Krize na Blízkém východě: Egypt "vytváří pohotovostní oblast" pro případ exodu Palestinců z Rafáhu

16. 2. 2024

- V nemocnici v Gaze, kterou obsadily izraelské síly, zemřeli čtyři pacienti, protože jim došel kyslík



Útok izraelských vojáků na hlavní nemocnici v jižní části Gazy přinesl chaos stovkám zaměstnanců a pacientů uvnitř, píše agentura Associated Press (AP). Zdravotníci podle ní v pátek uvedli, že čtyři lidé na jednotce intenzivní péče zemřeli poté, co jim přestal fungovat kyslík.



Izraelská armáda uvedla, že její speciální jednotky prohledávají zařízení, kde se podle ní mohou nacházet ostatky rukojmích unesených Hamásem.

Izraelský vojenský útok na Násirovu nemocnici v městě Chan Junis přišel poté, co vojáci ji téměř týden obléhali. Nemocniční personál, pacienti a další osoby existovali pod těžkou palbou a s ubývajícími zásobami, včetně potravin a vody. Několik hodin předtím, než vojáci ve čtvrtek nemocnici obsadili, izraelská palba zabila jednoho pacienta a šest dalších osob v komplexu zranila, uvedl personál.

Americký ministr zahraničí a ministři zahraničí Velké Británie, Saúdské Arábie, Egypta, Kataru a Jordánska se připojili k Izraeli na bezpečnostní konferenci v Mnichově



Západní představitelé doufají, že kolo jednání na bezpečnostní konferenci v Mnichově vyvine na Izrael drtivý tlak, aby nepokračoval v pozemní ofenzívě v Rafáhu.



V pátek se v Mnichově scházejí téměř všechny klíčové osobnosti kromě íránského ministra zahraničí Hosejna Amira-Abdollahjana, včetně ministrů zahraničí Saúdské Arábie, Egypta, Kataru a Jordánska. Spolu se třemi osvobozenými rukojmími, Razem Ben Amim, Adim Šohamem a Avivou Siegelovou, se zúčastní také izraelský prezident Isaac Herzog a ministr zahraničí Israel Katz. Přiletí také Antony Blinken, americký ministr zahraničí.





Tlak na Izrael, aby se vyhnul pozemní ofenzívě, přichází téměř ze všech stran, včetně spojenců, jako jsou USA, Spojené království, Francie, Kanada, Austrálie a Nový Zéland. Nad Izraelem se vznáší stín návratu k mezinárodnímu soudnímu dvoru a další rezoluce Rady bezpečnosti OSN podporované Alžírskem.





- Mezinárodní zdravotnická humanitární organizace Lékaři bez hranic (MSF) oznámila, že v Násirově nemocnici panuje "chaotická situace", a uvedla, že její zdravotnický personál "musel nemocnici opustit a pacienti zůstali na místě". Uvedla také, že jeden z jejích kolegů je nezvěstný poté, co izraelské síly ve čtvrtek v ranních hodinách ostřelovaly nemocnici, a další kolega byl zadržen na kontrolním stanovišti, které izraelské síly zřídily, "aby kontrolovaly osoby opouštějící areál". MSF uvedla, že "vyzývá k jeho bezpečnosti a ochraně jeho důstojnosti", a vyzvala izraelské síly, aby "tento útok zastavily".







- Mluvčí IDF admirál Daniel Hagari uvedl, že síly provádějí v nemocnici Nasser "přesnou a omezenou" operaci a nebudou násilně evakuovat zdravotníky ani pacienty, ale mluvčí ministerstva zdravotnictví vedeného Hamásem v Gaze Ašraf al-Qidra uvedl, že Izrael zahájil "masivní vpád" s těžkou střelbou, která zranila mnoho vysídlených lidí, kteří se tam ukrývali. Uvedl, že armáda nařídila zdravotníkům, aby všechny pacienty přestěhovali do starší budovy, která nebyla pro jejich léčbu náležitě vybavena. "Mnozí se nemohou evakuovat, například ti s amputací dolních končetin, těžkými popáleninami nebo starší lidé," řekl v rozhovoru pro televizní stanici Al-Džazíra.



- Videozáznamy, které agentura Reuters ve čtvrtek ověřila, že byly natočeny uvnitř Násirovy nemocnice, ačkoli nemohla ověřit kdy, údajně ukazují scény chaosu a teroru. Muži procházeli temnými chodbami za pomoci světel z telefonů, kolem se vířil prach ze sádry a na chodbách se povalovaly trosky, v jednu chvíli projížděli poškozeným prostorem na kolečkách s lůžkem. V jednom okamžiku videa se ozvaly výstřely a lékař vykřikl: "Je ještě někdo uvnitř? Ozývá se střelba, ozývá se střelba - hlavy dolů".



- Izraelské síly ve čtvrtek časně ráno střílely do hlavní nemocnice v jižní Gaze, podle zdravotníků zabily jednoho pacienta a šest dalších zranily. Doktor Khaled Alserr, jeden ze zbývajících chirurgů v nemocnici Nasser, řekl agentuře Associated Press, že sedm pacientů, kteří byli zasaženi ve čtvrtek brzy ráno, již bylo ošetřeno z minulých zranění. Ve středu byl lehce zraněn lékař, když dron zahájil palbu na horní patra nemocnice, uvedl a dodal, že "situace se stupňuje každou hodinu a každou minutou".



- Peněžní toky v agentuře OSN pro Palestince (UNRWA) se příští měsíc dostanou do záporných hodnot a její finanční problémy se v dubnu ještě zrychlí, pokud nebude obnoveno financování pozastavené řadou zemí, uvedl ve čtvrtek šéf agentury před setkáním s ministrem zahraničí v Dublinu.



- Ve čtvrtek byly hlášeny další izraelské údery v jižním Libanonu, prozatímní libanonský premiér Nadžíb Mikátí odsoudil jejich eskalaci. Na protest proti leteckým útokům měly být ve čtvrtek uzavřeny vládní instituce, školy a libanonská univerzita.



Izraelská armáda uvedla, že čtvrteční údery v Libanonu byly zaměřeny na infrastrukturu a odpalovací stanoviště Hizballáhu. Uvedl to mluvčí Avi Hyman z kanceláře izraelského premiéra Benjamina Netanjahua: "Náš vzkaz Hizballáhu vždycky byl a bude: Nepokoušejte nás." Vysoký představitel Hizballáhu šejk Nabíl Kaúk na čtvrteční akci v jižním Libanonu prohlásil, že militantní skupina je "připravena na možnost rozšíření války".



- Vysoký představitel Hizballáhu a člen parlamentu Hassan Fadlallah ve čtvrtek prohlásil, že Izrael bude čelit odvetě poté, co předchozího dne při dvou sériích úderů na jižní Libanon zahynulo 10 civilistů, z nichž polovina byly děti. "Nepřítel [Izrael] za tyto zločiny zaplatí," řekl Fadlallah agentuře Reuters na dotaz ohledně reakce ozbrojené skupiny.



Mírové síly OSN rozmístěné podél libanonsko-izraelské hranice, známé jako Unifil, vyjádřily znepokojení nad posledními "přestřelkami" a vyzvaly všechny zúčastněné strany, aby zastavily nepřátelské akce a zabránily další eskalaci. "Útoky zaměřené na civilisty jsou porušením mezinárodního práva a představují válečné zločiny," uvedla v prohlášení mluvčí Unifilu Andrea Tenentiová. "Devastace, ztráty na životech a zranění, jichž jsme byli svědky, jsou hluboce znepokojující."



Výhrůžka Izraele, že bude pokračovat v "mohutné" operaci v pásmu Gazy Rafáh se ve čtvrtek setkala s rostoucím sborem mezinárodních odsudků, přičemž vedoucí představitelé varovali před katastrofálními důsledky pro 1,5 milionu Palestinců, kteří tam uvízli. Austrálie, Kanada a Nový Zéland varovaly Izrael, "aby se nevydával touto cestou", a vydaly vzácné společné prohlášení v nejnovějším naléhavém apelu, jehož cílem je zabránit dalším masovým civilním obětem. "Rozšířená vojenská operace by byla zničující," uvedly. "Civilisté prostě nemají kam jít."





- Izraelský krajně pravicový ministr financí Bezalel Smotrich odmítl plány na vytvoření palestinského státu a na Twitteru napsal, že Izrael "s tím v žádném případě nebude souhlasit". Izraelský ministr pro národní bezpečnost Itamar Ben Gvir také napsal:: "1 400 lidí je zavražděno a svět jim chce dát stát. To se nestane. Zřízení palestinského státu znamená zřízení státu Hamásu."



- Dvaadvacet arabských zemí v OSN naléhavě žádá Radu bezpečnosti, aby požadovala okamžité příměří v Gaze a nerušenou humanitární pomoc a aby zabránila jakémukoli přesunu Palestinců z území. Předseda arabské skupiny tento měsíc, tuniský velvyslanec v OSN Tarek Ladeb, ve středu novinářům OSN řekl, že asi 1,5 milionu Palestinců, kteří hledali bezpečí v jižním městě Rafáh v Gaze, hrozí "katastrofický scénář", pokud izraelský premiér Benjamin Netanjahu přistoupí k případné evakuaci civilistů a vojenské ofenzívě v oblasti sousedící s Egyptem.







Jednání o příměří v Gaze zřejmě uvázla na mrtvém bodě a izraelský premiér Benjamin Netanjahu v pátek tvrdě odmítl představy USA o poválečném vývoji - zejména jejich výzvy k vytvoření palestinského státu, informuje agentura AP.Po nočním rozhovoru s americkým prezidentem Joem Bidenem Netanjahu na Twitteru napsal, že Izrael nepřijme "mezinárodní diktát týkající se trvalého urovnání s Palestinci".Uvedl, že pokud ostatní země jednostranně uznají palestinský stát, poskytnou tím "odměnu terorismu". Netanjahu opakovaně odmítl vytvoření palestinského státu.Netanjahu vyhrožuje, že bude pokračovat v ofenzívě a rozšíří ji na město Rafáh v Gaze nedaleko Egypta, dokud nebude Hamás zničen a dokud nebudou osvobozeny desítky rukojmích zajatých při útoku militantů 7. října.Biden v telefonátu opět varoval Netanjahua před pokračováním vojenské operace v Rafáhu před tím, než předloží "důvěryhodný a proveditelný plán", který zajistí bezpečnost palestinských civilistů, uvedl Bílý dům.Vzhledem k tomu, že válka nejeví žádné známky konce, vzrostlo riziko širšího konfliktu, protože Izrael a libanonská militantní skupina Hizballáh vedly nejsmrtonosnější přestřelku podél hranice od začátku války mezi Izraelem a Hamásem, uvádí agentura AP.Izrael zahájil ve čtvrtek již druhý den letecké údery na jižní Libanon poté, co ve středu zabil 10 civilistů a tři bojovníky Hizballáhu v reakci na raketový útok, při kterém zahynul izraelský voják a několik dalších bylo zraněno.S odvoláním na nejmenovaný zdroj Sinajská nadace uvedla, že stavební práce mají vytvořit zabezpečenou oblast pro případ hromadného exodu Palestinců.Agentura Reuters byla schopna potvrdit, že část videa se nachází v Rafáhu, a to podle polohy budov, stromů a plotů, které odpovídají satelitním snímkům oblasti, ale nebyla schopna potvrdit umístění celého videa ani datum, kdy bylo natočeno.Jeden ze zdrojů uvedl, že Egypt je optimistický, že rozhovory o uzavření příměří mohou takovému scénáři zabránit, ale zřizuje oblast na hranici jako dočasné a preventivní opatření.Tři bezpečnostní zdroje agentuře Reuters sdělily, že Egypt začal připravovat pouštní oblast s některými základními zařízeními, která by mohla sloužit jako útočiště pro Palestince, a zdůraznily, že se jedná o nouzový krok.Izrael uvedl, že jeho armáda připravuje plán evakuace civilistů z Rafáhu do jiných částí pásma Gazy. Šéf humanitární pomoci OSN Martin Griffiths však ve čtvrtek prohlásil, že je "iluzí" si myslet, že se lidé v Gaze mohou evakuovat na bezpečné místo, a varoval před možností, že se Palestinci vylijí do Egypta, pokud Izrael zahájí vojenskou operaci v Rafáhu. Tento scénář označil za "jakousi egyptskou noční můru".Egypt svůj nesouhlas s vysídlením Palestinců z Gazy formuloval jako součást širšího arabského odmítání jakéhokoli opakování "Nakby" neboli "katastrofy", kdy asi 700 000 Palestinců uprchlo nebo bylo nuceno opustit své domovy ve válce, která provázela vznik Izraele v roce 1948.První zdroj uvedl, že výstavba tábora začala před třemi nebo čtyřmi dny a že by poskytoval dočasné útočiště v případě jakéhokoli scénáře lidí překračujících hranici, "dokud nebude dosaženo řešení".Americký prezident Joe Biden vydal nové varování Izraeli kvůli jeho plánům na ofenzívu v Rafáhu.Tato oblast byla dříve prohlášena za "bezpečnou zónu" pro Palestince prchající před boji a izraelským bombardováním v jiných částech Gazy. Od té doby se tamější počet lidí zvýšil.Biden sdělil izraelskému premiérovi Benjaminu Netanjahuovi, že by neměl přistoupit k vojenské akci v Rafáhu bez věrohodného a proveditelného plánu na ochranu palestinských civilistů, uvedl Bílý dům.Čtvrteční telefonát mezi oběma lídry byl již druhým během necelého týdne, kdy Biden varoval Netanjahua před přesunem do jižní části pásma Gazy bez plánu na zajištění bezpečnosti asi 1 milionu lidí, kteří se tam ukrývají.Hovořili také o probíhajících jednáních o rukojmích a Biden přislíbil, že bude i nadále nepřetržitě pracovat na tom, aby pomohl osvobodit rukojmí, kteří podle Bílého domu strávili v zajetí Hamásu 132 dní.Očekává se, že toto kolo jednání v Káhiře, jehož cílem je dosáhnout dlouhodobého příměří a další výměny rukojmích a vězňů po úspěšném týdenním příměří na konci listopadu, potrvá do pátku.Západní představitelé rovněž doufají, že kolo jednání na bezpečnostní konferenci v Mnichově vyvine na Izrael drtivý tlak, aby nepokračoval v pozemní ofenzívě v Rafáhu. Bílý dům podle agentury Reuters oznámil, že se na konferenci v pátek sejde americká viceprezidentka Kamala Harrisová s izraelským prezidentem Isaakem Herzogem a iráckým premiérem Mohamedem Šíou al-Sudáním.