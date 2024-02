Británie: Spektakulární vítězství labouristů v doplňovacích volbách v původně konzervativních okrscích naznačuje jejich vítězství v blížících se všeobecných volbách

Přesun 28,5 procent voličských hlasů od konzervativců k labouristům v okrsku Wellingborough a 16,4 procent v okrsku Kingswood by labouristům zajistil bezpečnou většinu, pokud by se opakoval ve všeobecných volbách

Ve dvou čtvrtečních doplňovacích volbách (v Británii se ze záhadných důvodů volby konají vždyv pracovní den ve čtvrtek, ne o víkendu jako v ostatních evropských zemích, Igor Hájek blahé paměti argumentoval, že to je proto, aby se zabránilo dělnické třídě jít k volbám JČ) zvítězili v dosavadních konzervativních okrscích spektakulárně labouristé, navzdory tomu, že se v posledních dnech Starmerova Labouristická strana potácí v kontroverzích: Nejprve zrušila podstatnou část svého za údajný antisemitismus a vytváření konspiračních teorií o Izraeli.



Přesun voličů od konzervativců k labouristům ve volebním okrsku Wellingborough, kde osmadvacetiletý Gen Kitchen převálcoval konzervativní většinu 18 000 voličů (!!), by v případě jeho opakování v parlamentních volbách znamenal, že konzervativci získají v celém parlamentu jen čtyři křesla. Jedná se o největší odklon voličů od konzervativců k labouristům od roku 1994 a druhý největší od druhé světové války.





Keir Starmer ocenil "fantastické" výsledky labouristů v doplňovacích volbách v Kingswoodu a Wellingborough poté, co strana dosáhla dvou vítězství, která naznačují, že strana má v letošních parlamentních volbách šanci získat většinu.



Předseda labouristů uvedl, že zisk dvou relativně bezpečných toryovských křesel ukazuje, že voliči chtějí změnu a věří, že ji jeho strana dokáže uskutečnit.





Okolnosti tohoto hlasování však byly neobvyklé vzhledem k tomu, že konzervativní kandidátka Helen Harrisonová je partnerkou bývalého poslance Petera Bonea, kterého voliči odvolali poté, co se zjistilo, že šikanoval jednoho ze svých zaměstnanců a sexuálně se před ním odhaloval.







Podle Kingswoodu, kde Damien Egan zvítězil s převahou asi 2 500 hlasů, by labouristé ve všeobecných volbách získali většinu asi 60 křesel, pokud by se to opakovalo na celostátní úrovni. Vítězství však bylo skromnější než vítězství ve třech doplňovacích volbách v loňském roce, což odráží mírný pokles náskoku labouristů v průzkumech od té doby.Páteční výsledky přinesou vítanou úlevu Starmerovi, který prožil dva týdny po upuštění od svého slibu vydávat 28 miliard liber ročně na ekologické investice a po pozastavení činnosti dvou labouristických kandidátů, kteří byli přistiženi s urážlivými výroky o Izraeli.Konzervativci v pátek trvali na tom, že by stále mohli vyhrát parlamentní volby, a poukazovali na nízkou volební účast a silné výsledky ultrapravicové strany Reform UK, která získala více než 10 % na obou místech. Někteří toryové věří, že volební účast bude vyšší a podpora Reform UK klesne, až se voliči budou muset rozhodnout mezi Starmerem a Sunakem.Známý odborník na volební problematiku John Curtice, profesor politologie na Strathclyde University, řekl: "Soutěž o ztracené, nespokojené voliče konzervativců se právě stala mnohem intenzivnější."