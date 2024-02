Gaza: Mezinárodní varování před plánovanou ofenzívou v Rafáhu se stupňují

11. 2. 2024

čas čtení 12 minut



Netanjahu slibuje "bezpečný průchod" vysídleným civilistům uprostřed rostoucího znepokojení nad osudem více než milionu lidí, kteří se tísní v oblasti



Palestinský Červený půlměsíc: Izraelské síly brání přísunu kyslíku do nemocnice al-Amal a blokují dodávky paliva



Palestinská společnost Červeného půlměsíce (PRCS) uvedla, že izraelské síly již více než týden brání přísunu kyslíku do nemocnice al-Amal, v důsledku čehož zemřeli tři pacienti.



Podle PRCS Izrael rovněž neposkytl lékařské vybavení a nadále blokuje dodávky paliva pro elektrické generátory nemocnice, přestože zásoby paliva za dva dny dojdou, což hrozí uzavřením nemocnice.



Ve svém příspěvku na Twitteru organizace PRCS napsala:



Izraelské okupační síly tvrdí, že do nemocnice al-Amal dodaly kyslíkové lahve, ve skutečnosti však již více než týden brání přístupu kyslíku do nemocnice, což má za následek úmrtí tří pacientů, a to navzdory neustálému koordinačnímu úsilí s mezinárodními organizacemi.



Před dvěma dny jsme po značném nátlaku získali souhlas s dodávkou kyslíku do nemocnice. Sanitka Palestinského červeného půlměsíce dopravila z Násirovy nemocnice 25 kyslíkových lahví.



Okupační úřady však požadovaly, aby byly lahve umístěny co nejblíže nemocnici, a slíbily, že je dodají. Následující den okupační síly umístily před budovu nemocnice pouze 21 kyslíkových lahví.



- Počet mrtvých v Gaze dosáhl 28 176, uvedlo ministerstvo zdravotnictví



Od 7. října bylo při izraelských úderech na Gazu zabito celkem 28 176 Palestinců a 67 784 jich bylo zraněno, uvedlo v nedělním prohlášení ministerstvo zdravotnictví Gazy.



Odhaduje se, že za posledních 24 hodin bylo zabito 112 Palestinců a 173 jich bylo zraněno, dodalo ministerstvo.



Většinu obětí tvoří ženy a děti, uvedlo ministerstvo, a další tisíce těl pravděpodobně zůstanou nespočítány pod sutinami po celé Gaze.

Palestinská společnost Červeného půlměsíce (PRCS) uvedla, že izraelské síly již více než týden brání přísunu kyslíku do nemocnice al-Amal, v důsledku čehož zemřeli tři pacienti.Podle PRCS Izrael rovněž neposkytl lékařské vybavení a nadále blokuje dodávky paliva pro elektrické generátory nemocnice, přestože zásoby paliva za dva dny dojdou, což hrozí uzavřením nemocnice.Ve svém příspěvku na Twitteru organizace PRCS napsala:Izraelské okupační síly tvrdí, že do nemocnice al-Amal dodaly kyslíkové lahve, ve skutečnosti však již více než týden brání přístupu kyslíku do nemocnice, což má za následek úmrtí tří pacientů, a to navzdory neustálému koordinačnímu úsilí s mezinárodními organizacemi.Před dvěma dny jsme po značném nátlaku získali souhlas s dodávkou kyslíku do nemocnice. Sanitka Palestinského červeného půlměsíce dopravila z Násirovy nemocnice 25 kyslíkových lahví.Okupační úřady však požadovaly, aby byly lahve umístěny co nejblíže nemocnici, a slíbily, že je dodají. Následující den okupační síly umístily před budovu nemocnice pouze 21 kyslíkových lahví.Od 7. října bylo při izraelských úderech na Gazu zabito celkem, uvedlo v nedělním prohlášení ministerstvo zdravotnictví Gazy.Odhaduje se, že za posledních 24 hodin bylo zabito 112 Palestinců a 173 jich bylo zraněno, dodalo ministerstvo.Většinu obětí tvoří ženy a děti, uvedlo ministerstvo, a další tisíce těl pravděpodobně zůstanou nespočítány pod sutinami po celé Gaze.

- Al-Džazíra informuje o zadrženích, která v dopoledních hodinách provedli izraelští vojáci na celém okupovaném Západním břehu Jordánu.



Palestinská tisková agentura Wafa uvádí, že izraelské síly zatkly tři mladé muže u severního vchodu do města Jericho.



K zatčení došlo, když procházeli vojenským kontrolním stanovištěm u severního vjezdu do města.



Již dříve agentura informovala o zatýkání po celém okupovaném Západním břehu Jordánu, mimo jiné ve městech Hebron, Yatta, al-Bireh a Betlém.



- Výkonná ředitelka Mezinárodního měnového fondu (MMF) Kristalina Georgievová uvedla, že je přes nejistotu spojenou s válkou a geopolitikou přesvědčena o pozitivním ekonomickém výhledu, neboť světová ekonomika zůstává odolná.



V souvislosti s izraelskou válkou v Gaze Georgievová varovala před rozšiřujícími se důsledky.



"Tento mimořádně nejistý okamžik umocňuje problémy ekonomik, které se stále vzpamatovávají z předchozích šoků. A další rozšiřování konfliktu by ekonomické škody ještě prohloubilo," dodala.



- Netanjahu před ofenzivou v Rafáhu slíbil palestinským civilistům "bezpečný průchod".



Hrozba izraelského vpádu do nejjižnějšího města Gazy Rafáhu v neděli přetrvávala a izraelský premiér Benjamin Netanjahu podle agentury AFP slíbil "bezpečný průchod" tamním vysídleným civilistům.



Navzdory kritice Netanjahu zopakoval svůj záměr rozšířit izraelskou vojenskou operaci i na toto město.



Řekl, že souhlasí "s Američany", že ofenzíva bude muset nejprve brát ohled na civilisty.





"Uděláme to a zároveň zajistíme bezpečný průchod pro civilní obyvatelstvo, aby mohlo odejít," řekl podle zveřejněných výňatků z rozhovoru, o nichž informovala agentura AFP.

Izrael provádí nálety v Rafáhu téměř denně, a to i poté, co v minulých týdnech civilistům vzkázal, aby hledali úkryt v Rafahu.



- Britský ministr zahraničí David Cameron a nizozemská ministryně zahraničí Hanke Bruinsová Slotová se připojili k mezinárodnímu sboru znepokojenému hrozícím izraelským útokem na Rafáh.



"Jsme hluboce znepokojeni vyhlídkou na vojenskou ofenzívu v Rafáhu - v oblasti se ukrývá více než polovina obyvatel Gazy," uvedl Cameron na Twitteru.



"Těžko si představit, jak by rozsáhlé vojenské operace v tak hustě obydlené oblasti nevedly k mnoha civilním obětem a větší humanitární katastrofě. To je neospravedlnitelné," dodal Bruins Slot





- Letecké údery na nejjižnější město pásma Gazy Rafáh zabily nejméně 28 lidí. Při každém úderu zahynulo několik členů tří rodin, včetně 10 dětí, z nichž nejmladšímu byly pouhé tři měsíce, uvedla agentura Associated Press.



- Hamás v sobotu varoval, že v případě útoku izraelské armády na Rafáh by mohlo dojít k "desítkám tisíc" mrtvých a zraněných. V prohlášení Hamás uvedl, že jakákoli vojenská akce by měla katastrofální následky. Agentura AFP uvedla, že svědci v sobotu brzy ráno hlásili nové údery na Rafáh, což mezi Palestinci vyvolalo obavy z hrozící pozemní invaze.



- Šéf zahraniční politiky EU Josep Borell uvedl, že izraelské plány na vojenskou ofenzívu v Rafáhu v pásmu Gazy jsou "znepokojivé".



- Egyptský ministr zahraničí Sameh Shoukry uvedl, že jakákoli izraelská pozemní ofenziva na Rafáh by měla "katastrofální důsledky", a vyjádřil názor, že cílem Izraele je nakonec vytlačit Palestince z jejich země. Další zprostředkovatel, Katar, rovněž varoval před katastrofou, zatímco Saúdská Arábie hovořila o "velmi vážných následcích".



- Německá ministryně zahraničí Annalena Baerbocková na Twitteru uvedla, že izraelská ofenzíva na Rafáh by znamenala "humanitární katastrofu". Řekla, že "lidé v Gaze se nemohou rozplynout ve vzduchu".



- Egyptský představitel konstatoval, že prchajícím Palestincům nebude za žádných okolností umožněno překročit hranici na Sinajském poloostrově a jakýkoli pokus o jejich přesun na egyptské území by vedl ke zhroucení mírové dohody mezi Egyptem a Izraelem. Počet liví v Rafáhu vzrostl na více než 1,5 milionu, což jsou zhruba tři čtvrtiny obyvatel Gazy, lidé utíkají před boji na jiných místech Gazy.



- Izrael porušuje příkazy, které před čtrnácti dny vydal mezinárodní soudní dvůr a které mu ukládají, aby okamžitě přijal opatření na ochranu práv Palestinců a ukončil všechny činnosti, které by mohly představovat genocidu, uvedla zvláštní zpravodajka OSN pro okupovaná území Francesca Albanese.



- Podle agentury OSN pro palestinské uprchlíky (UNRWA) uvízla zásilka potravin pro 1,1 milionu Palestinců v izraelském přístavu kvůli nedávným omezením ze strany izraelských úřadů. Podle odhadů 25 % rodin v Gaze čelí katastrofálnímu hladu. Agentura uvedla, že izraelský dodavatel, s nímž spolupracuje, obdržel telefonát od izraelských celních orgánů, "které mu nařídily, aby nezpracovával žádné zboží UNRWA".



- Jeden z vysokých představitelů Hamásu přežil v Libanonu pokus o atentát, který údajně provedl Izrael, uvedl palestinský bezpečnostní zdroj pro agenturu AFP. Jiný zdroj agentuře Reuters sdělil, že osoba, která byla cílem útoku, měla blízko k Sálehu al-Arúrímu, zástupci šéfa Hamásu, který byl minulý měsíc zabit při podezřelém izraelském úderu na předměstí Bejrútu. Zdroje uvedly, že při úderu v pobřežním městě Džadra, asi 40 km od libanonských hranic, byl zabit člen Hizballáhu a dva civilisté.



- Šestiletá palestinská dívka, která se ztratila poté, co se její rodinné auto dostalo v Gaze pod palbu, byla nalezena mrtvá, uvedlo ministerstvo zdravotnictví řízené Hamásem a její příbuzní, kteří obvinili Izrael z jejího zabití. Naposledy byla Hind Radžábová viděna asi před dvěma týdny, kdy byla obklopena mrtvými příbuznými poté, co uvízla ve vozidle, když se snažili utéct z města Gazy při postupu izraelských sil. PPRCS často zveřejňovala na svém účtu X aktualizace s prosbou o aktuální informace a informace o Radžabové.



- Palestinská společnost Červeného půlměsíce (PRCS) uvedla, že při zásahu v Rafáhu byly zabity tři děti. PCRS rovněž uvedla, že izraelské síly v pátek po několikatýdenním obléhání, během něhož PRCS hlásila "intenzivní dělostřelecké ostřelování a těžkou palbu", zaútočily na nemocnici al-Amal v Chán Júnisu, největším městě na jihu Gazy.



- PRCS obvinila izraelské síly ze "záměrného útoku" na sanitku PRCS, v jehož důsledku zemřeli dva její zdravotníci, Jusuf Al-Zeino a Ahmed Al-Madhoun.



- Íránský ministr zahraničí Hossein Amir-Abdollahian uvedl, že ani Írán, ani Libanon neusilovaly o rozšíření nepřátelských akcí v regionu. "Írán a Libanon potvrzují, že válka není řešením a že jsme rozhodně nikdy neusilovali o její rozšíření," řekl v sobotu na tiskové konferenci po boku svého libanonského protějšku v Bejrútu.



- "Izraelská deklarovaná pozemní ofenziva na Rafáh by měla katastrofální následky a nesmí pokračovat," uvedli Lékaři bez hranic ve svém prohlášení. "V Gaze neexistuje žádné bezpečné místo a žádná možnost, jak by lidé mohli odejít."



- Izraelská armáda poprvé v Gaze nasadila do boje vojenskou technologii využívající umělou inteligenci, což vyvolává obavy z používání autonomních zbraní v moderních válkách.



- Hizballáh v sobotu uvedl, že se nad libanonským vzdušným prostorem zmocnil izraelského dronu Skylark "v dobrém stavu". Skylark je malý bezpilotní letoun, který se obvykle používá ke sledování a který vyrábí izraelský výrobce zbraní Elbit Systems.



- Saúdskoarabské ministerstvo zahraničí varovalo před "mimořádně nebezpečnými důsledky" izraelského "útoku na" město Rafáh. Uvedlo, že "toto pokračující porušování mezinárodního práva a mezinárodního humanitárního práva" potvrzuje nutnost urychleně svolat Radu bezpečnosti OSN, "aby zabránila Izraeli způsobit hrozící humanitární katastrofu".



- Izraelské okupační síly pokračovaly v obléhání Násirova zdravotnického komplexu v Chán Júnisu již dvacátý den a dosáhly jeho severní brány, informuje Al-Džazíra. "Okupační síly nás obléhají již 20 dní a my trpíme nedostatkem jídla a pití," řekl Nahidh Abu Tamiyya, vedoucí chirurgického oddělení, korespondentovi Al Jazeery.



- Podle tiskové agentury Wafa byli izraelským odstřelovačem zabiti dva Palestinci - jeden před přijímací branou Násirova zdravotnického komplexu a druhý na pohotovostním oddělení. Ta uvedla, že zdravotnické týmy se kvůli odstřelovačům nemohou pohybovat mezi budovami komplexu a že jsou ohroženy životy 300 zdravotníků, 450 pacientů a zraněných a 10 000 vysídlených osob uvnitř Násirova zdravotnického komplexu.





- Šéf agentury OSN pro palestinské uprchlíky (UNRWA) Philippe Lazzarinis prohlásil, že při propouštění devíti zaměstnanců, které Izrael obvinil z účasti na útocích Hamásu ze 7. října, postupoval podle "obráceného postupu". Lazzarini uvedl, že před propuštěním zaměstnanců a zahájením vyšetřování neprověřil tvrzení Izraele vůči nim.



- Tři lidé byli zabiti při izraelských náletech, které byly v sobotu brzy ráno namířeny na budovu v luxusní čtvrti nedaleko Damašku, uvedla Syrská observatoř pro lidská práva.



Zdroj v angličtině

Zdroj v angličtině ZDE

0

272

Není však jasné, kam se tak velké množství lidí, kteří jsou přitisknuti k hranici s Egyptem a ukrývají se v provizorních stanech, může vydat.