhu, pokud Izrael postoupí vpřed



Jakýkoli izraelský vojenský postup do oblasti Rafáhu na jihu Gazy by mohl způsobit hromadné úmrtí více než milionu Palestinců, kteří jsou zde uvězněni, a humanitární pomoc by byla ohrožena, uvedli v pátek humanitární pracovníci, informuje agentura Reuters.



Izrael pohrozil, že postoupí z Chán Júnisu, hlavního města na jihu Gazy, do Rafáhu, kde se počet obyvatel zvýšil pětinásobně, protože lidé utíkají před bombardováním, často na základě příkazu k evakuaci, od doby, kdy Izrael zahájil útok na vládnoucí hnutí Hamás v Gaze.



"V obřím uprchlickém táboře nelze připustit válku," řekl Jan Egeland, generální tajemník Norské rady pro uprchlíky, a varoval před "krvavou lázní", pokud se izraelské operace rozšíří.





Na kousku země, který je sevřen egyptským a izraelským hraničním plotem, Středozemním mořem a izraelskými silami, se nyní tísní v přeplněných přístřešcích nebo na ulici asi 1,5 milionu lidí.



- Podle agentury Reuters lékař, který minulý týden opustil Gazu, popsal Rafáh jako "uzavřené vězení" s fekáliemi tekoucími ulicemi tak přeplněnými, že tam sotva zbývá místo pro průjezd vozidel zdravotníků. "Kdyby se v Rafáhu použily stejné bomby jako v Chán Júnisu, znamenalo by to přinejmenším zdvojnásobení nebo ztrojnásobení počtu obětí, protože je tak hustě osídlen," řekl doktor Santosh Kumar.



Humanitární agentury tvrdí, že nemohou přesunout lidi do bezpečnějších oblastí, protože izraelské jednotky jsou rozmístěny na severu, a že pomoc, která je do enklávy povolena, zdaleka nestačí.



"Všechny naše přístřešky jsou přeplněné a nemohou pojmout další lidi," řekla Juliette Touma, mluvčí agentury OSN pro palestinské uprchlíky (UNRWA).





Tisková agentura Agence France-Presse (AFP) má podrobnější informace o zprávách, že izraelské síly v pátek provedly razii v nemocnici al-Amal ve městě Chán Júnis na jihu Gazy.



"Okupační (izraelské) síly vtrhly do nemocnice al-Amal a začaly ji prohledávat. Zjišťujeme, že je obtížné komunikovat s našimi posádkami uvnitř nemocnice," uvádí se v prohlášení Palestinské společnosti Červeného půlměsíce (PRCS).



Izraelská armáda na dotaz agentury AFP ohledně vstupu vojáků do nemocnice bezprostředně nereagovala.



Nemocnice al-Amal, kterou provozuje PRCS, se ocitla v ostrých bojích mezi izraelskými silami a bojovníky Hamásu, přičemž Červený půlměsíc hlásil, že v okolí nemocnice ve čtvrtek pokračovalo "intenzivní dělostřelecké ostřelování a silná palba".



Zdravotnická organizace v posledních dnech opakovaně žádala o zásobování a ochranu a hlásila vážný nedostatek kyslíku, léků a pohonných hmot pro napájení nemocnice.



Začátkem tohoto týdne PRCS uvedla, že přibližně 8 000 lidí, kteří hledali útočiště v nemocnici al-Amal a v jejím nedalekém sídle v Chán Júnisu, bylo evakuováno. Na videu, které organizace zveřejnila, je vidět, jak zdravotník veze na nemocničním lůžku starší ženu zničenou ulicí.



Po evakuaci zůstalo asi 40 vysídlených osob, 80 pacientů a 100 zaměstnanců, uvedla v pondělí organizace PRCS.



Nemocnicím je podle válečných zákonů poskytována zvláštní ochrana, ale v posledních čtyřech měsících byly v Gaze opakovaně zasaženy.



Na palestinském území nezůstala žádná plně funkční nemocnice, uvedla ve středu OSN, přičemž jen něco málo přes třetinu z nich pracuje s omezenou kapacitou. Zdravotnická zařízení jsou zahlcena rozsahem obětí, během války v Gaze bylo zraněno více než 67 000 lidí.





Od 7. října bylo v Gaze zabito 340 zdravotníků, uvedlo ministerstvo zdravotnictví



Ašraf al-Qudra, mluvčí ministerstva zdravotnictví Gazy, které řídí Hamás, uvedl, že izraelské síly od 7. října zabily 340 zdravotníků a 99 jich zatkly.



Za stejné období bylo zničeno nejméně 123 sanitních vozů, uvádí Al-Džazíra.





- PRCS sděluje, že izraelské síly provádějí razie v nemocnici al-Amal v Chán Júnisu.



Palestinská společnost Červeného půlměsíce (PRCS) zveřejnila na Twittery během poslední hodiny zprávu, že okupační síly provádějí razie v nemocnici PRCS al-Amal v Chán Júnisu.





- Několik arabských ministrů zahraničí diskutovalo o izraelsko-hamasovské válce v Gaze na jednáních v Rijádu, informovala v pátek saúdská státní média po blízkovýchodní cestě amerického ministra zahraničí Antonyho Blinkena, která vzbudila naděje na dlouho očekávanou dohodu o příměří v Gaze.



- Izraelský premiér Benjamin Netanjahu ve středu odmítl poslední podmínky Hamásu týkající se příměří a navrácení rukojmích zadržovaných v pásmu Gazy, ale Blinken uvedl, že stále existuje prostor pro jednání směřující k dohodě, informovala agentura Reuters.



Saúdskoarabský ministr zahraničí princ Fajsal bin Farhan svolal čtvrteční schůzku v Rijádu, které se zúčastnili ministři zahraničí Kataru, Egypta, Jordánska, Spojených arabských emirátů spolu s generálním tajemníkem výkonného výboru Organizace pro osvobození Palestiny (OOP) Husajnem al-Šejchem, uvedla saúdskoarabská státní tisková agentura SPA.









- Příkaz k evakuaci se nyní vztahuje na dvě třetiny pásma Gazy. Dokonce i v oblastech útočiště, jako je Rafáh, Izrael běžně provádí letecké údery proti cílům, které označuje za cíle Hamásu.









- Izraelští protestující blokují přechod Nitzana, sděluje Al-Džazíra



Izraelští demonstranti se shromáždili před přechodem Nitzana na egyptské hranici a blokují vstup humanitární pomoci do Gazy, informuje Al-Džazíra s odvoláním na příspěvky izraelských aktivistů na sociálních sítích.



Ta rovněž zveřejnila níže twitterové aktualizace Almoga Bookera, reportéra kanálu 13, který sdílel záběry, na nichž je podle něj vidět, jak protestující blokují přechod Nitzana a brání průjezdu nákladních automobilů do pásma Gazy.





גם הבוקר: מפגינים חוסמים את מעבר ניצנה ולא מאפשרים מעבר של משאיות לרצועת עזה pic.twitter.com/m03qstTwbS — almog boker (@bokeralmog) February 9, 2024 Podle Al-Džazíry protestující rovněž požadovali, aby bylo UNRWA zmrazeno financování humanitární pomoci.



V posledních týdnech došlo k protestům na několika hraničních přechodech s Gazou, včetně přechodu Kerem Šalom, kde izraelští protestující zabránili vjezdu nákladních automobilů s humanitární pomocí do Gazy. Podle Al-Džazíry protestující rovněž požadovali, aby bylo UNRWA zmrazeno financování humanitární pomoci.V posledních týdnech došlo k protestům na několika hraničních přechodech s Gazou, včetně přechodu Kerem Šalom, kde izraelští protestující zabránili vjezdu nákladních automobilů s humanitární pomocí do Gazy.





Protestující na přechodu Kerem Šalom zablokovali dodávky humanitární pomoci do Gazy a požadují okamžité propuštění rukojmích unesených při útoku Hamásu na Izrael 7. října.





- Podle ministerstva zdravotnictví bylo při izraelských úderech za posledních 24 hodin zabito 107 Palestinců.



Podle nejnovějších údajů ministerstva zdravotnictví Gazy, které řídí Hamás, bylo za posledních 24 hodin při izraelských úderech zabito 107 Palestinců a 142 jich bylo zraněno.



Podle tohoto prohlášení bylo od 7. října při izraelských úderech v Gaze zabito nejméně 27 947 Palestinců a 67 459 jich bylo zraněno.



Ministerstvo nerozlišuje mezi bojovníky a nebojovníky.









- Více než půl milionu dětí v Gaze nechodí do školy, říká generální komisař UNRWA



Philippe Lazzarini, generální komisař Agentury OSN pro palestinské uprchlíky (UNRWA), tvrdí, že kvůli válce v Gaze přišlo o školu více než půl milionu chlapců a dívek.



"Každý den války prohlubuje jizvy a hrozí, že ztracená generace bude náchylná k vykořisťování," uvedl Philippe Lazzarini v příspěvku na Twitteru. "Děti jsou okrádány o dětství."





4 months of a brutal war in #Gaza, the toll on children is tragic, their future at stake.



More than half a million girls & boys are out of primary & secondary school in Gaza. Every day of war deepens the scars, risking a lost generation vulnerable to exploitation.



Children are… pic.twitter.com/qG23HAwenJ — Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) February 9, 2024

Kirby uvedl, že USA útok na toto jižní město nepodpoří. Dodal, že ministr zahraničí Antony Blinken vyjádřil své obavy izraelským představitelům během své nedávné návštěvy.





Přinášíme videozáznam projevu amerického prezidenta Joea Bidena, ve kterém uvedl, že izraelská ofenzíva v Gaze je "přehnaná". Jedná se o jeho dosud nejostřejší kritiku postupu Tel Avivu během války.





- Fregata německého námořnictva vyplula do Rudého moře, kde se podle plánů Berlína má zúčastnit mise EU na pomoc při obraně nákladních lodí před útoky jemenských povstalců Hútíů podporovaných Íránem. Očekává se, že ministři zahraničí EU podepíší misi v Rudém moři 19. února. Úředníci uvedli, že sedm zemí bloku je připraveno poskytnout lodě nebo letadla.





- Opakované americké údery proti ozbrojeným skupinám podporovaným Íránem v Iráku tlačí vládu k ukončení mise koalice vedené USA v zemi, uvedl ve čtvrtek vojenský mluvčí premiéra Yahya Rasool.





- Kanadská vláda neviděla žádné důkazy, které by potvrzovaly tvrzení Izraele, že se zaměstnanci UNRWA spolčili s Hamásem, než agentuře pozastavila financování, uvedla stanice CBC News. Kanadští představitelé sdělili CBC News, že vlastní rozhodnutí Kanady o zrušení financování bylo reakcí na rozhodnutí UNRWA propustit zaměstnance, což vyvolalo dojem, že agentura považuje obvinění Izraele za věrohodné.







Podrobnosti v angličtině ZDE

Netanjahuova slova také znepokojila Egypt, který prohlásil, že jakákoli pozemní operace v oblasti Rafáhu nebo masové vysídlování přes hranice by podkopalo jeho 40 let starou mírovou smlouvu s Izraelem. Většinou uzavřená hranice mezi Gazou a Egyptem je také hlavním vstupním bodem pro humanitární pomoc.fa".Když Joe Biden odpovídal na otázky týkající se zprávy zvláštního poradce, který vyšetřuje jeho držení tajných dokumentů, řekl: "V Gaze je spousta nevinných lidí, kteří hladoví, spousta nevinných lidí, kteří mají problémy a umírají."Dodal, že prosazoval dohodu o normalizaci vztahů mezi Saúdskou Arábií a Izraelem, zvýšení humanitární pomoci pro palestinské civilisty a dočasné přerušení bojů, které by umožnilo propuštění rukojmích zajatých Hamásem.- Vojenská reakce Izraele v Pásmu Gazy na útoky Hamásu ze 7. října je podle jeho názoru "přehnaná", řekl ve čtvrtek pozdě večer americký prezident Joe Biden a dodal, že se snaží dosáhnout trvalého přerušení bojů. Americká podpora izraelské války proti palestinské militantní skupině vyvolala vlnu útoků na americké vojáky v regionu a také kritiku Bidenovy administrativy doma i v zahraničí. "Jak víte, jsem toho názoru, že postup reakce v Gaze, v pásmu Gazy, byl přehnaný," řekl Biden novinářům v Bílém domě. Americký prezident však uvedl, že prosadil, aby se do Gazy dostala humanitární pomoc, a tvrdil, že egyptský prezident Abdel Fattáh as-Sísí zpočátku "nechtěl otevřít bránu, aby se dovnitř dostal humanitární materiál". "Mluvil jsem s ním, přesvědčil jsem ho, aby otevřel bránu. Mluvil jsem s Bibim [izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem], aby otevřel bránu na izraelské straně," řekl Biden. "Opravdu tvrdě, opravdu tvrdě jsem tlačil na to, aby se do Gazy dostala humanitární pomoc."Více než polovina obyvatel Gazy se ukrývá v jižním pohraničním městě Rafáh, přičemž mnozí z nich žijí v provizorních stanech a nemají dostatek potravin a léků. Úřad OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí (Ocha) dodal, že boje v Rafáhu by znamenaly riziko "dalšího ztížení humanitární operace, která je již tak omezena nejistotou, poškozenou infrastrukturou a omezením přístupu". Izraelská letadla ve čtvrtek ráno bombardovala oblasti v Rafáhu, svědci agentuře Reuters sdělili, že při úderech na dva domy zahynulo nejméně 11 lidí. Tanky také ostřelovaly některé oblasti ve východním Rafáhu, což posílilo obavy z blížícího se pozemního útoku.Americké síly uvedly, že zjistily, že představují bezprostřední hrozbu pro lodě amerického námořnictva a obchodní plavidla v regionu.Mluvčí Národní bezpečnostní rady John Kirby ve čtvrtek uvedl, že administrativa bude o této zprávě jednat s izraelskými úřady, stejně jako o zatčení americké ženy izraelskou armádou na okupovaném Západním břehu Jordánu na začátku týdne. "Chceme se dozvědět více o důvodech," řekl Kirby novinářům v Bílém domě.kážky.Vysoký představitel Hamásu sídlící v Libanonu Usáma Hamdan potvrdil cestu na tiskové konferenci v Bejrútu, zatímco egyptský představitel rovněž sdělil agentuře France-Presse, že ve čtvrtek má v Káhiře začít "nové kolo jednání", jehož cílem je dosáhnout "klidu v pásmu Gazy".uvedl Bílý dům.Řekl: "V noci na dnešek se objevilo několik zpráv o tom, jak se v zemi pohybují vojáci: "Zdravotníci se nemohou dostat z nemocnice, aby pomohli zraněným a odvezli mrtvé z ulic." Al-Džazíra rovněž citovala Ašrafa al-Kudru, mluvčího ministerstva zdravotnictví Gazy, který uvedl, že situace v nemocničním komplexu je "humanitární katastrofou", a dodal, že ve zdravotnickém komplexu Násir je "300 zdravotníků, 450 zraněných a 10 000 vysídlených lidí, kteří jsou zabíjeni a hladoví".píše agentura Associated Press. Blinken se vracel do Washingtonu poté, co izraelský premiér Benjamin Netanjahu prohlásil, že válka bude pokračovat, dokud Izrael zcela nezvítězí, a zřejmě přímo odmítl reakci Hamásu na navrhovaný plán příměří. Komentátoři ovšem poukazují na to, že dokud USA nepřestanou Izraeli poskytovat vojenskou pomoc, nesou odpovědnost za izraelské válečné zločiny.a. Nafez Abdel Jawad, který pracoval pro palestinskou televizi, byl včera večer zabit při bombardování obytné budovy ve čtvrti al-Salam v Deir el-Balah v centrální části pásma Gazy. Zpravodajská organizace uvedla, že při náletu zemřel také jeho jediný syn a byla hlášena i další zranění.