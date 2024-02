Školství a vzdělání jako vládní priorita

15. 2. 2024 / Boris Cvek

Školství a vzdělání jsou oprávněně vládní prioritou. Závisí na tom budoucnost naší země. Tedy prioritou jen na papíře. Skutečnou prioritou je stabilizace státního rozpočtu pomocí škrtů a šetření, nikoli daní (ačkoli třeba snížení daní bohatým při rušení superhrubé mzdy stálo státní pokladnu nějakých 100 miliard korun a podle naprosté většiny ekonomů šlo o velkou chybu, vláda to odmítá řešit).

Vláda je ještě ochotna nakupovat ve jménu obrany státu zbraně, zejména ty zbraně, které tu budeme mít někdy ve třicátých letech. Je fajn, že vydrží až do roku 2069. Samozřejmě řeč je o stíhačkách F-35 za 322 miliard. Doufejme, že jsme je ve skutečnosti nekoupili pro Putina, který to tu jednou může ovládnout. Ostatně Američané nebudou předmětem žádných sankcí, kdyby je nakonec nedodali, tak se nemusíme tolik bát.

Bez rozvoje vzdělání a prosperity společnosti mohou stíhačky zůstat za 20 let jen jakýmsi pomníkem minulých iluzí. Orbánovská rakovina může v té době dávno společnost rozložit a zničit. Přece nebudeme platit školám školníky nebo uklízečky! Nějaké děti a jejich potřeby nemohou odpovědnou vládu zajímat. Musí cítit nejvyšší odpovědnost k majetkům oligarchů.

A samozřejmě: priorita je školství a vzdělání, to nevíte? Školství a vzdělání, opakujte si to stále dokola. To pomůže. A víte, v čem je spravedlnost? Jak to řekl pan ministr školství: škrtáme úvazky pro školníky a uklízečky plošně. Co by ještě chtěli ti zpovykanci, že? Jak si to ti školníci nebo uklízečky představují? Copak nevědí, jak je rozpočet napjatý?

Na školách se asi začne chystat další stávka. Copak ti lidi nechápou vládní priority? Nejsou rádi, že budou mít stíhačky? Až je budeme mít, Putine třes se! K tomu pěkně naskládáme čtyři jaderné bloky. Všechno to děláme samozřejmě pro své děti. Asi podobně jako podporu zelené energetiky, do které jsme dali 600 miliard, aniž by z toho něco bylo. Co bude z vládní priority školství a vzdělání? Orbánistán? Putinistán?

Nakonec se to ale třeba přece jen zvládne a vrcholem vládní priority bude to, že stát zaplatí školníky a uklízečky. Všichni budou vděčni za tuto oběť, za velkorysou prozíravost, kterou vláda ukázala, jak jí skutečně záleží na dětech, budoucnosti, vzdělanosti. A budeme spokojeni. Tím bude přece všechno, pokud jde o vzdělání a školství, vyřešeno.

