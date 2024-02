Donald Trump byl odsouzen k pokutě 350 milionů dolarů v případu finančních podvodů v New Yorku

17. 2. 2024

Trump má rovněž zákaz řídit jakoukoli newyorskou společnost nebo subjekt po dobu tří let, což je pro exprezidenta zničující rána



Tříměsíční slyšení bylo často bouřlivou záležitostí, při níž Trump útočil na Engorona v soudní síni i mimo ni. Zdálo se, že rozhodnutí bývalého prezidenta pustit se do soudce se mu vymstilo. Newyorský soudce nařídil Donaldu Trumpovi, jeho nejstarším synům a spolupracovníkům zaplatit přes 350 milionů dolarů, když je shledal vinnými z úmyslných finančních podvodů, kterých se dopouštěli po dobu deseti let."Zjištěné podvody vyskakují ze stránek a šokují svědomí," napsal ve svém rozhodnutí soudce Arthur Engoron. Zničující rána pro bývalého prezidenta, který si vybudoval pověst úspěšného developera, znamená, že Engoron zakázal Trumpovi a dalším dvěma manažerům po dobu tří let působit jako funkcionáři nebo ředitelé jakékoli firmy nebo subjektu v New Yorku. Jeho synové Eric a Donald Trumpovi mladší dostali zákaz činnosti na dva roky.Tříměsíční slyšení bylo často bouřlivou záležitostí, při níž Trump útočil na Engorona v soudní síni i mimo ni. Zdálo se, že rozhodnutí bývalého prezidenta pustit se do soudce se mu vymstilo.



"Celkově Donald Trump jen zřídkakdy odpovídal na položené otázky a často se vměšoval dlouhými, nepodstatnými projevy o otázkách daleko přesahujících rámec procesu. Jeho odmítání odpovídat na otázky přímo, nebo v některých případech vůbec, vážně ohrozilo jeho důvěryhodnost," napsal Engoron.



Engoron ve svém rozhodnutí uvedl, že "svědci obžalovaných z řad znalců jednoduše popírali realitu a obžalovaní nepřijali odpovědnost ani nezavedli vnitřní kontrolní mechanismy, které by zabránily opakování v budoucnu", a dodal, že "naprostý nedostatek lítosti a výčitek svědomí hraničí s patologií".





Trump na svých sociálních sítích zaútočil na rozsudek, Engorona a jeho prokurátory.







Obžaloba tvrdila, že Trump lhal ve vládních finančních výkazech, což mu umožnilo získat výhodnější půjčky od věřitelů. Jeden z nejmarkantnějších příkladů v případu se týkal Trumpova třípokojového bytu v Trump Tower, který podle záznamů měl mít rozlohu 30 000 čtverečních stop, ale ve skutečnosti má 11 000 čtverečních stop.





Soud si také vyslechl, že Trump nadhodnotil své sídlo Seven Springs v okrese Westchester v New Yorku, když věřitelům tvrdil, že nemovitost má rozvojový potenciál, ačkoli místní obyvatelé Trumpovy plány s touto nemovitostí blokovali. Trump také ocenil několik bytů se stabilizovaným nájemným ve svém kondominiu Trump Park Avenue tržními cenami.







Soudcovo rozhodnutí ztíží v blízké budoucnosti podnikání jakémukoli členu Trumpovy rodiny. Trumpovi dospělí synové dostali každý pokutu 4 miliony dolarů. Eric Trump působí jako výkonný ředitel Trump Organization.Vysoká pokuta doplňuje rozsudek ve výši 83,3 milionu dolarů, který byl bývalému prezidentovi vyměřen v rámci žaloby za pomluvu podané spisovatelkou E. Jean Carrollové. Agentura Bloomberg odhaduje Trumpovo čisté jmění na 2,3 miliardy dolarů, není však jasné, kolik hotovosti má Trump k dispozici.Rozsudek znamená uzavření případu, který se táhl několik let. Newyorská generální prokurátorka Letitia Jamesová poprvé oznámila, že vyšetřuje Trumpovo podnikání v oblasti nemovitostí," v roce 2021. Jamesová rozhodnutí přivítala jako "obrovské vítězství". "Nezáleží na tom, jak velký, bohatý nebo mocný jste, nikdo není nad zákonem. Dokonce ani Donald Trump," uvedla.Trump veškerá pochybení popřel a proti rozhodnutí se pravděpodobně odvolá.Prokurátoři žádali Engorova o doživotní zákaz činnosti pro Trumpa spolu s pokutou ve výši 370 milionů dolarů, což je částka, kterou podle nich Trump získal poté, co lhal o svém čistém jmění a dostával nižší úrokové sazby od věřitelů.Rozhodnutí navazuje na předběžný rozsudek, který Engoron vydal v září na základě důkazů z dokumentů. Engoron rozhodl, že Trump věřitelům uvedl nepravdivé údaje o svém čistém jmění, a nařídil zrušení obchodních certifikátů společnosti Trump Organization, čímž v podstatě ukončil její možnost pokračovat v činnosti v New Yorku.V pátečním verdiktu Engoron své původní rozhodnutí zrušil s tím, že "zrušení podnikatelských oprávnění již není nutné", neboť nařídil jmenování dvou soudních pozorovatelů, kteří budou dohlížet na "významné aktivity, které by mohly vést k podvodům".Samotný soudní proces se konal za účelem zjištění, zda bude muset Trump zaplatit pokutu. Žalobci museli prokázat, že Trump a ostatní obžalovaní, včetně Trumpových dospělých synů a bývalých manažerů Trump Organization Allena Weisselberga a Jeffa McConneyho, jednali úmyslně. Během tříměsíčního procesu vypovídalo čtyřicet svědků.