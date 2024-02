Putin nechal Navalného zabít, aby zmařil výměnu vězňů, tvrdí Navalného spojenci

27. 2. 2024

Spojenci Alexeje Navalného tvrdí, že Vladimir Putin nechal Navalného ve vězení zabít, aby zmařil výměnu vězňů, při níž měl být Navalnyj vyměněn za odsouzeného nájemného vraha vězněného v Německu.



Maria Pevčichová, blízká spojenkyně Navalného, ve videu uvedla, že Navalnyj a dva občané USA měli být vyměněni za Vadima Krasikova, nájemného vraha z ruské bezpečnostní služby FSB, který si v Německu odpykává doživotní trest za vraždu bývalého čečenského separatisty v Berlíně.

"Navalnyj měl být v nejbližších dnech na svobodě, protože jsme zajistili rozhodnutí o jeho výměně," oznámila Pevčichová. "Potvrzení, že jednání jsou v závěrečné fázi, jsem dostala 15. února večer." Navalnyj byl 16. února prohlášen za mrtvého.





Video Pevčichové přichází několik dní poté, co vdova po Navalném Julia přislíbila, že jeho tým brzy světu sdělí, "proč přesně Putin Alexeje zabil".

Navalného tým uvedl, že hledá místo, kde by se s ním jeho příznivci mohli veřejně rozloučit ještě tento týden. "Hledáme sál pro veřejné rozloučení s Alexejem... Pokud máte vhodné místo, kontaktujte nás," napsala Navalného mluvčí Kira Jarmyšová na Twitteru.





Jarmyshová uvedla, že jde o to, aby se akce, která je oddělená od pohřbu, uskutečnila do konce pracovního týdne.







Pevčichová tvrdí, že Navalnyj byl zabit, protože ruský prezident nesnesl pomyšlení na to, že by byl na svobodě. "Říkám vám toto, abyste měli odpověď na otázku, proč byl Navalnyj zabit právě teď," řekla.Tvrdila, že Putin se rozhodl "zbavit se objektu vyjednávání" tím, že zabije Navalného, aby mohl být Krasikov vyměněn za někoho jiného. "Je to naprosto nelogické... Je to chování šíleného mafiána," řekla.Ruské úřady tvrdí, že Navalnyj, Putinův nejhrozivější domácí oponent, upadl do bezvědomí a zemřel po vycházce v arktické trestanecké kolonii "Lední vlk". Rusko později uvedlo, že Navalnyj zemřel přirozenou smrtí.Zdroje obeznámené s touto záležitostí uvedly, že probíhala "jednání" o zapojení Krasikova do dohody o výměně s Navalným a dalšími vězni drženými v Rusku, ale podle těchto zdrojů není jasné, zda Putin v nějakém okamžiku s výměnou Navalného souhlasil .V posledních měsících se stále častěji ozývaly hlasy, že by se západní představitelé mohli pokusit zařadit Navalného jméno na seznam osob, které by byly součástí potenciální výměny vězňů mezi Ruskem a Západem. Německé deníky Bild a Zeit informovaly, že německé úřady jednaly o výměně Navalného za Krasikova.Sergej Gurjev, ekonom a dlouholetý Navalného spojenec, řekl v září listu Guardian, že z "přímé i nepřímé" korespondence s Navalným ví, že Navalného naléhání, že zůstane v Rusku, již neplatí. Deník New York Times s odvoláním na americké představitele uvedl, že němečtí představitelé žádají, aby byl Navalnyj propuštěn v rámci jakékoli dohody, která by Krasikova osvobodila, ačkoli nenaznačili, že by dohoda byla blízko.Německá vláda v pondělí uvedla, že si je vědoma zpráv v médiích o plánované výměně vězňů za Navalného, a uvedla, že se k tomu nemůže vyjádřit.Pevčichová uvedla, že Navalného spojenci pracovali od začátku války na Ukrajině na plánu dostat ho z Ruska v rámci výměny vězňů, která by zahrnovala "ruské špiony výměnou za politické vězně".Tvrdila, že ruský oligarcha Roman Abramovič předal návrh na výměnu Navalného a dvou občanů USA za vězněného nájemného vraha Krasikova. Uvedla, že Abramoviče kontaktovala a on nepotvrdil ani nevyvrátil, že by v rozhovorech působil jako neformální vyjednavač. Abramovič na její tvrzení bezprostředně nereagoval.Pevčichová nejmenovala dva americké občany, kteří by měli být součástí výměny, ačkoli Putin již dříve uvedl, že je otevřen výměně vězněného amerického novináře Evana Gershkoviche za Krasikova.Rusko již dlouho usiluje o zapojení Krasikova do výměny vězňů se Západem. Moskva již dříve požádala, aby byl Krasikov propuštěn v rámci výměny za amerického vojáka Paula Whelana, který si v Rusku odpykává 16letý trest odnětí svobody. USA tehdy nebyly schopny žádost o Krasikova splnit.Pevčichová uvedla, že její tým vyvinul zoufalé úsilí a snažil se najít prostředníky, dokonce se obrátil na Henryho Kissingera, ale západní vlády podle ní neprojevily potřebnou politickou vůli."Úředníci, američtí i němečtí, chápavě pokyvovali hlavami. Vyprávěli, jak je důležité pomoci Navalnému a politickým vězňům, podávali si ruce, slibovali a nic nedělali," řekla.Navalnyj je nejnovějším z Putinových odpůrců, kteří zemřeli v průběhu téměř 25 let vlády ruského vůdce. Jeho mrtvola byla v sobotu vrácena matce k pohřbu.Místo jeho pohřbu zatím nebylo oznámeno, očekává se však, že bude pohřben v Moskvě.