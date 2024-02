Julija Navalná přísahá, že bude pokračovat v boji svého mrtvého manžela Alexeje a tvrdí, že ho zabil Putin

20. 2. 2024

čas čtení 6 minut





Vdova po Alexeji Navalném říká, že chce "vybudovat svobodné Rusko", a prohlašuje, že odhalí, proč ho "Putin zabil".



Julija Navalná zveřejnila video, ve kterém přislíbila, že bude pokračovat v politické práci svého zesnulého manžela, a vyzvala Rusy, aby ji podpořili. Rodině Alexeje Navalného bylo sděleno, že se k jeho tělu nedostanou ještě dva týdny.

Jeden ruský komentátor v britské televizi poznamenal, že pro Putinův režim je případný Navalného pohřeb obrovský problém, a proto ho budou zdržovat a odkládat, možná celé měsíce.







"Budu pokračovat v práci Alexeje Navalného... Chci žít ve svobodném Rusku, chci budovat svobodné Rusko," řekla Navalná v devítiminutovém videu zveřejněném na sociálních sítích.



"Vyzývám vás, abyste stáli při mně. Abyste se mnou sdíleli nejen smutek a nekonečnou bolest... Žádám vás, abyste se mnou sdíleli vztek. Zuřivost, hněv, nenávist k těm, kteří se odvažují zabíjet naši budoucnost."



Sedmačtyřicetiletá Navalná obvinila ruské úřady, že zavraždily jejího manžela, ukryly jeho tělo a čekajíy, až z něj zmizí stopy nervově paralytické látky, nějakého "novičoku".



Několik hodin po zveřejnění tohoto videa mluvčí Navalného Kira Jarmyšová uvedla, že ruští vyšetřovatelé sdělili Navalného rodině a jeho právníkům, že jeho tělo zatím nevydají.



"Ještě 14 dní s ním bude prováděna jakási 'chemická zkouška'," řekla Jarmyšová.



"Neměla jsem být na tomto místě, neměla jsem nahrávat toto video. Na mém místě měl být jiný člověk. Ale toho člověka zabil Vladimir Putin," řekla Navalná a hlas se jí občas chvěl emocemi.



Dodala, že ví, "proč přesně Putin Alexeje před třemi dny zabil". "A my vám to brzy řekneme," dodala.



Navalná zdůraznila, že "zabitím Alexeje" Putin "zabil polovinu mě, polovinu mého srdce a mé duše".



"Ale tu druhou polovinu stále mám a ta mi říká, že nemám právo se vzdát," dodala Navalná, která svého manžela viděla naposledy před dvěma lety.



Navalnaá se dlouhá léta vyhýbala publicitě a jen zřídka poskytovala rozhovory médiím. Místo toho stála po boku svého manžela, když v Rusku vyvolal masové protesty, odletěla s ním ze země, když ležel v kómatu po otravě, a vzdorně se s ním vrátila do Moskvy



Navalná žije na neznámém místě v zahraničí a uvedla, že jejím hlavním cílem je ochránit své dvě děti před dopady politické činnosti jejího zesnulého manžela. Nevyjádřila se k tomu, zda se plánuje vrátit do Ruska, kde by jí pravděpodobně hrozilo pronásledování.



"Putin zabil otce mých dětí. Putin mi vzal to nejcennější, co jsem měla, nejbližšího člověka a člověka, kterého jsem milovala nejvíc na světě," řekla.



Posledním Navalného vzkazem okolnímu světu byl valentýnský vzkaz manželce: "Cítím, že jsi se mnou každou vteřinu."



Mnozí v zemi i mimo ni budou nyní Navalného považovat za přirozeného dědice ruské opozice v době, kdy jeho smrt ruské disidenty ohromila a demoralizovala. Někteří Juliji Navalné na sociálních sítích vyjádřili svou podporu.



"Putin si myslel, že zabitím Navalného zapadne jeho jméno," napsal Ivan Žadnov, blízký spojenec rodiny, na Twitteru. "Ale teď jeho místo zaujme Julija. Julija, která je svobodná. Julija, kterou pohání ušlechtilý a spravedlivý hněv. Putin udělal velkou chybu, když Alexeje zabil."



Exilový opoziční politik Dmitrij Gudkov napsal: "Julie, přeji ti sílu a trpělivost! Můžeš počítat s mou podporou!"



Dramatický videopozdrav Navalné byl zveřejněn několik hodin před jejím vystoupením před ministry zahraničí EU v Bruselu. Německo navrhlo nové kolo sankcí kvůli Navalného smrti.



"Nikdy nezapomínejte, že Rusko není Putin a Putin není Rusko," řekla jim Navalná, oděná v černém, a prosila EU a Západ, aby se "více zaměřily na Putinův okruh" a jeho spojence z řad oligarchů.



Josep Borrell, šéf zahraniční politiky EU, který Navalnou v Bruselu přivítal, uvedl, že ministři zahraničí bloku jí "vyjádřili nejhlubší soustrast". "Vladimir Putin a jeho režim ponesou odpovědnost za smrt Alexeje Navalného," dodal.





Sankce by mohly zahrnovat použití zmrazených ruských aktiv.





Kreml v pondělí uvedl, že ke zprávě o Navalného smrti "nemá co dodat". Popírá, že by se na jeho smrti podílel.







Podrobnosti v angličtině ZDE

Borrell navrhl, že by ruští vězeňští úředníci spojovaní se smrtí Navalného mohli být přidáni na seznam těch, na které se vztahuje zmrazení majetku a zákaz cestování v rámci 13. balíku sankcí bloku proti Rusku od invaze Moskvy na Ukrajinu 24. února 2022, který Maďarsko - dosud neschválený - v pondělí uvedlo, že nebude vetovat.Dříve v pondělí Navalného asistenti uvedli, že jeho matka a právníci nebyli vpuštěni do márnice v ruském městě Salechard poblíž vězeňské kolonie, kde podle úřadů zemřel."Jeden z právníků byl doslova vystrčen ven," napsala Navalného mluvčí Jarmyshová na Twitteru a dodala, že pracovníci márnice neodpověděli na otázku, kde se nachází Navalného tělo.Více než 63 000 lidí podepsalo petici ruským vyšetřovatelům požadující vydání Navalného těla, kampaň iniciovala ruská skupina pro lidská práva OVD-Info.Navalného matka Ljudmila Navalná a její právník se o víkendu vydali do nechvalně proslulé trestanecké kolonie IK-3 "Polární vlk" na ruském arktickém severu, kde byl Navalnyj od loňského roku držen, aby vypátrali jeho tělo, ale od různých institucí obdrželi rozporuplné informace o tom, kde je, a odjeli, aniž by syna vyzvedli nebo viděli.