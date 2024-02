Umělá inteigence: Vidět znamená věřit?

20. 2. 2024

čas čtení 3 minuty



Channel 4 News: Dříve se říkalo, že vidět znamená věřit, ale dokážete v době umělé inteligence rozpoznat rozdíl mezi skutečným a umělým? Procházka této ženy Tokiem se nikdy nestala.



Je to obrázek vygenerovaný softwarem během několika sekund na základě jednoduchého textového požadavku. Stejný software.



Pokud zadáte požadavek na zasněžený den v Tokiu, software vytvoří toto. Obrazné, ale ne zcela dokonalé, přesto je to pro mnohé sci-fi, které se změnilo ve skutečnost. Světy okamžitě vytvořené kliknutím pomocí nového softwaru Sora.



GPT 4 je nejnovější systém umělé inteligence od společnosti Open AI.









Společnost, které Microsoft poskytl 10 miliard dolarů, se kdysi stavěla do pozice hlasatele regulace a stálého pokroku.









Open AI nyní zmáčkla plyn až k podlaze. Čelila obviněním, že porušila autorská práva a zákony o ochraně dat tím, že zabavila obsah zveřejněný online, ale Open AI nám sdělila, že obsah, který vytěžila pro Soru, je licencovaný a veřejně dostupný, přestože se jedná o spornou oblast.





"Jen velké společnosti s dominantním postavením na trhu si často mohou dovolit jít kupředu, a to i když existuje právní nejistota."





Znamená to tedy, že Open AI je v podstatě příliš velká firma na to, aby se dala kontrolovat?









"Ano, v tuto chvíli je Open AI příliš velká na to, aby ji bylo možné kontrolovat, protože je v pozici, kdy má technologii a rozsah, aby mohla pokračovat, a zdroje na to, aby zvládla soudní řízení a právní kroky, pokud přijdou, a navíc, pokud a až vlády začnou zavádět regulaci, bude mít také zdroje na to, aby byla schopna tuto regulaci přijmout."





Zrovna včera toto kolovalo po sociálních sítích, video, které zdánlivě ukazuje reportáž televize France 24 o prezidentu Macronovi, který prý zrušil návštěvu Ukrajiny kvůli obavám z atentátu. Je to deep fake, falešné propagandistické video pocházející z Ruska.





"Riziko umělé inteligence a nemělo by být přeceňováno, takže se často objevuje spousta obav z manipulace ve volbách a kolem výběru hlasů a víme, že je opravdu těžké změnit názor lidí. Ale co to může způsobit, je skutečné narušení informačního prostředí. Může to podnítit nedůvěru a cynismus v politice."





V této čtvrti Soho je veřejná výstava lidských obrazů. Ale zatímco kdysi lidé využívali software ke zlepšení své práce, nyní software těží práci lidí, aby zlepšil podíl své firmy na trhu. Technologie se již dlouho používají k vylepšování obrazů vytvořených člověkem. Příliv nového softwaru, který dokáže manipulovat s obrázky a vytvářet je od základu, však vyvolává obavy, zejména proto, že se dostává do rukou škodlivých subjektů.Tyto snímky, které zveřejnila otevřená umělá inteligence, již byly na internetu zfalšovány. Zrychlení tohoto softwaru není jen o tom, co je skutečné, ale i o tom, jak rychle se kdysi nemožné stává všedním a velcí kluci z AI se nenechávají omezovat.