Videa ukazují na srbských hranicích migranty svlečené z oblečení v mrazu

22. 2. 2024

čas čtení 4 minuty



Záběry polonahých mužů jsou důkazem rostoucího týrání při neregulérním překračování evropských hranic, varují skupiny na ochranu práv





Videa, na nichžn jsou skupiny mužů svlečených do naha v téměř mrazivých teplotách a vytlačovaných zpět ze srbské hranice do Severní Makedonie, jsou podle skupin pro lidská práva důkazem stupňujícího se špatného zacházení s migranty na evropských hranicích.



Dvě videa od severomakedonské nevládní organizace Legis, ukazují řadu polonahých mužů na úseku silnice poblíž srbsko-severomakedonské hranice.



Legis tvrdí, že videa natočil místní člověk poblíž vesnice Lojane nedaleko srbských hranic a předal jim je 10. února. Videa, na nichžn jsou skupiny mužů svlečených do naha v téměř mrazivých teplotách a vytlačovaných zpět ze srbské hranice do Severní Makedonie, jsou podle skupin pro lidská práva důkazem stupňujícího se špatného zacházení s migranty na evropských hranicích.Dvě videa od severomakedonské nevládní organizace Legis, ukazují řadu polonahých mužů na úseku silnice poblíž srbsko-severomakedonské hranice.Legis tvrdí, že videa natočil místní člověk poblíž vesnice Lojane nedaleko srbských hranic a předal jim je 10. února.



Nevládní organizace sdělují, že se jednalo o druhý ze dvou hrubých a "ponižujících" odsunů během 24 hodin, kdy bylo podle ní více než 50 lidí srbskými úřady donuceno svléknout se do naha nebo do spodního prádla a poté byli nuceni vrátit se zpět do Severní Makedonie.



Legis tvrdí, že se jeho místním pracovníkům později podařilo s muži, kteří se představili jako Syřané, promluvit.



Jasmin Redjepi, předseda organizace Legis, uvedl, že k "znepokojivému a ponižujícímu" vytlačování došlo krátce po summitu o spolupráci na hranicích mezi EU a Srbskem, jehož cílem bylo posílit srbské hranice proti pašeráckým operacím.



"K těmto incidentům dochází v době, kdy EU připravuje omezení pro migranty na této trase, a v tomto případě jen několik dní po summitu o spolupráci na hranicích mezi EU a Srbskem. Pak vidíme přímý dopad a důsledky," uvedl Redjepi.



Ačkoli se objevily zprávy o svlékání migrantů na jiných evropských hranicích, podle Redjepiho je to poprvé, co k tomu došlo na hranici mezi Srbskem a Severní Makedonií.



Rados Djurovič, výkonný ředitel Střediska pro ochranu uprchlíků v Srbsku, uvedl, že jeho pracovníci zaznamenali od začátku roku nárůst počtu svědectví o vytlačování migrantů ze Srbska do Severní Makedonie. "Můžeme říci, že se nyní jedná o běžnou praxi," řekl.



Dunja Mijatović, komisařka pro lidská práva Rady Evropy, uvedla: "Nedávné zprávy o údajném vytlačování migrantů srbskými policisty na hranicích se Severní Makedonií, které se vyznačuje špatným a ponižujícím zacházením a okrádáním migrantů, pravděpodobně včetně těch, kteří se pokoušejí požádat o azyl, vyžadují rychlé a účinné prošetření ze strany státních orgánů."



"Tyto incidenty jsou nejen znepokojivé, ale také ukazují na širší znepokojivý trend mezi členskými státy Rady Evropy," uvedla. "Zdá se, že tyto akce porušují Evropskou úmluvu o lidských právech, která zakazuje navracení a kolektivní vyhošťování, jakož i další mezinárodní normy, které vyžadují zajištění skutečného a účinného přístupu k azylu pro ty, kteří o něj žádají."



Mijatovićová uvedla, že zneužívání, k němuž podle všeho dochází na severomakedonské hranici, svědčí o špatném zacházení se zranitelnými osobami na hranicích v celé Evropě, a označila rozšířený jev nelegálního odsunu za "naléhavý celoevropský problém".



"To, co jsem pozorovala a na co jsem upozorňovala, je, že migranti jsou v několika evropských zemích již léta vystavováni zacházení, které může představovat ponižující zacházení nebo mučení, což je jasným porušením závazků států v oblasti lidských práv," uvedla.



Zpráva belgické nevládní organizace 11.11.11 odhaduje, že v roce 2023 došlo na vnějších hranicích Evropy k více než 346 000 nuceným odsunům.



Redjepiová vyzvala k "vyšetřování ze strany úřadů ombudsmana Severní Makedonie a Srbska a k tomu, aby bylo pozorovatelům v oblasti lidských práv umožněno sledovat policejní operace a zajistit, aby násilí a dehumanizace nemohly pokračovat ve tmě".





Srbská policie na žádost o komentář nereagovala.







Podrobnosti v angličtině ZDE

0